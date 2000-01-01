Mutluluğu elde etmek günümüzde küresel bir arayış ve elbette pek çok yöntemi var. Peki, bakış açılarımız özgün değilse gerçek bir mutluluktan söz edebilir miyiz?

Hepimiz hayatta karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmeye, mutlu olmaya, son dönemde moda olan deyimle farkında olmaya çalışıyoruz. Mutlu olmanın ilk adımı zihin, ruh ve beden arasında kurulan dengeden geçiyor. Bu üçlü, bir makinenin dişlileri gibi birbiriyle bağlantılı. Önümüzdeki günlerde bu bağlantıya dikkat çekmeyi amaçlayan bir festival yapılacak. Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali, 8-10 Mart tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde beşinci kez düzenlenecek ve sağlıklı yaşam, kişisel gelişim, psikoloji, nörobilim, tıp, tamamlayıcı tıp, yoga, meditasyon alanlarında çalışan uzmanları bir araya getirecek. Festivalin organizatörü ve Mutlu İnsan Platformu’nun Kurucusu Gülferi Yıldırım; amaçlarının geniş kitleleri zihin, ruh ve beden sağlığına dair güncel bilimsel bilgiler ve yöntemlerle buluşturmak olduğunu söylüyor.



Ben değişirsem dünya değişir mi?

Uzmanlar bireyin hayata bakış açısının değişmesiyle dünyasının da değişeceğini söylüyor ama bu yazıldığı kadar kolay değil elbette. Çünkü bu iyimser romantizmi sürdürmek istesek bile içinde yaşadığımız hayatın kendi gerçekliği, sosyo-ekonomik ve kültürel gerçekler var yadsıyamayacağımız. Mutluluk toplumsal bilinç düzeyi, sınıfsal farklılıklar ve ülkelerin refah seviyesiyle direkt ilişkili. “Birleşmiş Milletler’in yayınladığı 2018 Dünya Mutluluk Raporu’nda yer alan 156 ülke arasında en mutlu ülke Finlandiya. Sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda ve İsviçre takip ediyor. Listeye göre en mutsuz beş ülkenin çoğu Afrika’dan. Türkiye ise 74’üncü sırada. Eğer her birimiz kendi üzerine düşen sorumluluğu alır ve ülkemizin insanını doğru bilgiyle, bilimle buluşturmaya yönlendirirsek Türkiye bu listede üst sıralara yerleşecektir” diyor Gülferi Yıldırım; yani aslolan kendimizi inandırmak istediğimiz sanal dünyalar değil, biraz da bilgi, rasyonel ve analitik bir bakış açısı ve bilimsel gerçekler.



Zihin, ruh ve beden üçgeni

Zihnen ve bedenen sağlıklı ve mutlu olmanın ilk adımı zihin, ruh ve beden uyumundan geçiyor. Yıldırım, günümüzde mutluluğu yanlış yerde aradığımızı, insanı insan yapan nezaket, şefkat, sevgi, iş birliği gibi değerlerin hırsa, kabalığa kurban gittiğini söylüyor. “Ben insanları mutlu ve mutsuz diye değil, olumlu veya olumsuz zihin yapısına sahip insanlar olarak ayırıyorum. Ömür boyu zihnen ve bedenen sağlıklı olmanın ve manevi olarak tatminkar bir hayat yaşamanın önemli bir kuralı da kişinin kendisini sürekli geliştirmesinden, yaşamını kendince önemli büyük bir amaca bağlamasından ve bu yolda hizmet etmesinden geçiyor.”



“Beni takip etme ben de kayboldum”

Tam bu noktada üzerinde önemle durulması gereken hassas bir nokta var. Kendimizi bir amaca bağlarken ve bu yolda hizmet etmeye çalışırken birinin izinden gitmeli miyiz? İnsanlar her zaman bir önderin izinden gitme psikolojisinde ve geniş kitlelerin yaşadığı bu ruhsal boşluğu doyuracak tek adres ise kendilerini modern dünyanın kirlerinden arındıracaklarına, onlara bir yaşam amacı vereceklerine inandıkları spiritüel liderler. “İnsanların uyanık ve sorgulayıcı olması çok önemli. Bugün tek tıkla tüm dünyanın bilgisine ulaşabiliyorken doğruyu yanlışı, mantıklıyı mantıksızı biraz araştırmayla fark etmek mümkün” diyen Yıldırım, bu konuda en iyi rehberin aklımız ve kalbimiz olduğunun altını çiziyor.







Zihin oyunları

“Bir kitap okudum, dünyam değişti” sözü doğru olabilir mi; kısmen evet. Öyle kitaplar var ki size daha önce bulunmadığınız yepyeni bir evrenin kapılarını açabilir. Zihnimizin zaman zaman bize tuhaf oyunlar oynadığı sır değil ama biz de dünya yazınına damgasını vuran kitaplarla ona oyunlar oynama, şaşırtma hatta bildiklerini yeniden düşündürtme imkanına sahibiz. İşte zihninizi hayli meşgul edecek, düşündürecek, var oluşunuzu sorgulatacak 10 kitap önerisi.



1. 1984/George Orwell

2. Cesur Yeni Dünya/Aldoux Huxley

3. Frankenstein/Mary Shelley

4. Dava/Franz Kafka

5. Fahrenheit 451/Ray Bradburry

6. Soğukkanlılıkla/Truman Capote

7. Sineklerin Tanrısı/William Golding

8. Hayvan Çiftliği/George Orwell

9. Otomatik Portakal/Anthony Burgess10. Yabancı/Albert Camus