Erkeklerin, topluklu ayakkabı giyen kadınlara karşı daha yardımsever olduklarını biliyor muydunuz?

Yüksek topuklu ayakkabının, "erkeklerin içindeki kadınlara yardım isteğini tetiklediği" ortaya çıktı.Fransa'daki Bretagne-Sud Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, erkeklerin yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınlara, topuksuz giyenlerden daha fazla yardım etmeye meyilli olduğunu gösterdi.Nicolas Gueguen ve ekibi, topuksuz ve yüksek topuklu ayakkabı giyen kadın katılımcıların erkeklerden bir anketi doldurmalarını istediklerinde, erkeklerin hangi durumda daha hevesli olduğunu belirlemeye çalıştı.Daha sonra topuksuz ayakkabı giyen kadınlardan eldivenlerinin tekini düşürmesini isteyen bilim adamları, erkeklerin yere düşen eldiveni alma konusunda ne kadar istekli olduğunu araştırdı. Bu deney, aynı kadın katılımcılara topuklu ayakkabı giydirilerek tekrarlandı.Son deneyde ise ekip, bir kafede erkeklerin yüksek topuklu ve topuksuz ayakkabı giyen kadınlardan hangisiyle daha çabuk iletişime geçeceği test edildi.Araştırmanın sonunda erkeklerin yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınların anket isteğine hemen yanıt verdiği, bu kadınların yere düşen eldivenini geri vermekte daha çevik davrandığı ve onlarla daha çabuk iletişim kurduğu görüldü.Bilim adamı Gueguen, yüksek topuklu ayakkabıların erkeklerin davranışına etkisinin önemli olduğunu belirterek sonuçların erkeklerin kadınlar hakkında fikir yürütürken ya da onlarla iletişime geçerken fiziksel özelliklere ne kadar fazla odaklandıklarını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.Ayrıca Gueguen, medyada göz önünde olan çekici kadınların genellikle topluklu ayakkabı giydiğini, erkeklerin de çekiciliği bu ayakkabılarla bağdaştırıyor olabileceğini belirtti.Topuklu ayakkabı ve erkeklerin davranışı konusunda türünün ilk örneği olan araştırmanın sonuçları " Springer's journal Archives of Sexual Behavior" dergisinde yayımlandı.