Bize enerji lazım!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Birbiri ardına içtiğiniz kahveler enerjinizin gün boyu sürmesine yardımcı olamıyor mu? Havaların soğumasıyla enerjinizin azaldığını mı hissediyorsunuz? İşte sonbaharda kendinizi ilkbahardaymış gibi hissettirecek 20 formül…

Yazı: Zeynep Özyavuz



1. Düşük glisemik indeksli besinler gün boyu dinç ve enerjik hissetmenizi sağlar. Öğünlerinizdeki karbonhidrat miktarını azaltın, onun yerine protein ve sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Kafeinli içeceklerden ve alkolden uzak durun. Hava sıcaklığının azalmasıyla artan sıvı kaybı yorgun düşmenize neden olur;

günde en az 10 bardak su veya bitki çayı tüketmeye çalışın.

2. Sindirim sisteminizi ‘sıcak tutun’. İçecekleri aşırı sıcak ya da soğuk tüketmektense, ılık tüketin. Böylelikle sindirim sisteminizi zorlamaz ve daha az yorgun hissedersiniz.

3. Geleneksel Çin Tıbbı’na göre vücutta enerji akışını sağlayan organımız ciğer. Gerginliği azaltmak için yapacağınız ufak tedavi yöntemleri ve doğru nefes alıp verme teknikleri ile vücudunuzu doğal akışına ulaştırabilirsiniz.

4. Sabah yataktan kalkar kalkmaz yapacağınız egzersizler gün boyu enerjik olmanızı sağlar. Uyanır uyanmaz şınav çekin ve squat denilen çömelme hareketini yapın. Beş dakikanızı bile almayacak bu hareketler beyninizdeki kan akışını hızlandırarak gün boyu enerjik hissetmenizi sağlayacak.

5. Şeker enerji veriyor olsa da, kontrollü tüketin. Uzak durmamız gereken şekerli besinler çikolata, bisküvi ve tatlılar; ama kurutulmuş meyve, mısır gevreği ve yoğurt da dikkatli tüketilmesi gereken besinlerden.

6. Halsiz ve yorgun hissettiğinizde kendinize sorun: Uzun zamandır yapmak isteyip ertelediğiniz ne var? Hemen yapın. Hafifleyin. Enerjinizi geri kazanın.

7. Daima enerjinizi yükselten, pozitif insanlarla vakit geçirin. Hemen çevrenizdeki pozitif insanların bir listesini yapın. Onlarla daha sık görüşün. Pozitif konuları tartışın. Hayata daha olumlu bakın.

8. Kendinizi dinleyin. Her gün kendinize 5-10 dakika ayırın ve vücudunuzu dinleyin.

9. Yoga yapın. Enerjinizi yükseltecek bir yoga tekniği bile var; kapalabhati. Bu çalışmada alınan nefesin farkına varmak, nefese belli bir düzen kazandırmak, akciğerlerin kapasitesini artırmak öğreniliyor.

10. Masaj yaptırın. Masaj, vücudunuzdan toksinleri atmaktan dolaşım sisteminizi güçlendirmeye kadar pek çok fayda sağlıyor. Ufak bir dokunuş bile gün içinde daha iyi hissetmenizi sağlayacak.

11. Kurabiye yapın. Hemen şimdi mutfağa girin ve kurabiye yapmaya başlayın. Kokusu tüm eve yayıldıkça enerjinizin nasıl değiştiğini göreceksiniz.

12. Enerjinizi ‘yiyerek’ yaratın. Karabiber tat alma duyularını harekete geçirerek beyne mide asidinin daha çok salgılanması gerektiği mesajını gönderiyor. Bu da enerjinizin açığa çıkması demek. B vitamininin diğer adı ‘enerji vitamini’dir ve en çok yulafta bulunuyor. Yumurta sarısında bulunan kolin molekülü vücudun enerji düzeyini etkileyen hormonlarda büyük rol oynuyor.

13. Muz ve fındık tüketin. Hem besin değeri açısından zengin hem de tam bir enerji patlaması. Deneyin, farkı görün.

14. Akşam belli bir saatten sonra televizyon ve bilgisayardan uzak durmaya çalışın. Neden mi? Güneşin batması ile beyne uyku vaktinin yaklaştığını haber veren melatonin hormonu salgılanır; televizyon ekranından ya da monitörlerden yayılan parlak ışık bu hormonun salgılanmasını önler ve yorgun hissedersiniz.

15. Haftada en az iki kez balık yiyin. Sardalya ve somon, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayan Omega 3 ve D vitamini açısından zengin balıklar.

16. Kuru üzümü es geçmeyin. İşte en pratik enerji sağlayıcınız. Yanında da bir bardak tarçınlı süt içerseniz daha uzun süre tok hissedersiniz.

17. Doğada zaman geçirin. Taze çimen kokusunu içimize çekmek hepimize iyi gelir. Toprağı hissetmek bizi tazeler. Hadi! Üşengeçlik yapmayı bırakın, çıkın ve toprağa basın.

18. Barınağa gidin. Oradaki hayvanları sevin, ihtiyaçları varsa karşılayın. Çok daha iyi hissedeceksiniz.

19. Dans edin. Sevdiğiniz müziği açın; ama bu sefer sesini biraz daha açın. Dans edin. Kimse sizi izlemiyor, endişelenmeyin.

20. Mum yakın. Lavanta ve nane aromalı mumlar yakarak, yayılan kokuyla kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. Portakal kokulu duş jelleri ile de aynı etkiyi yaratırsınız.