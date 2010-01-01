Anneleri deli eden 10 cümle

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Bazı cümleler yeni doğum yapmış annelerin hiç mi hiç hoşuna gitmiyor! Dikkatlice okuyun, hepsinden uzak durun…

Yazı: Burçin Öztınaz



1. Ne kadar da küçük

Hastane ziyaretlerinde yaşanan klasik bir sahneyi düşünün: Yeni doğmuş bir bebek, sevincinden ne yapacağını şaşırmış bir baba, yorgun, şaşkın ama çok mutlu bir anne... Ve tabii ki gelen eş, dost, arkadaş, akraba... “Hayırlı olsun”, “Kendi gibi bahtı da güzel olsun”, “Analı-babalı büyüsün” gibi güzel dileklerin, gülücüklerin havada uçuştuğu bu özel anda kimse fark etmese bile anne için ortamı buz gibi soğutabilecek bir cümle var: ‘Ne kadar da küçük!’ Siz siz olun bu cümleden uzak durun. Evet farkındayız, birçok kişi bu cümleyi art niyetsizce söylüyor. Ama yeni anne olmuş biri için bu fazlasıyla sinir bozucu olabilir. Hamileliği sırasında bebeğini yeterince besleyemediğini düşünmesine, sütünün yetip yetmeyeceği konusunda endişelere kapılmasına neden olabilir.



2. Doymuyor bu çocuk!

Bebek doğduktan sonraki ilk haftalarda evde gergin anlar yaşanabilir. Özellikle de bebek ağlıyor ve elinizden onu sakinleştirmek için hiçbir şey gelmiyorsa... İşte tam da bu anlarda genellikle anneanne, babaanne ya da baba tarafından dile getirilen ‘Doymuyor bu çocuk’ cümlesi annelerin sinir katsayını arttırıyor. Bu cümleyle kardeş bir cümle daha var ki o da çok sinir bozucu: ‘Üşüyor bu çocuk!’



3. Ne kadar kaldı?

Doğumdan sonra eski formuna kavuşmakta acele etmeyen bir anne var mı? Tabii bu biraz zaman alıyor. Ve bu zamanda anneye sorulan ‘Doğuma ne kadar kaldı?’ sorusu çok fena! Siz siz olun tanımadığınız birine eğer karnı burnunda değilse, ‘Ne kadar kaldı?’ diye sormayın!



4. Geceleri uyuyor mu?

Yeni doğmuş bir bebeğin annesine bu soruyu soranlar ‘Evet sabaha kadar mışıl mışıl uyuyor’ yanıtını duymayı umuyor olabilir mi sizce? Yanıtın böyle olmayacağı kesin. Merakınızı gidermek için ‘Uyku düzeni nasıl?’ gibi sorular sorabilirsiniz elbette. Sorunuz değil, soruş şekliniz sinir bozucu olmasın yeter!



5. Sütün geliyor mu?

Annelerin en büyük stres nedenlerinden biri haline gelebilen süt ve emzirme konusundaki sorularınızı sorarken de dikkatli olmakta fayda var!



