Zihin için 'Mind' diyeti

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Alzheimer riskini yüzde 53'e kadar azaltabilen bir diyet hazırlandı. Mind diyeti, yeşil sebzeler, mercimek, balık, zeytinyağı, ceviz, yaban mersini, çilek, sınırlı miktarda kırmızı et, hayvansal yağ ve şekerli gıdalardan oluşuyor.

ABD'deki Rush Üniversitesi'nden bilim adamları, MIND (zihin) adını verdikleri beslenme planıyla Akdeniz ve yüksek tansiyon hastalarına yönelik DASH adlı diyeti birleştirdi. Yaşlı 1000'e yakın kişinin katıldığı araştırma, MIND diyetini düzenli şekilde uygulayanlarda Alzheimer riskinin yüzde 53'e kadar azaldığını ortaya koydu.



MIND, beyni koruyan yeşil sebzeler, mercimek, balık, zeytinyağı, ceviz, yaban mersini, çilek gibi yiyeceklerin yanı sıra sınırlı miktarda kırmızı et, hayvansal yağ ve şekerli gıdaları kapsıyor.



Diyette kırmızı et, hayvansal yağlar ve şekerli yiyecekler gibi besinlerin sadece haftada 2 kez tüketilmesi, yağ tüketiminin günde en fazla bir çorba kaşığıyla sınırlı tutulması gerekiyor. Programda ceviz, yaban mersini, çilek gibi besinlerin ise mümkün olduğunca çok yenmesi tavsiye ediliyor.



Sonuçların başka araştırmalarla doğrulanması gerekse de bilim adamları diğerlerinden daha kolay uygulanabilen bu diyetin uzun vadede Alzheimer riskini azaltabileceğine inanıyor.



Araştırmanın sonuçları "Alzheimer's & Dementia" dergisinde yayımlandı.



