Bahar yorgunluğuna dikkat!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzmandan bahar yorgunluğu uyarısı geldi...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Sayar, kış mevsiminin bitip hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte görülen bahar yorgunluğu durumuna karşı vatandaşları uyardı. Sayar, düzenli beslenme ve düzenli uyku, su tüketimi, kafeinli içeceklerin tüketiminin kontrolü, alkol tüketiminin azaltılması önerilerinde bulundu.



Sayar, kış mevsiminin bitmesiyle birlikte bahar günlerinde yorgunluk hissinin de beraberinde geldiğini belirterek halsizlik, eklem ağrıları, sürekli uyku isteği olarak kendini gösteren 'bahar yorgunluğu' durumu ile ilgili vatandaşları uyardı. Sayar, baharla gelen değişimlere uyumu için beslenme alışkanlıklarının nasıl değiştirilmesi gerektiğini anlattı. Besin çeşitliliği yaratarak tek tip beslenmekten kaçınılması gerektiğini söyleyen Sayar, "Bütün besin gruplarını içeren bir öğün tüketmeye çalışın. Örneğin bir öğününüzde kıymalı sebze yemeği veya tavuklu salata, 1 su bardağı ayran ve 1 dilim ekmek tüketerek besin çeşitliliğini sağlayabilirsiniz. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı kesinlikle atlamayın. Beyaz undan yapılmış besinler yerine; kepek, çavdar, tam buğdaydan yapılmış tahıllı besinleri tercih edin" diye konuştu.



Sayar, havaların ısınmasıyla oluşabilecek su kayıplarını önlemek ve mevsimsel değişikliğe bağlı dolaşım problemlerinden kurtulmak için bol bol su tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, "Susamadan su içmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışın. Günlük 2-3 litre su tüketerek dolaşım sistemini daha düzenli hale getirmiş ve toksinlerden kurtulmayı sağlamış olursunuz. Ayrıca mevsim geçişlerinde yüksek miktarlarda tüketilen alkol, problemlerinizin daha da artmasına neden olur. Bu nedenle alkol tüketimini minimuma indirmeye çalışın. Ayrıca tercihlerinizin hafif alkollü içecekler olmasına ve 1-2 kadehten fazla tüketmemeye özen gösterin" dedi.



Sayar, gün içerisinde yorgunluğu atmak, uyanık kalmak için sıkça tüketilen çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin kontrol altında tutulması gerektiğini dile getirerek, "Yüksek miktarlarda

alınan kafein, kalp çarpıntısına ve vücutta su kaybına neden olabileceği için özellikle mevsim değişikliğindeki sıkıntıları tetiklememek adına kafein alımını minimumda tutmaya özen gösterin. Kahve, çay, asitli içecekler gibi kafeinli içecekler yerine rahatlatıcı özelliğinden dolayı bitki çaylarını tercih edebilirsiniz. Uykusuzluk ve düzensiz uyuma kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olur. Düzenli uyku saatleri, gün içerisinde kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır. Günde 6-8 saat uyumaya çalışmalısınız. Öte yandan yapılan tempolu yürüyüşler, yüzme, gevşeme egzersizleri sizi yorgunluğa karşı koruyacaktır" dedi. (AA)



