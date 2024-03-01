Kafeini bırakmanın sağlığa 5 faydası

Çoğu insanın en sevdiği favori sabah alışkanlıklarından biri, enerji artışı için bir fincan çay veya kahvenin tadını çıkarmaktır. Günün herhangi bir saatinde bile kahvemizin veya çayımızın her yudumunun tadını çıkarırken, çok fazla kafein tüketmenin sağlığımıza yarardan çok zarar getirebileceğinin pek farkında değiliz. Kafein kesinlikle bağımlılık yapar ancak sağlıklı yaşam yolculuğunuza hızlı bir başlangıç yapmak istiyorsanız kafeini bırakmanın zamanı geldi. Eğer vazgeçmek için uğraşıyorsanız, işte sizi kafeini bırakmak için ikna edebilecek bazı nedenler...

KAFEİN NEDİR?

Kafein, çeşitli bitkilerde bulunan ve en çok kahve, çay, enerji içecekleri, kola, kakao gibi alkolsüz içeceklerde tüketilen doğal bir uyarıcıdır. Ayrıca bazı gıdalarda, ilaçlarda ve takviyelerde de bulunabilir. Kafein çikolatalarda da bulunur. Ünlü beslenme uzmanı Nupuur Patil, ölçülü tüketimin uyanıklığı ve konsantrasyonu artırabileceğini, ruh halini iyileştirebileceğini ve aşırı alımın uykusuzluk, gerginlik ve kalp atış hızının artması gibi yan etkilere yol açabileceğini söylüyor.

KAFEİN TÜKETİMİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

1. Kaygıya neden olabilir

Kafeinin anında enerji artışı sağladığı ve dolayısıyla uyanıklığı arttırdığı bilinmektedir. Bunu, size yorgunluk veya yorgunluk hissi veren bir beyin kimyasalı olan adenozinin etkisini bloke ederek yapar. Kafein ayrıca, size yine enerji artışı sağlayan "kaç ya da savaş" hormonu olan adrenalinin salınımını da uyarır. Yüksek miktarda kafein tüketimi kendinizi endişeli veya gergin hissetmenize neden olabilir.

2. Uykusuzluğa yol açabilir

İnsanların sabahları veya günün saatlerinde kafein tüketmesinin yaygın nedenlerinden biri, kafeinin insanların uyanık kalmasına yardımcı olma yeteneğidir. Bu nedenle, uykudan önce herhangi bir biçimde tüketilen kafeinin sizi geceleri uyanık tutup onarıcı uyku almanızı zorlaştırması sizi şaşırtmayabilir.

3. Sindirim sorunlarına yol açabilir

Sabahları bir fincan kahve içmenin bağırsak hareketini kolaylaştırdığını fark ediyor olabilirsiniz. Kahve, midemizde bulunan ve kolondaki aktiviteyi hızlandıran bir hormon olan gastrin salınımını uyararak mide üzerinde müshil etkisi yapar. Ancak İrritabl Bağırsak Sendromu gibi sorunlardan muzdarip insanlar için, kahve içtikten sonra ishal veya gevşek dışkı semptomlarının kötüleşmesi olağandır.

KAFEİNİ BIRAKMANIN SAĞLIĞA FAYDALARI

1. Daha az kaygı



Aşırı kafein tüketimi, artan kaygı ve başa çıkmak için kafeine güvenme gibi kısır bir döngüye yol açabilir. Kafeini bırakmayı taahhüt ederek bu döngüden kurtulabilir ve stresinizle başa çıkmanın başka yollarını deneyebilirsiniz.

2. Besinlerin vücutta daha iyi emilmesi

Kafeini bırakmak, daha güçlü kemikler ve dişler için gerekli olan kalsiyum ve kanda oksijenin taşınması için gerekli olan demir gibi besin maddelerinin daha iyi emilmesine yer açar. Kafein bu temel besin maddelerinin vücutta emilimini engeller.

3. Beyaz ve sağlıklı dişler

Kafein zamanla diş renginin bozulmasına neden olabilir. Kafein genellikle dişlerimize kolayca yapışan ve kurtulması zor lekelere neden olan belirli bileşikleri içeren koyu içeceklerde bulunur. Kafeini bırakmak bu lekelenme sorununu önleyebilir ve daha parlak bir gülümsemeye yol açabilir.

Bunun yanı sıra kafeinden kaynaklanan ağız kuruluğu sorunu da tükürük üretiminin azalmasına yol açmaktadır. Tükürük, zararlı asitleri nötralize etmek ve dişlerinizi korumak için gereklidir. Ağız kuruluğu bizi çürük ve diş eti hastalıkları riskine daha yatkın hale getirir. Kafeini bırakmak daha iyi tükürük akışını teşvik ederek ağız sağlığınızı korur.

4. Kadınlarda daha iyi hormon dengesi

Kafein tüketmek adrenal bezleri aşırı derecede uyarabilir ve bu da kadınlarda hormonal dengesizliğe yol açabilir. Yani kafeini bırakmak hormonal dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı olabilir. Bu, kadınlarda adet döngüsünün düzenlenmesi, daha az stres ve genel refahın artması anlamına gelebilir.

5. Sağlıklı uyku

Kafeinin beyni hedef alarak daha uyanık olmanıza neden olduğu biliniyor. Ayrıca uyku gibi beyin fonksiyonlarını da etkileyebilir. Gevşemenizi ve rahatlamanızı zorlaştırabilir. Kafeini bırakmak uyku kalitesinin artmasına neden olabilir. Kafeinin neden olduğu gerginlikler veya gece geç saatlerde uyanıklık olmadan, iyi bir gece uykusuna dalabileceksiniz.