"Çene çalmak" yolculuğu keyifli kılıyor

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Toplu taşıma araçlarında yanınızdaki yabancı kişiyle sohbet etmeyi mi seçersiniz yoksa sessiz kalmayı ya da müzik dinlemeyi mi? Yapılan bir araştırma, toplu taşıma araçlarında "çene çalma"nın yolculuğu daha keyifli hale getirdiğini ortaya çıkardı.

Amerikalı bilim adamlarının araştırması, toplu taşıma araçlarında yanına oturulan kişinin konuşmak istemediği düşüncesi gibi bazı ön yargıları kırabilir!



Chicago Üniversitesi'nden bilim adamları toplu taşıma araçlarında bir yabancıyla konuşmanın yolculuğun daha keyifli geçmesini sağladığını ortaya koydu.



Bir tren garında yapılan araştırmaya 100 gönüllü katıldı. Katılımcılar 2 gruba ayrıldı.



İlk gruptakilerden bazıları yanına oturdukları kişiyle sohbet etti, bazıları sessiz kaldı, bazılarıysa kitap okudu ya da telefonundaki oyuna daldı.



İkinci gruptakilerden ilk grupta bulunanlardan hangilerinin yolculuğunun daha iyi geçmiş olduğunu tahmin etmeleri istendi. Deneyimlemeden yolculuk konusunda tahminde bulunan grupta sohbet etmenin mutlu etmeyeceğini belirtti.



Ancak yanındaki kişiyle sohbet edenlerin yolculuktan diğerlerinden daha memnun kaldığı belirlendi.



Araştırmaya imza atan Nicholas Epley ve Juliana Schroeder, yabancı bir kişiyle konuşmaya karşı olunmadığını ancak bazı ön yargıların buna engel teşkil ettiğini, bu durumun da asosyalliğe itebileceğini vurguladı.



Araştırmanın sonuçları "Journal of Experimental Psychology" dergisinde yayımlandı.