Daha güzel bir dünya mümkün!

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Son günlerde çok düşünür olduk biz bunu! Daha güzel bir dünya için ne yapabiliriz? Bunun bir ütopya olduğunu, bireysel çabalarla dünyayı daha güzel bir hale getirmenin mümkün olmadığını düşünüyorsanız, bakış açınızı değiştirin. Ve düşünün, siz ne yapabilirsiniz? Evet bir hashtag’le dünya kurtarılmaz ama sevgiyle büyük etkiler, mucizeler yaratmak mümkün! İşe elbette kendimizden başlamak gerekiyor.

Yazı: Burçin Öztınaz



Bilgiye ulaşmak kadar kolay değil sevgiye ulaşmak günümüzde. Instagram filtreleriyle örtülemiyor hayatın bazı acıları. Farkındalığımız artarken tahammül sınırımız azalıyor ve güzel bir dünya çok uzak bir hayal gibi görünüyor! Evet böyle düşündürüyor bazı yaşananlar ve insan ister istemez soruyor kendine: ‘Güzel bir dünya artık bir ütopya mı?’ Bu soruyu yönelttiğimiz Kişisel Dönüşüm Eğitmeni, Yazar ve Doktor Erkan Sarıyıldız, “Hayat hep olduğu gibidir ve ona güzel-çirkin olma tanımlamalarını bizler kendi baktığımız pencereden gördüklerimizle belirleriz” diyor. Yani güzel bir hayat oluşturmak için önce bakış açımızı doğru hale getirmemiz şart. Psikolog ve Enerji Terapisti Evren Gönenç ise, ‘Bugün dünyaya, aileme, kendi yaşamıma nasıl daha fazla katkı sağlayabilirim?’, ‘Kendi yaşamımı, ailemin yaşamını ve diğer insanların yaşamını iyileştirecek ve güzelleştirecek hangi adımları atabilirim?’ gibi soruları her gün kendimize sormamızı öneriyor. Buradan başlayabilir ve bugün yaşamımızı iyileştirecek, renklendirecek bir şey yapabiliriz. Marketteki görevliye ‘günaydın’ demek, iş arkadaşımıza yardımı için teşekkür etmek, canı sıkkın bir dostumuza sarılmak, iş çıkışı eve giderken soframıza keyif katacak bir çiçek almak küçük detaylar gibi görünse de dalga etkisiyle büyük değişimlere dönüşebilir, hayatımızı ve dünyamızı güzelleştirebilir.



Kendimizden başlamalı, ama nasıl?

Amaçlarımızla, kararlarımızla, seçimlerimizle bir yol çiziyoruz kendimize ve bu yolda pişmanlıklara takılıp kalmamız, tamamlanmamış hesaplaşmalarla mücadele etmemiz kendimize mutlu bir gelecek hazırlamamızın önünde koca bir engel gibi duruyor. Evren Gönenç, kendimizle barışmak için, geçmiş seçimlerimiz de dahil olmak üzere farkındalığımız doğrultusunda en iyisini yaptığımızı kendimize hatırlatmamızın önemli olduğunu vurguluyor. Olaylara farklı açıdan bakabilmek ve harekete geçmek için öneri listesi ise şu şekilde:

• Kendinizi kurban gibi görmeyi bırakın. Bu rolden çıkmak için adım atmaya kararlı olun.

• Sizi güçlü kılan yetenek ve değerlerinizi belirleyin. Bunları kendinize sık sık hatırlatın.

• Kendine sevgi ve şefkatle yaklaşan ve kendi değerinin farkında olan biri sizin durumunuzdayken neyi seçerdi? Ne yapmayı tercih ederdi? Bu bilinç ve soru çerçevesinde seçeneklerinizi belirleyin, hangi seçenekle ilerlemek sizi daha güçlü, değerli kılar ve iyi hissettirir?

Bunları değerlendirin ve adımınızı atın.



Seçimlerimiz ve biz

Seçimlerimizi net bir şekilde yapmakla mutluluk arasında ciddi bir bağ var. Hayatta neler bizim için daha önemli? Bu sorunun yanında kendimize sormamızı önerdiği başka sorular da var Evren Gönenç’in:

• Kimin hayatını yaşıyorum?

• Bu hayatı seçen ben miyim, yoksa annemi, babamı memnun etmek ve toplumsal statümü korumaya devam etmek için mi buna devam ediyorum?

• Yaşamda beni neler mutlu ediyor?

• Nerede ve kimlerle iken yaşam coşkusunu iliklerime kadar hissediyorum?

Bu soruların yanıtları hayatımızı değiştirebilir!



