Depresyonun ilacı egzersiz

Sonbahar depresyonundan mustaripseniz, çareyi egzersizde bulabilirsiniz.

İsteksizlik, baş ağrısı, iştah kaybı, sebepsiz yorgunluk... Soğuyan havalar, kısalan günler sonbaharla birlikte depresyonu tetikliyor. LIfe FItness Akademi uzmanlarından Özgür Güngör; uygun egzersizler ve doğru nefes yöntemleriyle kendimizi daha mutlu ve enerjik hissedebileceğimize dikkat çekiyor.



Düşük şiddetli egzersizlerle oksijen seviyenizi artırın

Herhangi bir kaynağı olmayan baş ağrısı ve halsizlik için aerobic, pilates, TRX suspension training system, bosu gibi çok nefes nefese kalmadan yapılacak düzenli egzersizler etkili olacaktır. Bu tür egzersizler kanın oksijen bağlama kapasitesini artırır, yani kan vücudun gerekli yerlerine daha çok oksijen taşır. Beyin de buna dahildir. Eğer baş ağrısından kurtulmak için egzersiz yapıyorsanız, çok yüksek şiddetli egzersizden kaçının. Çok yüksek şiddetli egzersizlerde vücut oksijenden yana sıkıntı çekebileceğinden ve kandaki oksijen miktarı da yüksek şiddetli egzersizde daha az olacağından, beyin de oksijensiz kalacaktır. Dolayısıyla eğer baş ağrısından ötürü egzersiz yapılıyorsa bu göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur.



Beslenmek ve dinlenmek şart

Halsizlik tamamen enerji seviyeleri ile alakalıdır. Enerji depolarını boşalttıktan sonra yerine koymalıyız. Egzersiz hiçbir zaman tek başına değerlendirilmemeli, beslenme ve dinlenme de mutlaka ele alınmalıdır. Depresyon nedeniyle harekete karşı isteksizlik ve halsizlik varsa çalışmaya küçük küçük başlamayı öneririz. Örneğin; oturduğunuz yerde çeşitli esnetmeler, çeşitli kas ve eklem hareketleri ile başlanabilir. Sonrasında bir özel antrenör ya da sizi harekete geçirecek bir arkadaş bulmalısınız.



Tembellikle depresyon kardeştir

Hareketsizlik tembelliği getirir, tembellik kilo aldırır ve zaman içerisinde hareketlerini kısıtlar, aynı hareketleri daha zorlanarak yapmanıza yol açar. Giderek daha az hareketli bir yaşam sürersiniz, sosyal hayatınız bozulabilir ve bu da depresyona yol açabilir. Bunun yanı sıra depresyona bağlı tembellik de mümkündür. Kendinizi kandırdığınız her egzersizin sonunda, emin olun hareket etmeden önceki halinizden daha iyi hissedeceksiniz.



Egzersiz, öz güven duygunuzu geliştirir

Life Fitness Akademi Uzmanı Özgür Güngör’e göre hareketliliğin bedene faydası, kimyasal ve fizyolojik etkilerden ötürü. Depresyonu yenmede etkisi ise kişinin kendisi için bir

şeyler yapması, özgüven duygusunun gelişmesi, kişinin kendini daha önemli hissetmesi ve sınırlarını zorlaması ile gerçekleşiyor. Güngör; “Egzersiz toplumla birlikte yapılıyorsa ya da egzersizin sonuçlarıyla elde edilen kazanımlar toplum içerisinde belli durumlarda değerlendiriliyorsa, yapılan sporun tabii ki sosyalleşme açısından da katkıları vardır” diyor.



Evde fitness köşesi oluşturun

Ergonomik ve motivasyon için her şeyi düşünmüş fitness ürünleri, sokağa çıkmak istemediğimiz soğuk günlerde evde spor yapma fikrini daha bir cazip kılıyor. Evde spor yapmak kaç metrekareyle mümkün, ne kadar bir bütçeye, ne tür bir ekipmana ihtiyacınız var? Son teknoloji ürünler neler vadediyor? Sizler için araştırdık… Genç kalmak, ilerleyen yaşlarda hayat kalitemizi koruyabilmek, kendimizi iyi, zinde, güçlü hissetmek… Egzersiz yapmanın faydaları artık tartışılmıyor. Özellikle metropol yaşamında bol oksijen alarak spor yapabileceğimiz alanlar pek az. Üstelik sınırlı zaman, güvenlik, trafik ve iklim koşulları bizi daha güvenli alanlarda egzersiz yapmaya teşvik ediyor. Evde fitness için özel üretilmiş cihazlarda ise her türlü konfora, motivasyona sahipsiniz. Her bütçede her mekanda oluşturulabilecek spor köşesi için Life Fitness Türkiye yöneticilerinden Emre Özdeş’ten bilgiler alıyoruz.