Kabızlığa neden olan en kötü 7 gıda

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin azalması, şişkinlik, gaz ve mide ağrıları gibi semptomlara neden olur. Tuvalette ne kadar vakit geçirirseniz geçirin, ne kadar su içerseniz tüketin, kabızlığa neden olan yiyecekleri yemeye devam ettiğiniz takdirde sorunu çözemezsiniz. Soruna neden olan şeyin ne yediğinizi merak ediyorsanız, yardım etmek için buradayız! Kabızlığa neden olan en kötü yiyeceklerin ve bunu önlemek için hangi yiyecekleri yiyebileceğinizin listesine göz atın.

KABIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabızlık, düzensiz bağırsak hareketleri ve dışkıyı geçmede zorlukla karakterize, yaygın bir sindirim sorunudur. Kabızlık belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de ortak olabilecek bazı belirtiler vardır. Missouri Medicine Journal'da yayınlanan 2018 tarihli bir araştırmaya göre bunlar kabızlığın yaygın semptomlarıdır:

Dışkıyı geçmekte zorluk yaşamak

Topaklı veya sert dışkı

Atıkları çıkarırken ağrı veya gerginlik

Haftada 3'ten az bağırsak hareketi ve tokluk hissi

Rektal kanama

Alt sırtta rahatsızlık

BESLENMENİN SİNDİRİMDEKİ ROLÜ NEDİR?

Diyet, özellikle sindirim sisteminizle ilgili olarak genel sağlığınızda önemli bir faktördür. Abur cubur yemekten hoşlanıyor musunuz? Belki anlık tatmin sağlayabilir ama kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Vücudunuz abur cuburları işlemeyi daha zor buluyor. Daha iyi yiyecek seçimleri yapmak önemlidir. Science Direct Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, ne yediğiniz sindirim sağlığınız açısından çok önemli bir faktör. Bu nedenle, iyi bakteriler oluşturmak ve bağırsak sağlığını korumak için gereken lifi sağlayan, meyve ve sebzeler açısından zengin, sağlıklı bir diyet yiyin.

KABIZLIĞA NEDEN OLAN EN KÖTÜ 7 YİYECEK

1. Sütlü çikolata



Tatlıya düşkünseniz ve sık sık çikolata tüketiyorsanız hemen bırakın çünkü sütlü çikolata tüketmek kabızlığın ana nedeni olabilir. Çikolatanın yağ oranı yüksektir, bu da sindirimi ve yiyeceklerin sindirim kanalından akışını geciktirerek kabızlığa neden olur. Avrupa Gastrointestinal Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, kabuklarıyla birlikte kakao çekirdekleri yemek kabızlık riskini azaltırken, çok fazla çikolata veya çikolatayla ilgili ürünler tüketmek kabızlığa yol açabilir.

2. Kafein

Taze yapılmış çay veya kahvenin aromasından kim hoşlanmaz? Aromatik ve sakinleştirici! Ancak kahvenin kabızlığa yol açtığı da bir gerçektir. “Enerji içecekleri, sade kahve, kafeinsiz kahve, çay, kremalı çay, sıcak çikolata, soda vb. gibi kafein içeren içecekler kesinlikle sizin için yasaktır. Kafein fazla tüketildiğinde kolondan su çekme eğilimindedir. Ancak sınırlı miktarda kafein tüketirseniz bağırsak hareketini uyarabilir" diyor gastroenterolog Dr Sushrut Singh.

3. İşlenmiş ve dondurulmuş gıdalar

İşlenmiş ve dondurulmuş gıdalar daha kullanışlı olsa da her açıdan sağlıksızdır. İlave tat ve renk katan, yüksek sodyum veya şeker içeriğine sahip, koruyucu madde içeren salam, sosis, dondurulmuş yemekler ve tüketime hazır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Sindirim sisteminin tüm bu karmaşık ve yapay maddeleri parçalamak için daha fazla çalışması gerekir. American Journal of Gastroenterology'de yayınlanan bir çalışmaya göre kabızlık, sindirim sisteminin zayıflamasından kaynaklanan birçok sindirim sorunundan biridir.

