Yapılan son araştırmalar, fiziksel aktivite seviyesi ile meme kanseri arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş meme kanseri riskini %33 oranında azaltıyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, hareket etmenin özellikle meme kanseri riskinin azalmasında etkili olduğuna dikkat çekti. Meme kanseri ve hareket etmek arasında çok yakın bir ilişki bulunduğunu kaydeden Kaya, şunları söyledi:
“Amerika, Avrupa, Asya ve Avusturalya’dan 60’tan fazla bilimsel yayın, fiziksel aktivite seviyesi ile meme kanseri arasında ilişki olduğunu gösterdi. Meme kanseri olan 13 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, haftada üç saatten daha fazla tempolu yürüyüş yapan hastaların meme kanserinden dolayı yaşamını yitirme oranının %30 azaldığını ortaya çıkardı. İngiltere Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmada ise her 10 kanser vakasından 4’ünün yaşam tarzında küçük değişiklikler ile önlenebileceği ispatlandı. Bu küçük değişikler ise; sağlıklı ve dengeli beslenme, normal vücut ağırlığı, aktif yaşam, alkol tüketiminin azaltılması, sigarayı bırakmak, güneşin ışınlarından korunmak ve vücudun belirtilerini takip etmekti. Bu değişimler sadece kanser riskini azaltmakla da kalmıyor, bireyi yaşam boyu ‘sağlıklı' kılıyor. Aşırı kilo ve hareketsiz yaşam ise başta bağırsak, böbrek, pankreas, rahim ve meme (özellikle menopoz sonrasında) olmak üzere çok sayıda kanser riskini artırmaktadır. Düzenli egzersiz, spor ya da hareketli yaşam, özellikle de adölesan dönemde yapılan orta şiddetli ve yoğun egzersizler, ileri yaşlarda gelişebilecek kanser riskini belirgin oranda azaltmaktadır.”
Hareket meme kanseri
riskini azaltıyor
Meme kanseri ve hareketsiz yaşam ilişkisi hakkında yapılan çalışmalarda da oldukça ilginç sonuçlar elde edildi.
Egzersiz ve fiziksel
aktiviteler meme kanserini nasıl önler?
Fiziksel aktivite ve egzersizlerin yarattığı etkiler şöyle;
Daha aktif olmak için
ne yapmalı?
Düzenli egzersiz yapılmasını, ağırlık çalışmaları ile kasların kuvvetlendirilip, koşulmasını öneren Doç. Dr. Defne Kaya, çeşitli nedenlerle bunları yapamayanlara ise şu tavsiyelerde bulundu:
“Haftada 150 dakika tempolu yürüyüş yapılabilir. İlk başlarda günde 3 bin ila 4 bin adım atın ve zamanla 10 bin adıma ulaşın. 10 dakikada bin adım atmak size ideal bir yürüyüş temposu sağlayacaktır. Temponuz artsa da nefes alışınızın bozulmadığı, kalbinizin sıkışmadığı ve yanınızdakilerle nefes nefese kalmadan konuşarak yürüyebileceğinizi hissettiğiniz en yüksek tempoda yürüyün.
Ev işi yapmak da
fiziksel aktivite sayılır mı?
Ütü yapmanın, bahçe işleri ile uğraşmanın ve ev temizliği yapmanın da meme kanseri riskini azalttığına dikkat çeken Kaya, “Yine de düzenli olarak yaptığınız ev işlerine yürüme, spor veya egzersizi mutlaka ekleyin. Daha aktif bir yaşam için bu önerilere kulak verin: Merdivenleri kullanın, araba yerine yürüyün ve toplu taşımı tercih edin, araba için ısrar ediyorsanız uzağa park edin, evcil hayvan alın ve onu dolaştırmaya çıkın, günlük adımlarınızı takip edin ve artırın, televizyon yerine arkadaşlarınızla yürüyüş yapın, alışveriş merkezlerinde yürüyüş parkuru belirleyin ve her katta bir iki tur atın” dedi.
Meme kanseri olanlarda
da egzersiz önemli
Meme kanseri olan hastalarda kemik, kas ve yumuşak dokuların etkilenmesinden dolayı bu bireylerin egzersiz programlarının çok dikkatli ve özenle hazırlanması, ayrıca sıkça kontrol edilmeleri gerekiyor. Kaya, hastalara “Doktor ve fizyoterapistinize danışmadan hareket etmeyin. Bedeninizi ve beyninizi hareketlendirin, yaşamınız boyunca sevdiklerinizle aranıza mutlu ve güzel anılar dışında hiçbir şey girmesin” diyor.