Beden takıntısı

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‘Kalçalarım fazla mı büyük? Bacaklarım çok mu kalın? Burnum uzun mu?’ gibi sorular aklınızdan bir türlü çıkmıyor, aynanın karşısında saatlerinizi harcıyorsanız, imaj takıntısına kapılmış olabilirsiniz!

Yazı: İpek Koşan



Beden takıntısı

Diğer adıyla ‘dismorfik bozukluğu’ olan bedensel takıntılar, kişinin dış görünüşüne takılıp kalması ve sadece bununla ilgilenmesi anlamına geliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Aylin Aksoy Çoban’a göre kişi kendini toplumdan soyutluyor, işine gitmeyecek ve çevresiyle ilgilenmeyecek hale geliyor. Tek ilgilendiği şey bedeninde takıldığı nokta. Bu en çok burun, saç, karın ve basen kalınlığı oluyor. Beden algımız bozulduğunda özsaygımız zedeleniyor ve sonucunda da daha kolay depresyona giriyoruz. Ayrıca gebelik sonrası bedeni bozulan kadınlar, kendini tanıyamaz hale geliyor ve depresyona giriyorlar.



İlk sırada hangi bölge var?

Beden algımız bozuk olsun olmasın, en çok basen, karın ve meme bölgelerimize takılıyoruz. Özellikle yeni doğum yapanlar, karın kaslarının zayıflamasıyla meydana gelen sarkmalar nedeniyle karın bölgelerini takıntı haline getiriyor. İstediği şekilde giyinememek, basenlerini sürekli kapatmakla uğraşmak, kilo nedeniyle sosyalleşmekten kaçınmak Dr. Aylin Aksoy Çoban’a göre biz kadınların ortak yakınması. Kilo nedeniyle yardım isteyen kadınların ortak noktaları ise kendilerine daha az güveniyor olmaları. Ayrıca kişiler giderek içe kapanma, asosyalleşme evrelerinden de geçiyor.



Yaz mevsiminde artıyor mu?

Normalde havuza ya da denize girmek çok eğlenceliyken, mayo, bikini giymenin getirdiği zorunluluk bizi zorlamaya başlıyor. Ayrıca giydiğimiz giysiler de değiştiğinden fazla kilolar da daha çok ortaya çıkıyor. Hal böyle olunca, ısınan hava, takıntılarımızın artmasına neden oluyor.



Bu kadar önemsemek doğru mu?

Hepimizin bedeniyle ilgili düşündükleri farklı. Kimi uyumsuz kıyafetler seçer, kimi uyumlu olabilmek için elinden gelen her şeyi yapar… Beden imajı, nasıl göründüğümüzden çok, kendimizi nasıl görüp değerlendirdiğimizle ilgili… Beden imgesi insanın özsaygısı ile ilişkili. Kendimize olan güvenimiz azaldığında kendimizi daha çirkin buluyoruz ya da saçlarımızın şeklini değiştirdiğimizde olumlu şeyler duyduysak kendimizi daha iyi hissediyoruz. Yani özsaygımızla beden algımız birebir ilişki halinde çalışıyor.



Neden takıyoruz?

Güzel bir bedene sahip olma isteği günden güne artıyor. Kilo aldığımızda ya da saçlarımıza şekil veremediğimizde bile kendimize olan güvenimizin zedelendiğini hissedebiliyoruz. Modern zamanın bir getirisi olarak ince ve zayıf olmaya özendiriliyor, fazla kilolu kişileri eleştirip istemeden de olsa dışlıyoruz. ‘Sıfır beden’ kavramının doğmasıyla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığımızı tehlikeye atarak zayıflamak için her türlü yönteme başvuruyoruz. Çünkü beden estetiği zayıf ve fit olmakla neredeyse eş anlamlı sayılıyor.



