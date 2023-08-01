Keskin zeka için şart! Beyin sağlığına faydası bulunan en iyi 10 yiyecek!

Yeterli uyku ve günlük egzersizin yanı sıra, hayati organımız beynimizi gıda yoluyla desteklemenin birçok yolu bulunur. Bu yazıda sizler için, beyin sağlığına katkısı bulunacak en iyi 10 yiyeceği derledik.

BEYİN SAĞLIĞINA KATKISI OLACAK EN İYİ 10 YİYECEK

1. Yer fıstığı

Yer fıstığı, sinir sisteminin ihtiyaç duyduğu önemli maddeler olan lesitin ve sefalin açısından zengindir. Kalsiyum ve antioksidanlar içeriği oldukça yüksektir. Beyin fonksiyon düşüşünü geciktirmeye, trombosit agregasyonunu engellemeye ve beyin trombozunu önlemeye yardımcı olabilir. Düzenli olarak yer fıstığı tüketimi kan dolaşımını arttırabilir, yaşlanmayı yavaşlatabilir ve hafızayı güçlendirebilir.

2. Balık

Balık, beynin normal ve verimli bir şekilde çalışması için çok önemli olan bir yağ asidi olan DHA açısından zengindir. Ayrıca hücrelerinin dejenerasyonunu önleyebilir, yaşlanmasını geciktirebilir ve zeka gelişimini destekleyebilir. Balık, yüksek oranda protein ve kalsiyum sağlar, yağ içeriği de düşüktür.

3. Yumurta

Yumurta, "tam protein modeli" adı verilen, günlük tüketilmesi gereken bir gıdadır. Yumurta sarısı, beyin sağlığı için gerekli bir besin maddesi olan kolin içerir. Kolini, hücrelerinin iletişim kurmasına yardımcı olan bir nörotransmitter olan asetilkoline dönüştürür. Yumurtalar ayrıca beyin işlevini iyileştiren temel bir besin maddesi olan lutein içerir.

4. Ceviz

"Uzun ömür meyvesi" olarak bilinen ceviz, hücre yaşlanmasını önleyen, hafızayı güçlendiren ve yaşlanmayı geciktiren B ve E vitaminleri açısından zengindir. Aynı zamanda, beyin sağlığını ve işlevini koruyan zengin fitokimyasal kaynağıdır. Her sabah ve akşam birkaç ceviz yemek tavsiye edilir, bu da vücuda oldukça faydalıdır.

5. Balkabağı

Balkabağı beta karoten açısından zengindir ve daha fazla β-karoten almak bilişsel işlevi desteklemeye yardımcı olur. Kabak çekirdeği, beyin hücreleri arasındaki iletişimi düzenleyen çinko içerir. Çinko eksikliği, bilişsel bozukluk ve gerileme ile bağlantılıdır.

6. Yosun

Yosun, iyot, omega-3 yağ asitleri ve beyin sağlığını destekleyen antioksidanlar içerir. Ayrıca bu hayati organdaki iltihaplanmayı azaltan biyoaktif bileşikler içermesi ile bilinir.

7. Ay çekirdeği

Ay çekirdeği çinko, demir, potasyum, magnezyum ve diğer elementlerin yanı sıra beyni besleyen, düşünmeye yardımcı olan ve hafızayı güçlendiren E vitamini açısından zengindir. Ay çekirdeği ayrıca beyni oksidatif stresten koruyan antioksidanlar içerir.

8. Muz

Muz, beyin hücrelerinin birbirleriyle ve diğer hücrelerle iletişim kurmasına yardımcı olan potasyum açısından zengindir, aynı zamanda bilişsel işlevi geliştiren magnezyum deposudur. Düzenli olarak muz yemek beyin için faydalıdır. Muz ayrıca vücudun psikolojik stresi azaltabilen mutluluk hormonları üretmesine yardımcı olan bir amino asit içerir.

9. Süt

Süt, protein ve kalsiyum açısından zengindir ve beyin için gerekli amino asitlere sahiptir. Sütte bulunan besinler hücre iletişimine, hafızaya ve beyin işlevine yardımcı olur.

10. Çörek otu

Çörek otundaki yağın çoğu, yaşamı uzatma konusunda sihirli bir etkiye sahip olduğu düşünülen doymamış yağ asididir. Çörek otu tohumları, bilişsel performansı kolaylaştıran tirozin içerir.