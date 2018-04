Yumurta nasıl tüketilmeli?

Yumurta en çok tartışılan besinlerden biri. Peki, yumurta nasıl tüketilmeli? Sarısı mı beyazı mı makbul? İşte kafamızı kurcalayan sorulara uzman yanıtı...

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, "Yumurtada yalnızca C vitamini bulunmaz. Bu nedenle domates, maydanoz, yeşil sebzeler, turunçgiller gibi sebze ve meyvelerin yumurta ile birlikte tüketilmesi hem C vitamininin alınmasını hem de yumurtanın yapısındaki demirin vücut tarafından daha iyi kullanılmasını sağlar" dedi.



İnanç, yaptığı açıklamada, yumurtanın içerdiği protein açısından oldukça besleyici bir gıda olduğunu belirterek, yumurtanın beyazı ve sarısındaki besin ögelerinin türü ve miktarının farklılık gösterdiğini söyledi.



Yumurta sarısında etteki kadar demir olduğuna dikkati çeken İnanç, "Demir kan yapımı için gereklidir, yetersiz alındığında anemi oluşur. Ayrıca demirin büyüme, gelişme, hastalıklara karşı korunmada da rolü vardır. Bu nedenle yumurta tüketimi gebe kadınlar ve çocuklar gibi demir gereksinimi fazla olan bireyler için çok önemlidir. Çayda bulunan tanenler yumurtadaki demirin emilimini olumsuz yönde etkileyeceğinden dikkatli olunmalıdır. Yemeklerden en az 45 dakika önce ya da sonra tüketilmelidir" şeklinde konuştu.



Yumurtanın, çocuk beslenmesinde özellikle büyüme-gelişme ve bağışıklık sisteminde önemi olan çinko minerali açısından da zengin bir besin olduğuna dikkati çeken İnanç, çinkonun üreme ve yaraların iyileşmesinde de etkili olduğunu vurguladı.



Yumurtanın sarısında A vitamini bulunduğunu kaydeden İnanç, şunları söyledi:



"A vitamini gözün iyi görmesi, kemik gelişimi ve deri sağlığı için gereklidir. Yumurtada yalnızca C vitamini bulunmaz. Bu nedenle domates, maydanoz, yeşil sebzeler, turunçgiller gibi sebze ve meyvelerin yumurta ile birlikte tüketilmesi hem C vitamininin alınmasını hem de yumurtanın yapısındaki demirin vücut tarafından daha iyi kullanılmasını sağlar. Yumurta kolin için önemli bir kaynaktır. Kolin beyin gelişimi ve fonksiyonlarının yerine getirilmesinde etkindir. Yine sinir iletiminde rolü olan asetil kolin için iyi bir kaynaktır. Gebelik ve emzirme döneminde kolin gereksinmesi artar. Bu dönemde kadınların diyetine günde bir yumurtanın eklenmesi hem anne hem de bebeğin sağlığına katkıda bulunur."



Mental ve fiziki yönden hızlı bir büyüme ve gelişme döneminde olan bebek ve çocukların protein gereksinmesinin daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. İnanç, besinlerle tüketilen proteinin en az yarısının hayvansal kaynaklı olmasının önerildiğini, bu nedenle çocukların beslenmesinde yüksek kaliteli protein kaynağı olan yumurtaya önem verilmesinin gerektiğini dile getirdi.