4. Kırmızı et

American Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre kırmızı et, sindirimi zor protein liflerine sahiptir, yağ ve demir açısından yüksektir ve protein açısından zengin, yüksek proteinli bir diyet yediğinizde kabız hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle kuzu, koyun eti, domuz eti gibi kırmızı etlerin tüketiminden uzak durmakta fayda var.

5. Krakerler

Kraker, fırınlanmış un bazlı yassı bir bisküvidir. İdeal bir atıştırmalık gibi görünse de kabızlığa neden olabilir. Pişirme unuyla yapılan herhangi bir bisküvi bağırsak hareketini yavaşlatır. Bu nedenle kabızlığınız varsa bunları yemekten kaçının.

6. Gluten

Gluten buğday, irmik, çavdar ve arpayı birbirine bağlayan bir proteindir. Yiyecekleri bir arada tutar ve ona şekil verir. Ancak çoğu insanda glüten duyarlılığı vardır ve kabızlık görülebilir. Kabızlık, glüten duyarlılığının yaygın bir belirtisi değildir, ancak StatPearls Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre çölyak hastalığı olan kişilerin glüten içeren tüm gıdalardan uzak durması gerekir.

7. Kızartılmış veya fast food

Kızarmış ve fast food yiyecekler, obezite ve kalp hastalıkları da dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorununun başlıca nedenidir. Bu gıdaların yüksek sodyum ve yapay gıda katkı maddeleri içeriği, gıdanın kolondan geçişini yavaşlatır ve bu da kabızlığa neden olabilir. Günde bir kez bile fast food veya kızarmış yemek yemek kabızlık riskinin yanı sıra diğer birçok sağlık sorununu da artırabilir.

KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN EN İYİ YİYECEKLER

Kabızlıktan şikayetçiyseniz, kabızlıktan anında kurtulmak için bu yiyecekleri yemeyi deneyin.

1. Papaya

Parlak turuncu renkli bu tropikal meyve, diyet lifi ve sindirim enzimi papain açısından zengindir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, papain sindirim sürecine yardımcı olurken, diyet lifi gastrointestinal sistemin sağlıklı peristaltik hareketini teşvik ederek kabızlığı hafifletir.

2. Meyveler

Çilek, yaban mersini ve böğürtlen, peristaltik hareketi (yiyeceklerin sindirim sistemi boyunca hareket ettirilmesi süreci) destekleyen, çözünür ve çözünmeyen diyet lifi açısından zengin meyveler arasındadır. Ayrıca iyi miktarda mineral ve vitamin içerirler. Biofactor Journal'da yayınlanan bir çalışmaya göre, günde bir fincan karışık meyve tüketerek kabızlığın önüne geçilebiliyor.

3. Kivi

Bu nefis yeşil, tatlı ve ekşi meyvenin tadı harikadır ve sindirime, emilime ve eliminasyona yardımcı olur. Kivi kolon uyarıcı etkiye sahiptir ve diyet lifi açısından zengindir. Springer Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre mide-bağırsak sorunları, irritabl bağırsak sendromu ve kabızlığı olan kişiler bunlardan yararlanabilir.

4. Keten tohumu

Keten tohumlarının mükemmel bir sağlıklı yağ kaynağı olması nedeniyle kilo kaybına yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, yüksek lif içeriği bağırsak hareketlerini uyararak sindirime yardımcı oluyor ve yağ kaybına yardımcı olmalarının nedenlerinden biri olan kabızlığı önlüyor.

5. Brokoli

Brokoli kilo alımını, kabızlığı ve diğer sağlıkla ilgili sorunları ortadan kaldırır. İhtiyacınız olan tek şey, kolonu uyaran diğer yiyecek ve sebzelerle birlikte bir fincan beyazlatılmış brokoli.