Yumurta yerken çay içmeyin!

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Çaydaki tanen maddesi, kan yapıcı özelliği bulunan yumurtadaki demiri bağlıyor ve emilmeden atılmasına yol açıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, kahvaltıda yumurta tüketilirken çay içilmesini önermediklerini belirterek, "Çaydaki tanen maddesi, kan yapıcı özelliği bulunan yumurtadaki demiri bağlıyor, emilmeden atılmasına yol açıyor" dedi.



Fakültenin Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kurucu Başkanı da olan Yücecan, yaptığı açıklamada, yumurtanın başta demir olmak üzere vitamin ve mineraller yönünden zenginliğine işaret etti.



Özellikle çocuklar için protein ve demir kaynağı bu ürünün sağlıklı beslenme çerçevesinde düzenli tüketilmesini öneren Yücecan, yumurtanın pişirilmesi ve tüketimi sırasında bazı noktalara dikkat edilmesini istedi.



Yumurtanın çocukların damak tadına uygunluğu için uzun süre pişirilmemesi gerektiğini anlatan Yücecan, "Fazla miktarda haşlarsanız sarısının etrafında yeşil halka oluşur. Bu durum lezzetini etkiler ya da bayatlığının göstergesi olabilir. Yumurtanın damak tadına uygunluğu için haşlanmasına dikkat etmeli" diye konuştu.



Kahvaltılarda yumurtanın yanında çay içilmesini önermediklerini ifade eden Prof. Dr. Yücecan, şunları kaydetti:



"İlla içilecekse açık limonlu çay tercih edilmeli. Çaydaki tanen maddesi, kan yapıcı özelliği bulunan yumurtadaki demiri bağlıyor, emilmeden atılmasına yol açıyor. Demir içerikli diğer gıda ürünleriyle de çay tüketilmemeli. Bir saat sonra istenilen demde çay içilebilir. Çocuk, yaşlı ve hamilelerin içecekleri çayın açık ve limonlu olması, demir emilimi açısından

önemli."



"Dudaklardaki yara için süt ve ürünlerini tüketin"

Yücecan, sağlıklı beslenme konusunda da bazı önerilerde bulundu.



Makarnanın haşlama suyunun dökülmesinin vitaminlerin kaybedilmesine yol açacağını vurgulayan Yücecan, "Kuru baklagiller de haşlanıp suyu dökülüyor. Bu da yanlış çünkü vitamin ve mineral kaybı fazla oluyor. Sütteki riboflavin (B2 vitamini) çok önemli. Dudak kenarlarında yara sorunu bulunanlar, süt ve ürünlerini tüketebilir. Genellikle bu yaralar riboflavin eksikliğinden kaynaklanıyor" dedi.



Prof. Dr. Yücecan, havuç salatasının üzerine limon suyu döküldükten sonra bekletilmesi durumunda da A vitamini kaybının yüzde 75'e çıktığı bilgisini verdi.



Yeşil kalması için sebze yemeklerine soda atılmasının B grubu vitaminlerinde kayıplara neden olacağını anlatan Yücecan, "Tarhananın güneşte kurutulmaması lazım. Güneş ışınları riboflavin kaybına yol açıyor" ifadesini kullandı. (AA)

