Aşermek psikolojik mi?

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Kış günü canı çilek çeken, yaz sıcağında nar diye yanıp tutuşan ya da gece yarısı turşuya aşeren... Bu hikayeler size de tanıdık gelmedi mi? Peki, hamilelikte aşermek gerçekten de hormonlardan mı kaynaklanıyor, yoksa sadece psikolojik mi?

ABD'de yapılan bir araştırma gebelikte aşermenin hormonlardan kaynaklanmadığını, gebelikte aşermenin psikolojik olduğu kanıtlandı.



Amerikalı bilim adamlarının araştırması, gebeliğin genellikle ilk 3 ayında görülen bazı yiyeceklere aşırı düşkünlüğün hormonlardan kaynaklanmadığını gösterdi.



Bilim adamları, gebelerin "sosyal olarak daha fazla kabul görmeleri nedeniyle" fetüsün daha fazla kaloriye ihtiyaç duyduğu ya da hormonların değiştiği bahanesiyle çikolata gibi şekerli yiyeceklere sarıldığını belirtti.



"Frontiers in Psychology" dergisinde yayımlanan araştırmada aşermenin fizyolojik nedenlerden kaynaklanmadığı ve tamamen psikolojik olduğu vurgulandı.



Araştırmaya imza atanlardan Natalia Orloff, aşırı kilo alımını önlemek için gebelere özellikle atıştırma isteğini artıracak çikolata gibi şekerli besinlerden fazla tüketmemeleri uyarısında bulundu.



(AA)