Hamilelikte cinsel ilişkiye girilir mi? Zararları var mı? Soru ve cevaplarla hamilelikte cinsellik

Çiftlerin normal zamanda bir rutini olan cinsellik, hamilelik söz konusu olduğunda bebeğe zarar verme düşüncesiyle tereddüt uyandırabiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Selcen Bahadır gebelikte cinsel ilişkinin zararlar var mı, faydaları neler, gebelikte hangi pozisyonda cinsel ilişkiye girilmeli gibi konularda merak edilen soruları yanıtladı.

Hamilelikte cinsel ilişkiye girilir mi?

Öncelikle cinsellik ve cinsel ilişki (cinsel birleşme) yani seks kavramlarını ayırmak isterim. Cinsellik sadece cinsel organları içermeyen, tüm beden olduğu kadar, ruhu ve beş duyuyu kapsayan yaşantıların bütünüdür. Yani cinsellik konuşmayı, bakışmayı, sarılmayı içeren, flörtleşmeyi, mesajlaşmayı içeren, aynı zamanda dokunuşları, öpüşmeleri barındıran eylemlerin hepsidir. Yaşamın normal ve sağlıklı bir parçası olan cinselliğe bu bakış açısıyla baktığımızda hayatımızın her döneminde bize eşlik edebilir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre cinsellik; “Fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur. Cinsel bir varlık olarak insanın sadece bedensel değil; duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık halidir. " Yani, cinsellik bireyleri yakınlaştıran, sadece bedenle değil, duygusal anlamda da yaşanan ve kişiye iyi gelen sağlıklılık halidir. Yapılmış araştırmalar çiftlerinin çoğunun 7. gebelik ayına kadar cinsel aktiviteye devam ettiği yönündedir.

Bunun yanında yüzde 10 çift gebelik başından itibaren cinsellikten sakınmaktadır. Yine çalışmalar çiftlerin 1/3’ünün 9. aya kadar cinsel birlikteliğe devam ettiğini göstermektedir. Kadınların genel olarak tüm gebelik dönemi boyunca duygusal ve erotik ihtiyaçları devam ederken, gebeliğin son dönemlerinde özellikle vajinal birleşmeden kaçındıkları belirtilmektedir. Araştırmalar özel gruplar (yüksek riskli gebelikler) dışında gebeliğin her dönemde cinselliğin yaşanabileceğini, anneye ve doğacak bebeğe zararlı olmadığını söylemektedir. Bunun dışında penetratif eylemleri içermeyen cinsel aktiviteler tüm gebeler için uygun görülmektedir.

Hamilelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

Gebelikten cinsellikten kaçınmanın ana nedenlerinden biri anne karnındaki bebeğe zarar verme korkusu olup bu korku çiftlerin yüzde 30-50’sinde gözlenmiştir. Erken gebelik haftalarında cinsel ilişkiye dair en büyük kaygı bebeğin düşeceği ile ilgilidir. Bunun yanında çalışmalar cinsel ilişkinin gebelik kaybı veya düşük ile ilişki olmadığını, halihazırda mevcut bir kanama varlığı dışında gebelik erken dönemlerinde cinsel ilişkinin gebeliğin seyrini etkilemediğini göstermiştir.

Bunun yanında kimi kadında ortaya çıkan ruhsal değişikler, gebeliğe bağlı değişen beden nedeniyle oluşan kaygıların, partnerlerin yakınlaşması ve cinsel ilişki ile kişinin iyilik halini arttırabildiğini söyleyebiliriz. Yine başka bir toplumsal görüş gebeliğin erken doğuma neden olabileceği veya doğumu vaktinden önce başlatabileceği yönündedir. Yine cinsel ilişkinin kasılmalara neden olduğu, amnion kesesinde (su kesesi) açılmaya sebep olarak doğumu tetiklediği yönünde yanlış bir inanış vardır. Araştırmalar ise bizlere cinsel birlikteliğin ve sonunda yaşanan orgazmın erken doğum, erken membran rüptürü (erken su gelmesi), düşük doğum ağırlığı gibi durumlarla ilişkisi olmadığını söylemektedir. Yine yanlış bir inanış olarak gebelikte cinsel ilişki veya penis bebekte herhangi bir sakatlığa yol açmamaktadır.

Gebelik sürecinde cinsel ilişkinin zararları nelerdir?

Gebelikte cinsel ilişkinin zararlı olabileceği birkaç grup vardır.

Nedeni tespit edilmemiş vajinal kanama, rahim ağzı kısalığı, erken doğum eylemi ve amnion sıvısı gelmesi, plasenta previa (bebeğin eşinin önde olması) gibi durumların varlığı hem doğacak bebek için, hem de anne için tehlikelidir. Bunun yanın çoğul gebelik veya daha önceden erken doğum yapmış olmak da riskli olarak görülebilir. Fakat bu durumların hepsi düzenli takipler esnasında jinekologlar tarafından tespit edilebilir durumlar olup, gebeler ve eşleri bilgilendirilmektedir. Yine yüksek riskli gebeliklerde özellikle suları gelen hastada kadına yapılan oral seks eylemleri enfeksiyon ile ilişkili olabilir.

