Amacı olanın, ömrü uzuyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Amacı olanlar "ömrüne ömür" katıyor...

Hayatta bir amacı olanların, sağlıklı yaşlanmanın yanı sıra "ömürlerine ömür" katabileceği bildirildi.



Sonuçları Psychological Science dergisinde yayımlanan araştırmada, amacı olan kişiler arasında erken yaşta ölüme daha az rastlandığı gözlenirken, amaç sahiplerinin, kendilerine daha iyi bakmalarının uzun yaşamalarının sırrı olabileceği belirtildi.



ABD'li ve Kanadalı bilim adamlarının ortak araştırması çerçevesinde yaşları 20 ila 75 olan 7 binden fazla yetişkinin akıl sağlığı ve fiziksel durumları incelendi.



Bilim adamları, 14 yıl süresince izlenen katılımcılar arasında amacı olanların, akranlarından daha çok yaşadığını, bu durumun, kişinin yaşıyla ya da emekli olup olmamasıyla bağlantısının bulunmadığını bildirdi.



Carleton Üniversitesi psikoloji bölümünden Patrick Hill, hayatta bir yön belirlemenin ve ulaşılmak istenen hedefler koymanın, amaç ne olursa olsun, kişinin daha uzun yaşamasını sağlayabileceğini söyledi.



(AA)