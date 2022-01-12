Kıl dönmesi nedir? Neden olur? Belirtileri neler? A'dan Z'ye kıl dönmesi

Kıl dönmesi daha çok erkeklerde ve kuyruk sokumu bölgesinde rastlanan bir cilt hastalığı. Peki pilonidal sinüs hastalığı (kıl dönmesi) belirtileri neler? Neden olur? Nasıl tedavi edilir? Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Onur Bayraktar, halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen pilonidal sinüs hastalığı hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Bayraktar'ın sorulara yanıtları şöyle:

Pilonidal sinüs hastalığı (kıl dönmesi) nedir?

Öncelikle kıl dönmesi nedir? Bayraktar bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Pilonidal kist veya sinüs olarak adlandırılan bu hastalık, kuyruk sokumunun üst kısmında her iki kalçanın ortasındaki (intergluteal sulkus) deri ve deri altı dokunun sık görülen bir durumudur.

Hastalığın oluşumu ile ilgili kabul edilen güncel teori; kuyruk sokumundaki kıl köklerine zarar veren veya baskı yapan nedenlerin, bu alan cildinde gözenekler açılmasına neden olması ve gevşek kıllar ile döküntülerinin açılan gözeneklerde toplanması ile oluşan edinilmiş bir durumdur. Gözeneklerin tekrarlayan enfeksiyonları apseye ve/veya sinüs oluşumuna ve şikayetlere yol açar.

Çoğunlukla erkeklerde olmak üzere, en sık ergenlik çağının sonlarında ve yirmili yaşların başında görülür. Çocuklarda ve 45 yaşından büyüklerde daha az görülür.

Çocuklarda ve 45 yaşından büyüklerde daha az görülür. Kuyruk sokumu en sık görülen bölge olsa da, göbek ve parmakların arası gibi vücudun diğer bölgeleri de etkilenebilir.

Pilonidal hastalık, özellikle enfekte olduğunda, selülit ve cilt apseleri, hidradenitis süpürativa, anal apseler gibi bazı diğer durumlarla karıştırılabilir.



Pilonidal sinüs hastalığı risk faktörleri nelerdir?

Şişmanlık

Bölgesel travma veya tahriş

Hareketsiz yaşam tarzı veya uzun süreli oturma

Kalça arasındaki yarığın derin olması

Bu yarık bölgesinde artan saç yoğunluğu ve hijyen eksikliği

Aile geçmiş

Pilonidal sinüs hastalığı tanısı nasıl konulur?

Kuyruk sokumunda bir veya birkaç adet milimetrik gözenek varlığı ve buna eşlik edebilen, bu gözeneklerin üst kısmında ve orta hattın kenarlarında, ağrılı ve akıntılı (iltihaplı, kanlı) olabilen şişliklerin görülmesi tanı konulmasını sağlar. Tanı için laboratuvar veya görüntüleme yöntemlerine gerek yoktur.

Herhangi bir şikayete neden olmadan saptanabileceği gibi akut enfeksiyon, apse oluşumu ve kronik akıntılı çok sayıda yaralarla da kendini gösterebilir.

Pilonidal sinüs hastalığı tedavisi nedir?

Herhangi bir şikayeti olmayan veya tesadüfen kuyruk sokumundaki milimetrik gözenekler farkedilen hastalara tedavi gerekmeyebilir.

Apse gelişmesi durumunda mutlaka cerrahi olarak boşaltılmalıdır. İyileşme sonrası düzenli olarak tüy dökücü ürünler (sprey, krem) veya lazer uygulanarak bölgenin epilasyonu gereklidir. Jilet ile tüylerin tıraş edilmemesi önerilir.

Kronik akıntılı yaraları olan hastalarda, en sık uygulanan yöntem kistleri içeren tüm alanın cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu işlem, mikrosinüzektomi yöntemindeki milimetrik alanların çıkarılması şeklinde olabileceği gibi geniş dokuların da çıkarılması gerekebilir. Ardından oluşan doku boşluğu, yaranın büyüklüğü, yerleşimi, tekrarlayan hastalık hali vb. faktörlere bağlı olarak çeşitli kapama yöntemleri ile onarılır.

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