Hamilelikte cinsel ilişkinin faydaları nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün cinsellik tanımında yola çıkarak insanlar cinsel varlıklardır ve cinsellik genel sağlığı arttıran eylemler bütünüdür. Gebelik ise hem anne hem de baba adayı için medikal, psikolojik ve ilişkisel değişiklikleri içeren bir dönemdir. Özellikle hormonların etkileri kadında bazı ruhsal ve cinsel sorunların ortaya çıkışına neden olabilmektedir. Yine hem kadın hem de erkeğin kendilerine yeni eklenecek rollerine ve kimliklerine karşı yaşadığı heyecan, merak ve kimi zaman kaygı her iki tarafın da cinsel sorunlar yaşamasının zemininde yer alabilmektedir. Çiftler için baktığımızda gebelik döneminde yaşanan cinsellik kadın ve erkeği bu özel dönemde birbirlerine yaklaştıran, anın tadını çıkarmalarını sağlayan duygusal ve erotik davranışlar olumsuz duyguları azaltabilmektedir. Cinsel ilişki özellikle orgazm sonrası salınan bazı kimyasallar kadının kendini iyi hissetmesine yol açabilmektedir. Kadının arzulanabilir ve güzel olduğunu fark etmesi onun ruhsal olarak sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesi sağlayabilmektedir. Cinselliği sadece cinsel birleşme olarak görmeden çiftlerin farklı cinsel davranışları sergilemesi önem arz etmektedir.

Hangi durumlarda hamilelikte cinsel ilişkiden kaçınmalı?

Nedeni belli olmayan kanama, erken doğum tehlikesi, bebeğin eşinin önde gelmesi durumu olarak bilinen plasenta previa, suların gelmiş olması gibi durumlar da gebelikte cinsel birleşme kesinlikle önerilmez. Yine daha önceden erken doğum yapmış olmak, çoğul gebelik gibi durumlar da cinsel birleşme riskli görülmekle birlikte, cinselliği daha geniş bir pencereden ele aldığımız diğer cinsel yakınlaşmaların, romantik ve erotik eylemlerin yapılmasında sorun görülmemektedir.

Cinsel yaşam hamileliğin kaçıncı ayına kadar devam edebilir?

Yapılmış çalışmalar herhangi bir risk barındırmayan tekil gebeliklerde cinsel yaşam açısından bir sınırlandırma yoktur. Çiftler kendilerini iyi ve güvende hissettiği ve cinselliği iki taraflı olarak arzu ettikleri sürece cinsel yaşamın gebeliğe bir zararı yoktur. Bunun yanında gebelik hormonlarının etkisi ile başlayan uykuya meyil, ruhsal değişiklikler, bulantı ve kusma özellikle ilk üç ayda, karnın büyümesi nedeniyle oluşabilen pozisyonel zorluklar ve doğuma dair korkular nedeniyle son üç ayda cinsel ilgi ve istek de azalma yaşanabilir.

Hamilelikte hangi pozisyonda ilişkiye girilmelidir? Partner desteği nasıl olmalıdır?

Çiftlerin ilişkide rahat ettiği pozisyonlar gebelik haftasına göre değişmektedir. Özellikle ilk üç ayda misyoner denilen erkeğin üstte olduğu pozisyonun en çok cinsel ilişkiye girilen pozisyon olduğu bilinmektedir. Bunun yanında çiftler bu evrede kendi isteklerine göre değişik pozisyonlarda cinsel eylemlerde bulunabilirler. Kadının üstte olduğu pozisyonlar ise ikinci üç aydan sonra daha fazla tercih edilebiliyor. Gebeliğin dolayısyla annenin karnının büyümesi çiftler için bu poziyonu daha uygulanabilir kılıyor. Çiftler gebeliğe baskı yapmayacak şekilde kaşık pozisyonunu veya rear- entry denilen arkadan giriş pozisyonları da tercih edebiliyorlar.

Partnerler gebeliğin hassas bir dönem olduğunu bilerek, eşlerinin konforlarını düşünmeli, cinselliği sadece mekanik bir birleşme eylemi olarak değil, duygusal ve romantik davranışlar bütünü olarak görerek, kadının rızası dışında eylemlerde bulunmamalıdır. Partnerler eşlerinin bu dönemde değişen hormonların etkisiyle daha duygusal olabileceğini unutmamalı ve anlayışlı olmalıdır. Bunun yanında cinsel eylemlerden bütünüyle kaçınmak ise çiftlerin birbirlerinden uzaklaşmasına yol açabilir.

Eklemek istediğiniz önemli bir nokta var mı?

Gebelik çift için özel bir dönemdir. Kadın ve erkek kimliklerinden, anne ve baba kimliklerine yolculuk ettikleri özel bir dönem. Bu nedenle bu dönem bazı endişeleri getirebilir. Annelik ve babalık gibi kutsal olduğu düşünülen kimliklere adım atan bireylerde cinselliğin yaşanması hatta düşünülmesi bazı kültürlerde hoş karşılanmamaktadır. Bireylerde hormonal, fiziksel, duygusal, ruhsal ve ilişkisel değişikliklerin olabileceği, cinselliğin sadece mekanik bir eylem olarak değil de romantik, erotik oyunların da bir araya geldiği iyi hissetme hali olduğu bilinmelidir. Gebeliği takip eden doktorunuzla cinsel yaşama dair korku ve kaygılar paylaşılarak, eğer gebeliğe dair bir risk yoksa cinsel yaşama devam edilmesinde bir sakınca görülmemektedir. Unutmayalım ki cinsellik sadece penetratif eylemleri değil, tüm ruhla ve bedenle yaşanan duygusal davranışları içerir.