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Farkında mısınız, çalışan kadına bir haller oluyor. Evet evet bayağı bayağı evrim geçiriyor. Erkek egemen iş dünyası, stres ve rekabet östrojeni emip yerine bol miktarda testosteron bırakıyor.

Yazı: Ece Üremez



‘Kadın olmak zor zanaat’ idi. Yüzyıllar boyunca dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadına biçilen esas rol anne, eş ve ev kadını olmaktan ibaret oldu. Ancak zamanla çağ değişti ve toplumdaki bu kemikleşmiş yapı büyük bir kırılma yaşadı. Kadının iş hayatına girişi ve ekonomik güce erişimi ile roller değişmeye başladı. Aslında kadınlar için iş yükü artmaya başladı desek daha doğru olur. Zira kadın çalışmaya ve para kazanmaya başlasa da aile içindeki sorumlulukları ve evdeki iş yükü sona ermedi. Yani kadın, eş, anne ve iş kadını olarak üç kimliğiyle yoluna devam etmeye başladı. Ancak hiçbirimiz, içinde olduğumuz çağın bir getirisi olan bu durumun nelere mal olduğunun üzerinde durmadık. Ve gün geldi doğuştan gelen kimliğimizi yani kadın olduğumuzu unuttuk. Rekabetçi ve acımasız iş hayatının üzerimizdeki etkisini hiç sorgulamadık. Çünkü, ah biz kadınlar, her şey bir arada olsun istiyoruz. Kadın-erkek eşitliği diye çığlık çığlığa bağırıyor, ‘para kazanıp kendi ayaklarım üzerinde duracağım’ diye haykırıyor ama bu uğurda erkek egemen iş dünyasına östrojen hormonumuzu feda edebiliyoruz. Peki, kadınlığımıza verdiğimiz bu zararın ne kadar bilincindeyiz? Bu yazıda geçen tanımlamalardan ötürü seksist, kadına biçilen rolden ötürü ise geri kafalı biri tarafından ele alınan bir konuyu okuduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama gerçek şu ki, görünenin ardındakileri tartışmamıza imkan veren sadece bir iddia değil, bilimsel gerçeklerin ta kendisi. Biraz daha açık konuşmak gerekirse, çalışan kadınlar içinde oldukları stres, rekabet ve mücadeleci iş hayatının bir sonucu olarak kadınlık hormonlarının normalden farklı çalışması durumuyla karşı karşıyalar. Yani bu durumu her kadının doğasında var olan ve testosteron adıyla bilinen erkeklik hormonunun normalden fazla hatta anormal ölçülerde salgılanması olarak da açıklamak mümkün. Bu noktada Uzman Psikolog Nihal Araptarlı’nın sözleri durumun ciddiyetine parmak basıyor; “Farklı fizyolojik özellikleri ve hormonları, kadın ve erkeğin stresten etkilenme ve strese karşı koyma biçimlerini farklılaştırır. Araştırmalara göre, kadınlar erkeklere nazaran stresten daha fazla etkilenmekte. Bu duruma hormonların farklılığı kadar kadının sahip olduğu rollerin, sorumlulukların ve iş yükünün fazlalığı da önemli bir etken. Çalışan rolüne, geleneksel eş ve anne rollerini, beraberinde gelen sorumlulukları ve ev işlerini de eklediğimizde kadınların yaşam yükü, dolayısıyla stres alanları da erkeklerden kat kat fazlalaşmakta.” Yani kadınlardan bu rolleri etkin biçimde üstlenmesi ve mükemmel bir başarı sergileme beklentisi de kaçınılmaz olarak strese neden oluyor. Buna ek olarak, içinde olduğumuz iş dünyasının daha fazla üretme, verimi yükseltme, büyüme ve kar etme amaçları ve bu dünyanın içinde ‘erkeklere rağmen’ çalışan kadınlar olması da stres katsayısını arttırıyor.



ANDROJEN HORMONLAR DEVREDE!

