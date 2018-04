Zayıflamaya her yönüyle bakabilmek!

Sağlıklı Yaşam Koçu/Eğitimci ve Yazar Fırat Çakır'ın zayıflamaya bakışı...

Günümüz dünyasında birçok kişi gerek yoğun iş temposu gerekse düzensiz beslenme ile istem dışı kilo alıyor. Alınan bu kilolar beraberinde çeşitli hastalıkları ve sakatlıkları da getiriyor. Zaman sıkıntısı nedeniyle hızlı kilo vermek isteyen yüzlerce insanımız hastalıklar ya da ölümlerle yüz yüze. Her sene yazın gelmesiyle birlikte giyilen kıyafetlerin incelip kısalması kışın alınan kiloları göz önüne serer. Kimisi beslenme ve diyet uzmanları eşliğinde kilo verirken kimisi spor eğitmenlerinden destek alıyor. Kimi cerrahi müdahaleleri seçerken kimisi otlar, haplar ya da çaylar yardımı ile zayıflamayı tercih ediyor. Bazıları da yaşam koçları veya beyin kontrolü ile zayıflatan kişileri tercih ediyor.



Zayıflamak için çok yöntem var

Mutlaka uygulanan tüm yolların kişilere faydası olabildiği gibi kimi sistemlerin bazı kişilerde fayda etmediğini de görebiliyoruz. Bir beslenme ve diyet uzmanı sadece kendi uzmanlık alanı olan beslenmeyi düzenleyerek ya da farklı beslenme programları ile şok etkileri yaratarak kişilere kilo verdirir. Kilo verme döneminde yürüyüşler ya da benzer egzersizlerin yapılması ile de kişinin kilo verişi desteklenir. Bir fitness eğitmeni danışanını zayıflatırken elbette uzmanlık alanı olan sporu öne çıkararak olabildiğince spor ağırlıklı bir programla beraber almış olduğu eğitim ya da kişisel bilgisi kadar beslenme sistemini de düzelterek kişinin kilo vermesine yardımcı oluyor. Cerrahi müdahalelerle verilen kilolar ise belli bir sınırda kalmak zorunda. Dolayısı ile bu sistemle kilo vermek değil; ancak belli bölgelerde var olan fazlalıklar ortadan kaldırılabilir. Mide küçültme, balon takma ve benzeri operasyonlarla iyi sonuçlar alınıyor; ancak bu müdahalelerden çekinen kişi sayısı yaptıranlara oranla oldukça fazla.



Kendi öğretilerimle yarattığım sistem

Ben daha farklı bir sistemle çalışıyorum. Dünyada uyguladığım sistemi başka birilerinin yaptığı söylenemez. Gerek sağlıklı yaşam koçu, gerek NLP (Nöro Linguistic Programming) uzmanı olmam ve bununla beraber fitness trainer ve sporcu beslenmesi konusunda uzman olmam beni çok daha farklı bir çalışma sistemine taşıdı. Tamamen kendi öğretilerimden oluşturduğum bu sistemde; kişilerin fiziksel, mental ve ruhsal sağlığını ele alarak onların hangi noktada sorun yaşadığına bakıyor ve bu sorunları ortadan kaldırarak kilo vermesini sağlıyorum. Bir insanın sadece beslenme sistemi düzeltilerek kilo vermesi belli oranda sağlanabilir. Ancak ilerleyen yaşı nedeniyle yavaşlayan metabolizması, yağ hücrelerindeki azalma ve her yıl artan kas kayıpları kilo almasını her geçen yıl biraz daha arttırır. Beslenmeye dayalı sistem sadece alınan kalorinin düşürülmesi ile sağlanıyor. Yıllar ilerledikçe bazal metabolizma hızının düşüyor olması kişilerin çok daha az yemek yemesine neden olur. Tabii ki, bir de yenilen yemeğin önüne

geçemeyenler var. Geçmişte yaşamış olduğu yokluk, kendisine uygulanan yasaklar, sağlık nedeniyle uzak durulmak zorunda kalınan besinler sorunlar ortadan kalktıktan sonra kişilerin bu konuda sınır tanımadan ya da kendine engel olamadan yemesine neden olur.



Önemli olan neden kilo vermek istediğini bilmek!

Ben yapmış olduğu tüm çalışmalarda kişi neden kilo vermek istiyor önce bunu öğreniyorum. Önemli olan kilo vermek değil, neden kilo vermek istediğini bilmek. Eğer kişi kilo vermeye güzellik, ne giysem yakışacak, herkes bana bakacak, eşim ya da sevgilimin gözü dışarıda olmayacak gibi anlamlar yüklemiş ve kilo verdikten sonra bu istedikleri gerçekleşmemişse o zaman kilo vermiş olması onu mutlu etmez. Aksine daha fazla mutsuz olmasına neden olur. Böyle bir durumda kilo vermenin onun için önemi ortadan kalktığı için kısa zamanda eski kilosundan daha fazla bir duruma geri gelir. Ben danışanlarım kilo verdiklerinde ne görecekler, ne duyacaklar daha ilk seansta belirliyorum. Onların istedikleri kilo vermek mi? Yoksa kilo vermeye bağlı olarak başka arzular mı? Bunu öğrenmeden birine yardımcı olamazsınız. İstemek=ne istediğini bilmek? Bu çok önemli bir sorudur. Ayrıca danışanımı kilo verme serüveninde ne mutlu edecek, onu bu yolda enerjik tutacak şey nedir? Arada düşüşler yaşayacak olsa ayağa kaldıracak şey ne ya da neler olur bunları tespit ediyoruz. Daha en baştan önümüze çıkacak engelleri belirleyip bu engelleri aşmamıza yardımcı olacak materyalleri elimizde hazır bulunduruyoruz. Kilo verme yolculuğuna başlayıp bu yolculuğu henüz yeni başlamışken ya da biraz yol aldıktan sonra bırakanların sayısı finale ulaşanlardan çok daha fazladır. Bu yüzden ben tüm danışanlarımın güçlü ve zayıf yönlerini en başta öğrenerek yola çıkıyorum.



Fiziksel sağlığa bakıyorum!

Fiziksel sağlık kısmında kişilerin beslenme, egzersiz ve uyku sistemleri üzerine çalışıyorum. Düzenli beslenen, basit yollarla dahi olsa egzersiz yapan, kaliteli uyuyan bireyler olmalarını sağlıyorum. Bir insanın bu üç başlığın birden düzenli olmadığı bir durumda fiziksel sağlıklı olması düşünülemez. Beslenmede yaptığı yanlışları belirleyip birlikte hazırladığımız bir beslenme programını uyguladığında aldığı kalori, protein dengesi kurulmuş oluyor. Danışanlarımın bazal metabolizma hızlarını arttırmak aynı zamanda vücutta yaşanan kas kayıplarını önleyip daha fazla kas oranına sahip olacakları basit egzersizler yaptırıyorum. Unutmamak gerekir ki vücutta en fazla kaloriyi kaslar harcar.