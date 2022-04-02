Keçiboynuzunun faydaları neler, neye iyi gelir? Cinsel gücü arttırır mı? Kimler tüketmemeli?

Keçiboynuzu eski çağlardan günümüze kadar kullanılan, sağlıklı bir bitki. harnup olarak da bilinen keçiboynuzu günümüzde farklı şekillerde tüketilmektedir. Keçiboynuzunun faydaları neler, neye iyi gelir? Cinsel sağlık üzerinde etkili mi? Günde kaç tane tüketilmeli? Diyette keçi boynuzu yenir mi? Uzman Diyetisyen Ece Dönmez konu hakkında bilgiler verdi.



Keçiboynuzu nedir?

Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.), Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen ve baklagiller (Fabaceae) familyasından olan, meyvesi yenen bir bitkidir. Ayrıca günümüzde beşeri faaliyetler sayesinde pek çok farklı yerlerde de yetişmektedir.

Keçiboynuzu kaç kaloridir?

Keçiboynuzunun 100 gramı 293 kaloridir. 1 adet keçiboynuzu (6g) yaklaşık 17 kaloridir. 4 adet keçiboynuzu (24g) yaklaşık 1 porsiyon meyve kadar kalori içermektedir.

Keçiboynuzu besin değeri

Keçiboynuzu 100 gramında; 55 gram karbonhidrat, 4 g protein, 0,69 gram yağ, 26 gram diyet lifi içermektedir. Bunlara ek olarak, 2 mg demir, 211 mg fosfor, 311 mg kalsiyum, 119 mg magnezyum, 992 mg potasyum, 5 mg sodyum ve 1 mg çinko içermektedir.

Keçiboynuzunun faydaları nelerdir?

İnsan sağlığına olan etkileri değerlendirildiğinde, sağlıklı yaşamı destekleyici fonksiyonel besin nitelikleri ve zengin besin içeriği sayesinde sağlıklı yaşam kalitesi açısından önemli katkıda bulunmaktadır.

Keçiboynuzu antioksidan açısından önemli bir besindir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkileri vardır.

Kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere diyabet ve kanser türleri üzerinde olumlu etkileriyle ön plana çıkmaktadır.

Osteoporoz hastalarının kalsiyum ihtiyacını karşılayan iyi bir besindir.

Glütensiz olması nedeniyle çölyak hastaları başta olmak üzere glütensiz beslenenler için uygun bir besindir.

Egzama gibi deri hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.

Balgam söktürücü ve vücut direncini artırıcı etkisi vardır.

Yüksek kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir.

Sindirim sağlığına dost bir besindir ayrıca ishale karşı da etki göstermektedir.

Diyette keçiboynuzu tüketilir mi?

Sağlığa olan pek çok faydası, zengin besin içeriği, düşük yağlı olması açısından diyette yer verilebilecek bir besindir. Kan şekerini dengeler, ayrıca bol lifli yapısı sayesinde diyet yapanlar tok tutucu özelliğinden faydalanabilirler.

Keçiboynuzunun cinsel sağlık üzerinde etkisi var mı?

Keçiboynuzunun sperm kalitesi, sayısı üzerinde olumlu etkileri olduğu yapılan çalışmalarda bulunmuştur. Sperm fonksiyonunu artırmaya yardımcıdır.

Keçiboynuzunun tüketimi nasıl olmalı? Günde kaç adet tüketilebilir?

Keçiboynuzu çiğ meyve olarak tüketildiği gibi, pekmez, öz, toz, kapsül ve çay formlarında da tüketilebilir. 1 porsiyon meyve yerine 3-4 adet keçiboynuzu tüketilebilir.

Keçiboynuzunun yan etkileri var mı?

Fazla miktarda tüketilirse mide bulantısı ve baş dönmesine neden olabilir. Lifli yapısı sayesinde müshil etkisi yaratarak ishale sebep olabilir.

Keçiboynuzunu kimler tüketmemeli?

Diyabet hastaları ve kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler kullanmadan doktora danışmalıdır. Baklagillere ve kuruyemişlere alerjisi olan kişilerin keçiboynuzu çekirdeklerinden elde edilen ürünlere de dikkat etmesi gerekir. Gebe kadınlar fazla tüketiminden kaçınmalıdır.