Aşırı sıcaklar psikolojiyi de etkiliyor! Sıcak havalarda panik atak geçirme sıklığı artabiliyor.





Psikiyatrik hastalıklar çoğunlukla güneşten uzak kaldığımız kış aylarında görülüyor ancak aşırı sıcak hava da bazı psikiyatrik sorunlara neden olabiliyor. Aşırı sıcak ve nemin anksiyete bozukluklarında artışa sebep olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, “Panik bozukluğu olan hastalar havadaki nem artışına hassastırlar ve bu sebeple huzursuzluk yaşarlar. Panik atak geçirme sıklığı artabilir.” uyarısında bulundu.Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Feneryolu Polikliniği Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, aşırı sıcak havanın ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabileceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, özellikle su tüketiminin artırılmasına, hekimlere danışmadan ilaç tedavisinin kesilmemesi gerektiğine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:“Sıcaklık artışı ve nemin artması özellikle anksiyete bozukluklarında artışa sebep olabilir. Panik bozukluğu olan hastalar havadaki nem artışına hassastırlar ve bu sebeple huzursuzluk yaşarlar. Bu kişilerin panik atak geçirme sıklığı artabilir. Bazı anksiyete bozukluğu hastaları da ‘Tatil geldi şimdi ne yapacağım? Bütün yazı nasıl geçireceğim?’ gibi bir paniğe kapılabilir.Sıcaklık artışıyla birlikte yeterli sıvı alınmaması ve vücut ısısının yükselmesi yaşlı hastalarda bilinç bulanıklıklarına ve davranış sorunlarına neden olabilir. Terleme yoluyla vücut sodyumu kaybedilir. Antidepresan kullanan yaşlı kişilerde bazen sodyum düzeyleri düşebilir, bu nedenle özellikle yaşlı kişilerde ter yoluyla tuz kaybı da dikkat edilmesi gereken önemli bir sorundur.Yeterli sıvı alınmamasının başka bir olumsuz sonucu da suda çözünen ilaçların kandaki düzeylerinin yükselip ilaç yan etkilerinin daha kolay ortaya çıkmasıdır. Bu sebeple yeterli sıvı alımı önemlidir.Sıcaklık artışına bağlı tansiyon düşmesi olabilir. Psikiyatride kullanılan bazı ilaçlar da tansiyon düşürücü etki gösterebildiğinden bu hastaların tansiyon düşüklüğüne bağlı baş dönmesi ve göz kararması yaşaması beklenebilir.Uykuya dalabilmek için ışığın azalması ve beden ısısının da biraz düşmesi gerekir. Sıcaklar sebebiyle beden ısısı azalmadığından uykuya dalmak güçleşir. Ayrıca güneşin erken doğması da erken uyanmayı kolaylaştırır.Uykusuzluk da yazın yaşanan önemli psikiyatrik yakınmalar arasındadır. Uykusuzluk bipolar hastalığın manik dönemini tetikleyebilir. Uykusuzluk gün içerisinde huzursuzluk ve gerginliği arttırabilir.Yaz dönemi öfke denetleme sorunlarının da artış gösterdiği bir dönemdir. Birçok toplumsal olayın yaz dönemine ya da sıcak havalara denk geldiği ya da suç işleme oranlarının sıcak havalarda arttığı bildirilmektedir.Birçok kişi tatile çıktığında alkol ya da madde kullanımını arttırabilir. Eğer kişi bağımlıysa ve tedavi görüyorsa tatile çıkmak maddeye ya da alkole başlamak açısından riskli olabilir. Tatile çıkmadan önce mutlaka hekimiyle bu konuyu görüşmelidir. Gençler için ise alkol ve maddeyle ilk tanışma genellikle tatilde olabilir. Ailelerin çocuklarını konuda bilgilendirmeleri faydalı olabilir.Yaz mevsiminin getirdiği olumlu hisler bazı hastaların iyileştiğini hissederek ilaçlarını hekim onayı olmadan kesmesine neden olur. Bazı hastalar da tatilde rahatça alkol alabileyim diye düşünerek ilaçlarını kesebilir. İlaçların cinsel yan etkileri de yazın ilaçları kesmenin diğer bir sebebidir.Erken kesilmiş olan tedavi, psikiyatrik hastalığın nüksüne sebep olabilir. Ayrıca eğer ilaçlar aniden kesilmiş ise kesilme yan etkileri şiddetli olabilir. Eğer psikiyatrik ilaç kullanıyorsanız ve bu tip kaygılarınız varsa tatile çıkmadan mutlaka hekiminizle konuşarak neler yapabileceğinizi öğrenmelisiniz.”