Yapılan araştırmalarda; iş hayatının şart koştuğu maskulen özelliklerin, kadınlarda farkında olarak ya da olmayarak, tavırlarının, konuşma şekillerinin hatta yaşam tarzlarının bile ‘erkeksileşme’sine yol açtığı gözlemlenmiş. Bu kelimeden sonra birçoğunuzun içinde tepkili seslerin yükseldiğine eminim ancak sizleri çalışan kadın profilini objektif bir gözle değerlendirmeye davet ediyorum. Zira Araptarlı konunun bilimsel bir açıklaması olduğuna şu sözlerle değiniyor; “Hormonların büyüme ve farklılaşma, vücut dengesinin sağlanması ve üreme olmak üzere başlıca üç görevi var ve hepsi birbirleriyle etkileşim halinde. Vücudun dengesi de bu sayede sağlanıyor. Yoğun ve kronik stres durumunda bazı hormonlar tetiklenip fazla salgılanırken bazılarının salgısı azalıyor ki, bu da hormonal dengesizliklere neden oluyor. Kadının bünyesi hormon dengesizliğine erkekten daha meyilli.” Bir başka deyişle, içimizden gelen tüm dürtüler, tıpkı elektrik akımları gibi, hormonlardan aldıkları enerjiyle titreşime geçiyor. Dürtüler, bizdeki hal ve tavırlar üzerinde önemli rol oynuyor. Peki hormonlar enerjiyi nereden alıyor? Etrafınızı saran hava var ya, işte o bile enerjinin kaynağı olabiliyor. Tam da bu nedenle çalışan kadınların tavırlarından ses tonlarına, konuşma şekillerinden giyim tarzlarına, duruşlarından düşünce biçimlerine kadar birçok farklı açıdan ‘erkeksileşme’ gözlemlenebiliyor. ‘Bu kadar kolay mı hormonlarla oynamak?’ diye soruyor olabilirsiniz. O zaman Araptarlı’nın şu sözlerine kulak vermekte fayda var; “Hormonlar ve psikolojik rahatsızlıklar arasındaki ilişki özellikle kadınlarda daha belirgin. Noradrenalin, dopamin ve serotonin, iyi olma hissini sağlayan başlıca hormonlar. Bunlardaki dengesizlik psikolojik problemlerin oluşmasına neden oluyor. Üreme işlevini düzenleyen hormonlar, iş hayatındaki stresin etkisiyle dengesizleşiyor, dolayısıyla ciddi sorunlara neden olabiliyor. Utah Üniversitesi’nden Antropolog Prof. Elizabeth Cashdan’in yaptığı yeni bir bilimsel araştırma sonuçları; iş stresi ve başarma arzusunun, kadınların hormon dengesinde değişimlere sebep olduğunu doğruluyor. Çünkü kadınlık hormonu olan östrojen, yerini acımasız iş ortamında güç, dayanıklılık ve rekabet etme özellikleriyle bağlantılı olan ve içinde erkeklik hormonu testosteronu da barındıran androjen hormonlara bırakıyor.” Prof. Cashdan’ın bir başka açıklaması ise durumun fiziksel görüntümüzü bile etkilediği yönünde. İş hayatında aktif olarak çalışan, yoğun iş temposu olan kadınların, hormon dengelerinin değişmesiyle, klasik yuvarlak hatlı kadınsı vücut tipinin bozulduğu, bunun yanı sıra kısırlıkla karşı karşıya kalmalarının söz konusu olabileceğini söylüyor. Araptarlı, Amerika’daki Emroy Üniversitesi Jinekoloji Bölümü’nden Profesör Sarah Bergan’ın elde ettiği bilimsel sonuçların da çarpıcı olduğu fikrinde. Buna göre; yoğun tempo ve fazla stres altında çalışan kadınların beyninde salgılanan stres hormonu kortizol, üreme sistemlerini olumsuz etkiliyor.



