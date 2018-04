2014’te yeni bir sen!

Yeni bir yıl hepimiz için yeni kararlar ve yeni başlangıçlar demek. Karar alırken ‘büyük’lerin sözlerine de kulak verin.

Yazı: Deniz Gürlek



1 Uyan! Uyumak için önümüzde sonsuzluk var.” Ömer Hayyam

Bu sene uyanış seneniz olsun, bundan önceki yılları değerlendirip 2014’e her anlamda yepyeni bir başlangıç yapın...



2 “Yaptığımız şeyler için duyduğumuz pişmanlığı zaman bir ölçüde dindirebilir, ama yapmadığımız şeyler için duyduğumuz pişmanlığı hiçbir şey silemez.” S.J. Harris

Bu sene yapmak istediğinizde yapın, aramak istediğinizde arayın, söylemek istediğinizde söyleyin. Geriye dönüp baktığınızda çok daha az ‘ah keşke’ diyeceğinize emin olabilirsiniz.



3 “Kızgınken karar vermek, fırtınalı havada yelken açmak gibidir.” Euripides

Öfkeliyken büyük kararlar vermeyin, büyük laflar etmeyin. Sonradan hatırladığınızda geri dönüşü olmayan laflar etmiş, adımlar atmış olabilirsiniz.



4 “Düşmanlarınızı daima bağışlayın. Onları bundan daha fazla rahatsız edecek bir şey yoktur.” Oscar Wilde

Kin tutup içinizi kirleteceğinize affedin gitsin. Dünyadaki kimse içinizde öfke ve negatif duygular tutmaya değecek kadar önemli değil.



5 “Talihsizlikler, kendileri için açık bırakılan kapıdan içeri girerler.” Çek Özdeyişi

Kendinizi şanssız olarak görmeyin ve nitelendirmeyin. Şanssızlık kelimesini hem sözlüğünüzden hem zihninizden çıkarın, tam tersine hep ne kadar şanslı olduğunuzu düşünerek pozitif enerji üretin.



6“ Mücevherlerden ancak sarraflar anlar. Ne fark eder, kör için elmas da bir, cam da, sana bakan kör ise kendini camdan sanma.” Mevlana

Size hak ettiğiniz değeri vermeyenler için bir saniye bile üzülmeye değmez. 2014’te sizi dışınızla değil, tüm derinliğinizle görebilenleri hayatınıza dahil edin.



7 “Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.” Eflatun

Küçük detaylara, küçük işlere takılıp büyük resmi kaçırmayın. Yeteneklerinizin ne kadar farkındasınız? 2014’te yeteneklerinizi ve zekanızı boşa harcamak yerine büyük işlere imza atın.



8 “İyi bir kadın bir erkeği etkiler, zeki bir kadın onda ilgi uyandırır, güzel bir kadın onu büyüler ve anlayışlı bir kadın ona sahip olur.” Helen Rowland

Günümüzde biz kadınlar kendi ayaklarımı üzerinde durmak için, zeki ve başarılı olmaya o kadar önem veriyoruz ki, kadın olmanın en önemli özelliklerinden şefkatli olmayı unutuyoruz. 2014’te şefkatli yanınızı özellikle erkeklere göstermeyi deneyin. Unutmayın şefkatli olmak, güçsüz olmak demek değildir.



9 “Sevmediğinle yaşamak, sevdiğinden ayrılmaktan beterdir.” La Bruyere

Hayatınızda biri olsun diye ilk önünüze geleni hayatınıza dahil etmeyin. Aşk mantıkla aranacak ve bulunacak bir şey değildir.



10 “Başarılı olmak isteyen kendine bir yol bulur, istemeyen ise mazaret.” Leo Aguila

Mazeret bulma konusunda çok başarılı olabilirsiniz. Ama unutmayın mazeretlerin arkasına saklanmak, sevinciyle üzüntüsüyle hayatı ertelemekten başka bir şey değil.



11 “Güzel bir görünüş, sessiz bir tavsiye mektubudur.” Publius Syrus

Yeni yılda her daim bakımlı olmayı alışkanlık haline getirin. Ne kadar yorgun, ne kadar keyifsiz olursanız olun, ne kadar önemsiz bir yere gidiyor olsanız da yine de bakımlı olun.

Kimin ne zaman karşınıza çıkacağı belli olmaz...



12 “Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.” Latin Atasözü

İster iş hayatı olsun ister aşk, bir defa başarısız oldunuz diye pes etmeyin. Bilirsiniz her çocuk düşe düşe yürümeyi öğrenir, siz de her konuda hem sabırlı hem kararlı olun.



13 “Yumuşak olma ezilirsin, sert olma kırılırsın.” Victor Hugo

İkisinin ortasını tutturmaya çalışın. Sert olmak sizin savunma mekanizmanız olabilir, ama uzun vadede aslında sizi daha çok yıpratır, tıpkı fazla yumuşak olmanın sizi yaralayacağı gibi.



14 “Bir insanın bildiğini zannettiği şeyi, öğrenmesi imkansızdır.” Epiktetos

Emin olun hala öğreneceğiniz çok şey var. Bu sene ‘biliyorum’ demek yerine daha çok öğrenme yılı olsun sizin için!



15 “Doğrular ve yanlışlar yoktur, sadece yorumlar vardır.” Nietzsche

Olayları, kişileri doğru ve yanlış olarak nitelendirmeyi bir kenara bırakın. Doğru ve yanlış kelimeleri egonuzun size kurduğu tuzaklardan başka bir şey değil. Doğru yanlış etiketlerinden sıyrılıp özgürlüğünüzü ilan edin.