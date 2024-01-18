Kilo vermek için safran: Fazla kilolardan kurtulmanıza nasıl yardımcı olur?

İnsanlar kilo vermenin birçok yolu ile karşılaşıyor ancak kendilerine uygun olanı bulmakta zorlanıyorlar. Bu yazıda, safranın kilo verme konusunda nasıl kullanıcağınıza bakacağız. Safran, narin, kırmızı bir iplikten daha fazlasıdır. Fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olabilecek özellikler içerir. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız, safranın kilo vermek için kullanılmasıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

KİLO VERMEK İÇİN SAFRANIN FAYDALARI

Safran, zambak familyasına ait çok eski, küçük bir baharattır. Safranın dünyadaki en pahalı baharat olduğunu biliyor muydunuz? Bunun nedeni emeğin yoğun olmasıdır. Safran çiçeklerin tepeciklerinden elde edilir. Elle toplanır, beyaz tarzda kesilir ve daha sonra dikkatlice bir elek üzerine konur ve tadı derinleştirmek için ateşte kürlenir. Safranın lezzetli ve pahalı olmasının yanı sıra, kilo vermeye yardımcı olmak da dahil olmak üzere başka faydaları da vardır.

Beslenme Araştırması'nda yayınlanan bir araştırma, safranın daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olarak açlığı bastırdığını buldu. Araştırmanın sekiz haftalık zaman diliminde safranın açlığı etkili bir şekilde azaltabildiği ve atıştırma düzenini azaltabildiği bulundu. Rutinlerinde safran kullanan kadınlar, yemekten sonra daha tok hissettiklerini, bunun da atıştırma sıklığını azalttığını ve gözle görülür kilo kaybına neden olduğunu bildirdi.

KİLO VERMEK İÇİN SAFRANI BESLENMENİZE NASIL DAHİL EDEBİLİRSİNİZ?

En iyi safran düz kırmızı renkte olan, kuru ve dokunulduğunda kırılgan olanlardır. Ayrıca güçlü ve taze kokmalıdır. Beslenmenize safranı dahil etmenin bazı yöntemleri şunlardır:

1. Safran özü

Açlığınızı yönetmek ve iştahınızı kontrol etmek için günde bir kez bir tutam safran özü alın. Uzman, en iyi sonuç için aç karnına alınması tavsiye edilir.

2. Safran takviyeleri

Diyetisyenin tavsiyesine göre, her gün aç karnına bir kapsül tüketerek diyetinize safran takviyeleri eklemeyi de düşünebilirsiniz. En iyi sonuçları elde etmek için, birkaç hafta boyunca sürekli olarak kullandıktan sonra en az iki hafta ara vererek safran alımını döngü halinde yapmanız önerilir.

3. Safran suyu

Beş ila yedi safran telini on dakika boyunca sıcak suda bekletmek, kilo verme diyetinize safranı eklemenin başka bir yoludur. Beslenme uzmanı, bir ay boyunca sabahları aç karnına ilk iş olarak bu su infüzyonunun içilmesinin açlığın kontrol altına alınmasına, metabolizmanın hızlanmasına, bağışıklığın iyileştirilmesine ve kilo kaybına yardımcı olduğunu önermektedir.

Kilo kaybı için safranla mucize beklemeyin

Safran bir anda kilo vermenizi sağlayacak mucizevi bir baharat değildir. Gerekli tüm besin maddelerini dengelemek, kilo verme diyetinizin bir parçası olabilir. Kilo vermek istiyorsanız sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmanız gerekir.

Sonuçların kişiden kişiye değişebileceğini de aklınızda bulundurmalısınız; bu nedenle yeni bir takviyeye veya rejime başlamadan önce bir doktora danışmalısınız. Altta yatan tıbbi rahatsızlıkları olan veya ilaç kullanan kişilerin bir diyetisyenle konuşması tavsiye edilir.