Genç babaların sendromu!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

20'li yaşların ortasında baba olanların doğumdan sonraki 5 yıl depresyona yakalanma riski yüzde 68 fazla

ABD 'de yapılan bir araştırma, 20'li yaşların ortasında baba olanların doğumdan sonraki 5 yıl depresyon belirtileri gösterme riskinin yüzde 68 fazla olduğunu gösterdi.

Northwestern Üniversitesi'nden bilim adamlarının bu araştırmasına ortalama 25 yaşındaki 10 binden fazla erkek katıldı. Araştırmada, doğumdan sonraki ilk 5 yıl genç babalarda depresyon riskinin yüzde 68 arttığı belirlendi. Araştırmaya imza atanlardan Craig Garfield, özellikle ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlılık için önemli olan ilk 5 yıldaki depresyonun çocukları olumsuz etkilediğini, bu nedenle geçiş sürecini atlatmaları için anneler kadar babalara da yardım edilmesi gerektiğini belirtti. Eski hayatını özleyen depresyondaki babaların stresli olduğunu, çocuklarına daha az kitap okuduğunu ve ihmalkâr davrandığını belirten bilim adamları bu durumun çocuklarda dil, okuma ve davranış sorunlarına yol açabileceği uyarısına bulundu. Kadınların yüzde 10'unun, erkeklerin ise yüzde 4-5'inin doğum sonrası depresyona yakalandığı tahmin ediliyor. Araştırmanın sonuçları "Paediatrics" dergisinde yayımlandı.