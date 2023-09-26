Pancar suyunun faydaları nelerdir? İçmek için 7 neden!

Pancar suyunu sever misiniz? Pancar, son birkaç yılda ve popülerlik kazandı. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin olan pancar size birçok yönden yardımcı olabilir. Ayrıca sağlığınız için yararlı olabilecek betalainler açısından da bol miktarda bulunurlar. Pancar suyunu içerekte faydalarından yararlanabilirsiniz. Bu suyu içmenin bazı eksiklikleri önlemeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Doğru, pancar suyu içmenin sağlık açısından bilmeniz gereken birçok faydası var.

PANCAR SUYU İÇMENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

1. Kan basıncı seviyelerini düşürür

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon hastasıysanız diyetinize pancar suyunu dahil edebilirsiniz. Uzmanlar, pancar suyunun, kan damarlarını genişleten ve kan basıncı seviyelerinin düşmesine neden olan bir molekül olan yüksek miktarda nitrik oksit içerdiğini açıklıyor. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, düzenli olarak pancar suyu içmenin kan basıncı seviyenizi kontrol etmenize yardımcı olabileceğini buldu.

2. Atletik performansı artırır

Pancar suyu, atletik performansı artırmaya yardımcı olabilecek nitratlar ve betalainler içerir. Avrupa Uygulamalı Fizyoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, pancar suyu içmenin dayanıklılık seviyeleriniz üzerinde olumlu etkileri olduğunu buldu. Uzman, pancar suyunun kalp-solunum performansını artırarak dayanıklılığı artırdığını ve böylece sporcuların verimliliğini artırdığını açıklıyor.

3. Bağışıklığı artırır

Bağışıklık sistemini güçlendiren meyve suları söz konusu olduğunda, bu sağlıklı içecek birçok sağlık yararı ve besin maddesiyle doludur! Uzmanlar, pancarın bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar ve C vitamini açısından zengin olduğunu söylüyor.

4. Cildinize iyi gelir

Cansız saçlarınıza hayat vermenin yollarını mı arıyorsunuz? Pancar suyunu deneyin. Pancardaki C vitamini ve antioksidanlar cilt sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Yani kuru ve kuru bir cildiniz varsa diyetinize pancar suyunu dahil edebilirsiniz.

5. Antiinflamatuar özellikler içerir

Pancar, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip doğal bir renklendirici madde içerir. Bu, vücutta iltihaba yol açabilecek semptomların ve biyolojik belirteçlerin azaltılmasına yardımcı olur. Çalışmalar ayrıca pancar suyu içmenin iltihaplanma üzerindeki olumlu etkilerini de göstermiştir.

6. Bilişsel işlevi geliştirir

Pancardaki nitratlar, kan damarlarının genişlemesini teşvik ederek beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir, böylece beyne kan akışını artırabilir. Pancar, hücre büyümesine ve işleyişine yardımcı olan, böylece kan damarlarındaki hasarı kontrol eden ve felç riskini azaltabilen folat bakımından zengindir. Uzman, pancarın enerji üretimi ve bazı nörotransmiterlerin sentezi için gerekli olan önemli bir mineral olan bakır açısından da zengin olduğunu söylüyor.

7. Sindirim sağlığını destekler

Sindirim sağlığınızdan şikayetçi misiniz? Pancar, kabızlığı ve irritabl bağırsak sendromunu (IBS) önlemeye yardımcı olan diyet lifi içerir. Aynı zamanda kolon kanseri, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalık riskinin azaltılmasına da yardımcı olduğunu vurgulayan doktor, şunları kaydetti: Bu nedenle sindirim sorunu yaşayan kişiler pancar suyunu diyetlerine dahil edebilir.