Kimi babanın olumsuz etkileneceğini düşünüyor, kimi ise bu mucize ana, babaların da ortak olmasının aile ruhunu pekiştireceğini. Peki siz? Doğum anında eşinizin yanınızda olmasını ister misiniz? Annelere ve anne adaylarına sorduk!

SELİN





BERİL



ECE

TUBA

MİNE

BANU





“Panik yapmayan biriyse girebilir. Benim eşim strese pek gelemez. O yüzden teklif bile etmedim. Ama bana pozitif katkısının olacağını düşünseydim mutlaka isterdim.”“Eşimin benimle doğum heyecanının her anını yaşamasını çok istedim ama kendisi ilk teklifimde kesin ve net olarak ‘hayır’ dedi ve bu teklifi tekrarlamamamı söyledi.”“Eşim iki doğumda da yanımdaydı. Bu çok özel bir an ve bence mutlaka birlikte yaşanmalı.”“Şu an beş aylık hamileyim ve eşimin bu mucize anı kaçırmasını hiç istemem!”“Normal doğum yaptım. O zamanlar eşlerin doğuma girmesi bu kadar yaygın değildi. Bazı hastane ve doktorlar buna sıcak bakmıyordu. Biz de bu ihtimali hiç düşünmemiştik zaten. Ama gerçekten uzun ve zor bir süreçti. Annelerin ne güçlükler çektiğini görmeleri için bence girmeleri gerekiyor.”“Normal doğum yaptım ve eşimin yanımda olup bana destek olması çok güzeldi.”“Bu ana tanıklık eden babaların çocuklarıyla aralarındaki bağın daha kuvvetli olduğunu okumuştum bir yazıda. Bence çok doğru ve bu özel anda eşimin yanımda olmasını gerçekten isterim.”“Eşler birbirine her konuda destek olmalı. Doğum heyecanını da birlikte yaşamalı.”“Doğduğu anda bebeği görme fırsatını kaçırmamalı bence babalar!”“Kendine güvenen babalar girmeli bence... Bir arkadaşımın eşi öyle çok etkilenmişti ki kısa bir baygınlık bile geçirdi. Destek olabileceğine inanıyorsa, neden olmasın?”“Eşimin doğum sırasında yanımda olmasını asla istemem. Beni o halde görmesi bende ekstra stres yaratabilir.”“Eşim doğum sırasında yanımdaydı. Elimi tutması, esprileriyle beni rahatlatmaya çalışması harikaydı!”“Bence erkekler doğaları gereği kadını her zaman güzel görmek ister. Zaten aldatmaların çoğu ya hamilelikte ya da bebek doğduktan sonra oluyor. Bence bir erkek karısını doğumda görmemeli.”“Çocuğu beraber yaptık, beraber doğururuz!”“Doğum anneye de babaya da karmaşık duygular yaşatıyor. Ortak paydayı yakalamak için bence bu an birlikte yaşanmalı.”