Milli Piyango’nun 55
milyon TL’lik yılbaşı ikramiyesi hayalleri süslüyor. Peki piyango gibi şans
oyunlarından neden zevk alıyoruz? Bu durum beynin ödül ve ceza sistemini nasıl
etkiliyor? Uzmanlar, insan beyninde ödül ve cezayı en çok harekete geçiren şeyin
beklenmeyen ödüller olduğuna dikkat çekerek ödül çıkmasa bile çıkma ihtimalinin
kişiyi geçici de olsa mutlu ettiğini belirtiyor.
Milli Piyango'da büyük
ikramiyeyi kazanma ihtimali normal çekilişlerde 600 binde bir olurken, bu oran
yılbaşı çekilişinde 10 milyonda bir olarak hesaplanıyor. Bu düşük ihtimal bile
milyoner olma hayallerinin önüne geçemiyor. Peki kazanma ihtimali bu kadar
düşükken hangi psikolojiyle bilet alıyoruz ve niye “Belki bana çıkar” hissini
yaşıyoruz?
Bilet değil, haz
duygusu satın alınıyor!
Üsküdar Üniversitesi
Rektörü, Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şans oyunlarına yönelik merakımızın
beynimizdeki ödül ve ceza sisteminin çalışmasıyla yakın ilişkili olduğunu
söylüyor. Tarhan, şu değerlendirmelerde bulunuyor:
“İnsan beyninde ödül
ve cezayı en çok harekete geçiren şey beklenmeyen ödüllerdir. Öyle ki
beklenmeyen ödüllerin gelmesi kişiye müthiş keyif veriyor. Bunu beklemek de
aynı zevki veriyor. Çıkmasa dahi çıkacak ihtimali kişiyi geçici de olsa mutlu
ediyor. Para bilete değil haz duygusuna veriliyor. Bir bakıma kumarın
nörobiyolojisi olarak bilinen bir mekanizma bu...
‘Bana çıkacak’ hissi
zevk veriyor
Bir şey çok
arzulandığında o kişide realite körlüğü oluşuyor. Kişi çıkmama ihtimalini
görmüyor ve çıkma ihtimaline odaklanıyor. Çıkacağına inanıyor. Yapılan
araştırmalar gösterdi ki bir kişi yemek yemeyi seyreder ve hayal ederse, beynin
yemek yerken aktif hale gelen bölgesi çalışıyor ve kişiye aynı zevki veriyor.
Piyango biletleri de öyle. Çıkacak duygusuyla kişi çıkmış zevkini yaşayabiliyor.
Beyin
yanıltılıyor!
Bunu tiyatrocular iyi
bilir. Tiyatrocu yaşadığı rolü hissederse onu en iyi şekilde yansıtır.
Tiyatroda, oyun eğitiminde bu uygulanıyor. Rolle ilgili duygu çalışması
yapılıyor. Piyangoda da benzer durum oluşuyor, para çıkmış gibi bir haz
veriyor, bu lezzet ise kişide bağımlılık yapıyor. Öyle ki sanal olmasının
verdiği acı da büyük oluyor. Beyne bir bakıma rüşvet veriyor kişi, beyni
yanıltıyor. Kişi negatif duygularını gidermek için bu girişimde bulunuyor.
Gerçek hayatta başaramadığını hayaliyle yapıyor, kendini avutuyor. Avutma
psikolojisi gerçeklerden kaçma psikolojisi bir anlamda. Emek ve çile yolundan
ziyade kişi kolaycılığı seçiyor, bu insanın doğasında olan bir durum.
Çok para travmaya
neden oluyor!
Şans oyunlarında ikramiye
kazananları konu alan araştırmalar var. Gözlemlerde kişilerin kurulu
düzenlerinin bozulduğu, yaşamlarının kötüye gittiği ve evliliklerinin bozulduğu
ortaya çıktı. Öyle ki eski günleri arar hale geldikleri gözlemlendi. Bu parayı
sağlıklı yatırıma dönüştürebilen çok az. Bir anlamda kişi çok parayla travma
yaşıyor. Zihinsel ve duygusal olarak parayı kullanamadığı için ruhsal sorunlar
yaşıyor. Zamana bıraktığı ve yaşayamadığı birçok hazzı bir anda yaşamaya
kalkıyor, böylece de kişinin zevk ve ödül dinamiği bozuluyor.”