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Gazete manşetlerinde boy boy fotoğraflarını gördüğümüz bazı isimler yaptıklarıyla değil giydikleri marjinal kıyafetlerle konuşuluyorlar. Bunu neden yapıyorlar?

Yazı: Nilgün Yıldız



Farklı olmak mı farklı olmaya çalışmak mı? Aslında asıl sormamız gereken soru bu! Herkesin kabul ettiği gibi görünmek ya da herkesin ilgisini çekecek kadar uçuk giyinmek! Yaz ortasında ayı kostümünü üstüne atıp sokaklarda dolaşmak, cesur etekler, taytlar, ayakkabılar ile dışarı çıkmak acaba bize mi çok abes geliyor yoksa onlar abes de biz bunu mu fark ediyoruz? Biz mi çok sıradanız yoksa onlar mı sıradanlığın içinden sıyrılmak için abartıyor. Eminiz birçoğunuz gazetelere ya da dergilere bakıp, bu kişileri gördüğünüzde bu soruları düşünüyorsunuz. ‘Neden?’ diye sormadan edemiyorsunuz. Biz nedenini sorduk ve Psikolog Selen Sarıoğlu şöyle cevap verdi: “Her birey parmak izi kadar birbirinden farklı. İnsanlar var oldukları andan itibaren, tüm özellikleriyle bir diğerinden farklılık gösteriyor. Yani hepimiz doğuştan getirdiğimiz özelliklerle bir diğerinden farklı doğuyoruz. Farklı olmak; özgün olmak anlamına geliyor. Farklı olmaya çalışmak ise fark edilmek, var olmak adına -mış gibi yapmak demek. Bu ihtiyaç, bebeklik döneminden başlıyor. Eğer bebeğe bakan kişi, bebeğin ihtiyaçlarını fark ederse, bebek kendini değerli hissediyor. Fakat eğer karnı acıkan bir bebek, bakım veren kişi tarafından fark edilmiyorsa, değersizlik ve hiçlik duyguları pekişiyor ve bakım veren kişinin fark etmesi için ağlamaya başlıyor, yaramazlık yapıyor ya da huysuzluk çıkartıyor. Bu durum artık öğrenilen bir duygu haline geliyor ve sonraki yıllarda, bu kişinin tüm çabaları öğrenilmiş çaresizliği yıkmak adına oluyor. Hissedilen duygular benzer, eylemler farklı oluyor. Bu nedenle de yazın bot giyip, kışın şortla dolaşıp, saçlarını yakıştığı için değil, fark edilmek adına fosforlu yeşile boyatıp, tırnaklarını iki santimetre uzatıyorlar.”



İyileşmeye çalışıyorlar

Uzmanlara göre dikkat çekmek için yapılan değişimlerin ve farklılıkların temelinde geçmişten bugüne taşınan olumsuz benlik duyguları ve bunları iyileştirme çabası bulunuyor. Dikkat çekmek farklı olmak demek, farklı olmak da var olmak demek... Psikolog Selen Sarıoğlu, “Hiç rastladınız mı bilmiyorum ama son zamanlarda civcivleri rengarenk boyayarak satışa sunuyorlar ve normal civcivlere nazaran satış oranlarının daha yüksek ve hızlı olduğu ifade ediliyor. Bunun tek sebebi normun dışında olmaları. Bilinç dışı mesajlar, norm dışı davranışlar sergileyerek, dikkatleri üzerine çekmeyi başarırsa kişi anlık da olsa yokluğunu var etmiş oluyor. Bu durum genellikle çocuklukta edinilen olumsuz ya da alışılmış aşırı olumlu tepkiler sonucunda ortaya çıkıyor. Örneğin; çocuk dünyanın sadece kendi etrafında döndüğüne inandığı anda bir kardeşi doğarsa ve aile bu ilişkiyi sağlıklı yönetemezse, kardeşlerden birisinde değersizlik ve sevilmeme duygusu hakim olabiliyor. Bu durumda değersiz hisseden çocuk ya inandığı olumsuz duyguların gölgesinde yaşıyor ya da ego bütünlüğünü korumak adına, farklılığını ortaya koyarak yeniden kendisini var ediyor” diyor.

Ama bazen de tam tersi durumlar olabiliyor. Çocukluk döneminde, sadece farklılıkları ile alkışlanmış, aşırılıkları ‘çocuktur’ diye yok sayılmış, yaşıtları ile rekabet ilişkisine sokulmuş çocuklar için de benzer davranışlar söz konusu olabiliyor. İlerleyen dönemlerde ise bu kişinin yaptığı davranışlar artık yaramazlık değil de marjinallik olarak adlandırılmaya başlıyor.



