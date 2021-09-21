Propolis nasıl tüketilmeli? Propolisi kimler kullanamaz?

Propolis, bileşenleri sayesinde oldukça faydalı bir mineral olarak bilinmekte. Propolisin faydaları nelerdir yazımızda da belirttiğimiz gibi propolis vitamin ve minaral açısından oldukça zengin. Peki propolis nasıl kullanılır? Bu yazımızda da Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Uzman Diyetisyen Nur Sinem Türkmen sizler için propolis nasıl tüketilmeli? Propolisi kimler kullanmalı, kimler kullanmamalı sorularını cevapladı...

Propolis kullanılmadan önce nelere dikkat edilmeli?

Propolis ürünlerinin yapısı elde edildiği ağaç ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterebileceği için her ürünün güvenli olup olmadığını belirlemek için henüz yeterli kanıt bulunmamaktadır, ancak yüksek riskli olarak da görülmemektedir. Ancak bala veya arılara alerjisi olan bireyler propolis içeren ürünlere de alerjik reaksiyon gösterebilirler. Ayrıca, propolis uzun süre kullanıldığında da alerjik reaksiyona neden olabilir. Özellikle mevcut alerjiniz veya astımınız varsa, propolis tüketmeden önce bir hekime danışılmalıdır.

Propolis nasıl kullanılmalı?

Propolis eczanelerden veya sağlıklı gıda mağazalarından satın alınabilir. Topikal formlar arasında kremler, merhemler ve losyonlar bulunur. Propolis; ballı karışımlar, sıvı veya kapsül şeklinde tüketilebilir. Yetişkin ve çocuk ürünlerindeki dozlar farklılık göstermektedir.

Şu anda, daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulduğu için tıbbi olarak önerilen bir doz yoktur. Ürünlerin önerilen dozuna göre tüketilebilirler. Propolisin gerekli analizlerinin yapılması ve sağlığa zararlı madde içerip içermediği belirlenmelidir. Kullanılan propolisin içerik analizinin mutlaka olması ve hekime danışılarak tüketilmesi gerekmektedir.

Propolisi her birey kullanabilir mi?

Sağlığa zararlı bir kalıntı içermemeli ve kullanılacak doz mutlaka hekim tarafından belirlenmiş olmalıdır. İçeriğinde fenolik asitlerden dolayı dozun mutlaka çok iyi belirlenmiş olması gerekir. Bal ürünleri ve arı sokmalarına karşı alerjisi olanların propolis tüketmesi önerilmemektedir. Propolis yüksek miktarlarda ve uzun süreli olarak kullanılmamalıdır. Yüksek miktarlarda ve alkol ile alındığında bulantı, kusma ve mide yanması yapabilir. Propolis özütünün içeriğindeki kumarin miktarına bağlı olarak kanama riski olan durumlarda ve cerrahiden önce kullanımına ara verilmelidir.

Propolisi kimler kullanmamalı?

Olası riskleri hakkında çok az şey bilindiğinden hamile ve emziren kadınlar propolis tüketmemelidir. Bununla birlikte, kan pıhtılaşma sorunu bulunan, bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıkları olanlar ve organ nakli geçirmiş kişilerin de kullanması tavsiye edilmeyebilir. Kullanmak isteyen kişilerin bir uzmana danışması önemlidir.

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