Zatürre sizden korksun!

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Kış hastalığı olarak bilinen zatürre, sık görülen ve risk gruplarında ölümle sonuçlanabilen bir akciğer enfeksiyonu ancak bu hastalığa yakalanmadan sağlıklı bir yaşam sürmek de mümkün...

Ağız, boğaz ve sindirim kanalında bulunan, normal koşullarda sorun yaratmayan mikropların, vücut savunma sisteminin zayıflayarak akciğere ulaşmasıyla oluşan zatürreye yakalanmadan sağlıklı bir yaşam sürmek de mümkün. Erken tanının oldukça önemli olduğunu vurgulayan YDÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü de “Zatürree Ölümlerinin Önlenmesi Haftası” için hayat kurtaracak açıklamalarda bulundu.



Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle oldukça sık karşılaşılan zatürre bir akciğer enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon, akciğerlerdeki hava keseciklerinde biriken iltihap ve sıvı, oksijenin kana geçişini zorlaştırır. Kanda oksijen basıncının düşmesi de dokulara yeteri kadar oksijen taşınamamasına ve buna bağlı olarak vücut hücrelerinin tam olarak işlevlerini yerine getirememesine yol açar. Enfeksiyonun akciğer içinde yayılması veya mikropların kana geçmesi ise, hastanın yaşamına dahi mal olabilir.



Zatürre belirtileri arasında, yüksek ateş, öksürük, balgam, nefes almayla beliren göğüs ağrısı yer alırken; hasta, kas eklem ağrıları, halsizlik, bulantı, kusma gibi atipik belirtilerle de karşılaşabilir. Bu hastalık, grip kadar yaygın olmasa da hasta kişiden sağlam kişiye; öksürük, hapşırık, ağız-burun sekresyonu bulaşmış mendil, bardak, kapı kolu gibi eşyalarla bulaşabilir.



Ağır seyirli Zatürree’ye yakalanma riskleri arasında ise; sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımı, bebek, çocuk ve ileri yaş, kronik akciğer hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, şeker hastalığı, böbrek hastalığı, yutma refleksini engelleyen nörolojik hastalık, çene, yutak hastalıkları, AIDS gibi bağışıklık sistemi hastalığı, kemoterapi gibi bağışıklığı baskılayan ilaç kullanımları yer alıyor.



Hastanın yaşı, altta yatan hastalıklar, hastalığın yaygınlığı, ortaya çıkaran mikroorganizmanın tespit edilmiş olması, yaşamsal bulguların değerleri gibi faktörler tedavi seçeneklerini belirlerken; erken tedavi oldukça önemlidir. Tedavi sürecinin genellikle iki hafta sürdüğü bu akciğer enfeksiyonunda kişi, kendini bir ay kadar halsiz hisseder.



Kış aylarında, solunum yolu enfeksiyonlarının artması nedeniyle toplumun bu konuya dikkatinin çekilmesi, bilgilendirilmesi amacıyla Kasım ayının son haftası “Zatürre Ölümlerinin Önlenmesi” haftası olarak belirlendiğini kaydeden YDÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü bu enfeksiyonla ilgili; yılda her bin kişiden 10 veya 15 kişinin zatürreye yakalandığı ve ölümlerin en çok, 5 yaş altı, özellikle bebeklikte, ileri yaşlarda, ek hastalığı olan kişilerde ve gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek oranda görüldüğünü vurguladı.



Tedavi süresince sıvı tüketiminin mutlaka artırılması gerektiğini belirten Dr. Tütücü tedavi şekliyle ilgili olarak da; “Hastaneye yatış kriterleri ve hastalığı ağırlaştırıcı faktörler belirlendikten sonra etki edebilecek en uygun antibiyotik veya antibiyotikler ile evde veya hastanede tedavi uygulanır.” açıklamalarında bulundu.



Aynı zamanda Dr. Tütücü; zatürre olan bir kişinin belirli bir süre dinlenmesi, düzenli ve dengeli beslenmesi, bol sıvı tüketmesi, uykusunu iyi alması ve tedaviye mutlaka uyması gerektiğini belirtirken; sigara, alkol, uyuşturucu kullanımından uzak durulması gerektiğini, çocuklar için kreşlerde hijyenin ön planda olmasının önemli olduğunu, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığına dikkat etmek gerektiğini, çocukluk dönemi aşılarının aksatılmamasını, erişkinlerdeki risk gruplarına ise, grip ve zatürre aşısının yapılması gerektiğini vurguladı.