Düzenli egzersiz yapan, yürüyen veya koşan kişilerde meme kanseri hareketsiz kişilere oranla %25 daha az görülüyor.

Yapılan son araştırmalar, fiziksel aktivite seviyesi ile meme kanseri arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş meme kanseri riskini %33 oranında azaltıyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, hareket etmenin özellikle meme kanseri riskinin azalmasında etkili olduğuna dikkat çekti. Meme kanseri ve hareket etmek arasında çok yakın bir ilişki bulunduğunu kaydeden Kaya, şunları söyledi:

“Amerika, Avrupa, Asya ve Avusturalya’dan 60’tan fazla bilimsel yayın, fiziksel aktivite seviyesi ile meme kanseri arasında ilişki olduğunu gösterdi. Meme kanseri olan 13 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, haftada üç saatten daha fazla tempolu yürüyüş yapan hastaların meme kanserinden dolayı yaşamını yitirme oranının %30 azaldığını ortaya çıkardı. İngiltere Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmada ise her 10 kanser vakasından 4’ünün yaşam tarzında küçük değişiklikler ile önlenebileceği ispatlandı. Bu küçük değişikler ise; sağlıklı ve dengeli beslenme, normal vücut ağırlığı, aktif yaşam, alkol tüketiminin azaltılması, sigarayı bırakmak, güneşin ışınlarından korunmak ve vücudun belirtilerini takip etmekti. Bu değişimler sadece kanser riskini azaltmakla da kalmıyor, bireyi yaşam boyu ‘sağlıklı' kılıyor. Aşırı kilo ve hareketsiz yaşam ise başta bağırsak, böbrek, pankreas, rahim ve meme (özellikle menopoz sonrasında) olmak üzere çok sayıda kanser riskini artırmaktadır. Düzenli egzersiz, spor ya da hareketli yaşam, özellikle de adölesan dönemde yapılan orta şiddetli ve yoğun egzersizler, ileri yaşlarda gelişebilecek kanser riskini belirgin oranda azaltmaktadır.”

Hareket meme kanseri riskini azaltıyor

Meme kanseri ve hareketsiz yaşam ilişkisi hakkında yapılan çalışmalarda da oldukça ilginç sonuçlar elde edildi.

Düzenli egzersiz yapan, yürüyen veya koşan kişilerde meme kanseri hareketsiz kişilere göre %25 daha az görülmektedir.

Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş meme kanseri riskini %33 oranında azaltmaktadır.

Haftada 2 saat orta ya da yoğun fiziksel egzersiz yaparak meme kanseri riskini %5 oranında azaltabilirsiniz.

Aktif yaşamın meme kanserini önlemesi kadar, yapılan aktivitenin yoğunluğu da önemli. Fiziksel egzersizlerin sıklığı ve yoğunluğu arttıkça meme kanseri riski azaltmaktadır.

Çalışmaların çoğu her gün 30 ila 60 dakikaya kadar orta veya yoğun egzersiz yapılmasını önermektedir.

Egzersiz ve fiziksel aktiviteler meme kanserini nasıl önler?

Fiziksel aktivite ve egzersizlerin yarattığı etkiler şöyle;

Kontrolsüz hücre bölünmesini tetikleyen insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) seviyesini azaltarak,

Meme kanserini tetikleyen yüksek östrojen seviyesini düşürerek,

Vücudun bağışıklık sisteminin yanıtını güçlendirip tümör hücreleriyle savaşmasını sağlayarak,

İstenmeyen aşırı vücut yağlarını yakarak veya azaltarak kansere karşı koruyucu bir şemsiye görevi görür.

Daha aktif olmak için ne yapmalı?

Düzenli egzersiz yapılmasını, ağırlık çalışmaları ile kasların kuvvetlendirilip, koşulmasını öneren Doç. Dr. Defne Kaya, çeşitli nedenlerle bunları yapamayanlara ise şu tavsiyelerde bulundu:

“Haftada 150 dakika tempolu yürüyüş yapılabilir. İlk başlarda günde 3 bin ila 4 bin adım atın ve zamanla 10 bin adıma ulaşın. 10 dakikada bin adım atmak size ideal bir yürüyüş temposu sağlayacaktır. Temponuz artsa da nefes alışınızın bozulmadığı, kalbinizin sıkışmadığı ve yanınızdakilerle nefes nefese kalmadan konuşarak yürüyebileceğinizi hissettiğiniz en yüksek tempoda yürüyün.

Ev işi yapmak da fiziksel aktivite sayılır mı?

Ütü yapmanın, bahçe işleri ile uğraşmanın ve ev temizliği yapmanın da meme kanseri riskini azalttığına dikkat çeken Kaya, “Yine de düzenli olarak yaptığınız ev işlerine yürüme, spor veya egzersizi mutlaka ekleyin. Daha aktif bir yaşam için bu önerilere kulak verin: Merdivenleri kullanın, araba yerine yürüyün ve toplu taşımı tercih edin, araba için ısrar ediyorsanız uzağa park edin, evcil hayvan alın ve onu dolaştırmaya çıkın, günlük adımlarınızı takip edin ve artırın, televizyon yerine arkadaşlarınızla yürüyüş yapın, alışveriş merkezlerinde yürüyüş parkuru belirleyin ve her katta bir iki tur atın” dedi.

Meme kanseri olanlarda da egzersiz önemli

Meme kanseri olan hastalarda kemik, kas ve yumuşak dokuların etkilenmesinden dolayı bu bireylerin egzersiz programlarının çok dikkatli ve özenle hazırlanması, ayrıca sıkça kontrol edilmeleri gerekiyor. Kaya, hastalara “Doktor ve fizyoterapistinize danışmadan hareket etmeyin. Bedeninizi ve beyninizi hareketlendirin, yaşamınız boyunca sevdiklerinizle aranıza mutlu ve güzel anılar dışında hiçbir şey girmesin” diyor.