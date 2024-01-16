Kışın idrar enfeksiyonunu uzak tutmak için 8 ipucu

Kış aylarında düşünmediğimiz şeylerden biri de üriner sistemimizi sağlıklı tutmaktır. Havalar soğuduğunda vücudumuz enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelir ancak dikkat edersek ve bazı kolay değişiklikler yaparsak kışı, idrar sistemimizi iyi durumda tutarak atlatabiliriz. Kışın idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma olasılığınız daha yüksekse, daha dikkatli olmalısınız ve kışın idrar yolu enfeksiyonlarından nasıl kaçınabileceğinizi bilmelisiniz.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI NELERDİR?

Adından da anlaşılacağı gibi idrar yolu enfeksiyonu, idrar sisteminin herhangi bir yerinde enfeksiyon meydana geldiğinde ortaya çıkar. Üriner sistemi oluşturan tüm parçalar böbrekleri, üretrayı, mesaneyi ve uterusu içerir. Enfeksiyonların çoğu alt idrar yollarında (mesane ve üretra) doğar.

Kadınlar erkeklere kıyasla İYE geliştirmeye daha yatkındır. Mesanede bir enfeksiyon gelişirse, bu durum son derece acı verici ve rahatsız edici olabilir. Ciddi vakalarda idrar yolu enfeksiyonu böbreklere yayılarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

KIŞIN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDAN NASIL KAÇINILIR?

İşte kışın idrar yolu enfeksiyonlarından korunmanın bazı kolay yolları:

1. Susuz kalmayın

"Soğuk havalarda su alımı genellikle düşer. Bununla birlikte, uygun hidrasyonun sürdürülmesi, bakterilerin idrar sisteminizden atılması için çok önemlidir. Günde en az sekiz bardak su içmeyi hedefleyin ve kendinizi sıcak tutmak için sıcak bitki çaylarını için.

2. Onu içeride tutmaktan kaçının

İdrar yapma isteği hissettiğinizde hemen yapın. İdrar tutmak, bakterilerin mesanede çoğalmasına izin vererek idrar yolu enfeksiyonları (İYE) riskini artırır. Vücudunuzu dinlemeyi ve gerektiğinde tuvalete gitmeyi alışkanlık haline getirin.

3. Rahat iç çamaşırı seçin

Nefes alabilen pamuklu iç çamaşırı, kuru ve sağlıklı bir genital bölgeyi korumak için mükemmel bir seçimdir. Nemli ortamlar bakteriler için ideal bir üreme alanı oluşturur, bu nedenle nefes alabilen kumaşları tercih etmek enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olur.

4. Kişisel hijyeninizi koruyun

“Kişisel hijyen özellikle kış aylarında son derece hayati önem taşıyor. Düzenli duşlar vücudunuzun temiz kalmasına yardımcı olur ve tuvaleti kullandıktan sonra düzgün bir şekilde silmek bakterilerin yayılmasını önler” diyor uzman.

5. Sıkı giyinin

“Pelvik bölge özellikle soğuğa karşı hassastır. Üst üste giyinmek ve sıcak tutan giysiler giymek yalnızca sizi rahat ettirmekle kalmaz, aynı zamanda sabit bir vücut sıcaklığının korunmasına da yardımcı olur," diye açıklıyor uzman. Bu da bağışıklık sisteminizi destekler ve potansiyel enfeksiyonlardan korunmanıza yardımcı olur.

6. D vitamini seviyenizi takip edin

Kış, iç mekanlarda daha fazla zaman geçirmek anlamına gelir ve bu da güneş ışığına daha az maruz kalınmasına yol açar. Bu da D vitamini eksikliğine neden oluyor. D vitamini bağışıklık sistemimizi desteklemede ve enfeksiyon riskini azaltmada çok önemli bir rol oynar.

“Sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde yağlı balık, güçlendirilmiş süt ürünleri veya D Vitamini takviyesi gibi D vitamini açısından zengin gıdaları dahil etmeyi düşünün. Yeterli D vitamini seviyeleri, idrar sağlığı da dahil olmak üzere genel refaha katkıda bulunur" diye düşünüyor uzman.

7. Sıcak tutan giysi katmanları

Soğuk günlerde üst üste giyinmek yalnızca sizi sıcak tutmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun sabit bir sıcaklığı korumasına da yardımcı olur. Ani soğuğa maruz kalmak bağışıklık sisteminizi zorlayabilir ve sizi enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebilir. Sıcak giyinerek vücudunuzun doğal savunmasına ek destek sağlarsınız.

8. Dengeli beslenin

Dengeli bir beslenme genel sağlığınızı ve bağışıklığınızı korur. “Öğünlerinize çeşitli meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve yağsız proteinler ekleyin. Besin açısından zengin olan bu gıdalar, enfeksiyonlara karşı mücadelesinde bağışıklık sisteminizi desteklemek için gerekli olan yeterli vitamin ve mineralleri sağlar" diye ekliyor uzman.

Kış geldiğinde bu ipuçları idrar sağlığınızı güçlü tutmanıza yardımcı olabilir. Yeterince su için, sıcak tutan giysiler giyin, temiz kalın ve yiyeceklerinizi akıllıca seçin. Bu sayede sağlığınızı riske atmadan sezonun tadını çıkarabilirsiniz.