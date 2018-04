Gülelim güzelleşelim

Kendilerine gülen, bizi de güldüren komik kadınlar… Kendilerini gün geçtikçe daha çok ortaya çıkarıyor, hayatımızı hafifletiyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar?

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Önce İngiltere’den BrIdget Jones geldi. O sevimli, şaşkın hali ile yaşadığı maceralara bayıldık. Sonra kendi toprağımızın komik kadınları çıkmaya başladılar ortaya… Evlenemediklerini, zayıflayamadıklarını, bazen nasıl da bakımsız olabildiklerini, karşılarına çıkan erkeklerin binbir hallerini blog’larda, kitaplarda, köşe yazılarında öyle bir anlattılar ki, çok güldük. Pucca’mız oldu sonra… Ardından Şebnem Burcuoğlu ‘Kocan Kadar Konuş’ dedi, adeta kendimizi bulduk. Ezgi Mola’nın canlandırdığı Efsun tam da

bizdendi. Peki bu kadınlar neyi farklı yaptılar da biz onlara böyle bayıldık? Yaptıkları şuydu: Önce kendilerine gülmeyi başardılar, sıkıntılarla baş etmenin yolu olarak mizahı seçtiler ve bu arada bize de kendimizi hatırlattılar. Minnettarız… Bazı insanlar dertlerini zincir yaparken diğerleri nasıl bu kadar eğleniyor diye merak ettik ve Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Zeynep Zat’a bu soruyu sorduk.



Amaaan boşver

Hayattan keyif alabilen ve zorluklarla karşılaşsalar da kendi güçleri ile yaşamı iyi götürebilen bir grup var. Kendileriyle alay ediyorlar (dikkat edin, başkalarıyla değil, kendileriyle), her şeyi ve herkesi çok da ciddiye almıyorlar, zayıf yanlarıyla ve hayatta karşılaştıkları olumsuz olaylarla daha kolay baş edebiliyorlar. Bunu yaparken de gülüyorlar. Bir anlamda, bir baş etme yolu olarak mizahı kullanıyorlar. Siz ‘Müdürüm bugün beni haksız yere tersledi’ diye saatler hatta günler boyu karalar bağlayıp otururken, onlar aynı durumda ‘Amaaan boşver’ deyip kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Müdür örneğini, ‘eşim bana kendimi yetersiz hissettiriyor’, ‘iş arkadaşlarımla mesafeliyiz’ ya da ‘bütün arkadaşlarım evlendi, bir ben ilişkilerimi yürütmeyi beceremedim’ gibi örneklerle de çeşitlendirebilirsiniz. Görünen o ki, bir kısmımız hiç kafamıza takmaz, gülüp geçerken; bazılarımız için atlatması o kadar da kolay olmuyor. Peki, neden? Bazılarımız için günlük yaşamda karşılaştığımız durumlara gülüp geçmenin bu

denli güç olmasının bir nedeni bunların bizim için tetikleyici olmaları... Bu ne demek? Günlük yaşamdaki olayları kafaya takıp birkaç gün evden çıkamamak aslında buzdağının görünen kısmı... Görünmeyen kısımda ise genellikle karşımıza geçmişte yaşanmış olumsuz yaşam olayları çıkıyor. Örneğin, bugün birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın ya da eşimizin bizim için yaptığı olumsuz bir yorum karşısında bir cevap veremiyoruz. Yüzümüz düşüyor ya da o an etrafa çaktırmasak da akşam eve gidince içten içe epey dert ettiğimizi anlıyoruz. Hatta kendimizi her zamankinden fazla yemek yerken buluyoruz. Geri dönüp baktığımızda ise geçmişte babamızın da zaman zaman bizi eleştirdiği, ‘sen zaten yapamazsın, neyi yaptın ki şimdiye kadar’ dediği ya da küçük hatalar yüzünden büyük laflar işittiğimizi hatırlıyoruz. Yani, kendimizle ilgili ‘değersizim’ inancına zaten sahibiz. Hele ki, bu duruma erken yaşlardan itibaren ve sık sık maruz kaldıysak, bu bakış açısını edinme ihtimalimiz yükseliyor. Değersiz hissettiğimiz anları biriktiriyor; yeni olaylara ‘değersizim’ penceresinden bakmaya başlıyoruz. Yaşadığımız yeni olaylarda kendimizi değersiz hissedip, gülüp geçmeyi bir yana bırakın, kendimizi çok kötü hissediyor, küstüm çiçeği gibi içimize kapanıp insanlarla aramıza mesafe koyabiliyoruz. Geçmişteki bu travmatik yaşantıları terapide çalışmak, bu anılara karşı duyarsızlaşmayı sağlayabiliyor. Geçmişteki o anı artık bugünkü yaşantımızı kontrol edemiyor. İşte o zaman gülüp geçmek de daha kolay oluyor.



Dikkat çukur var

Uzm. Psikolog Zeynep Zat, kendimizle ilgili tüm olumsuz inançlarımızın adeta hiç fark etmeden bir anda içine kayabileceğimiz bir ‘çukur‘ olduğunu düşünmemizi söylüyor. İşte olumsuz inançlara kapıldığımız anda hoop çukurun içindeyiz! Zat, “Genellikle bunları kafasına takan insanların kendileri ile ilgili olumsuz düşünceler çukuru zaten hazır oluyor. Bir anlamda çukurun kenarında, kendileri bile farkında olmadan düşmekle düşmemek arasında gidip gelseler de maalesef düşüp birçok olumsuz duygu ve düşünce ile boğuşuyorlar’ diyor. Neden birileri yürüyüp giderken diğerleri çukurda debeleniyor? Cevabın nerede olduğunu artık biliyoruz. Geçmiş yaşantılarımızda.. Kendimizle ilgili olumsuz inançlarımız güçlendikçe her fırsatta gelip arkadan, tatsız bir şakacı gibi bizi çukura itiveriyor. Bu çukurdan çıkmak da her defasında daha güç oluyor.



Pardon siz nerelisiniz?

Şimdi gelelim çukurun yanından bile geçmeyenlere… Onlar neyi farklı yapıyor? Bu dünyada başlarına gelen her olumsuz şeyden kendilerini sorumlu tutmuyorlar. ‘Ben çirkinim, yeteneksizim, şişmanım’ demiyorlar. Oldukları gibi iyi olduklarını, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını biliyor, geri kalanı için de hayıflanmıyorlar ve müdürleri onları terslediğinde bunu kişiselleştirmek yerine durumun müdürün kendisi ile de ilgili olabileceğini fark edip kendilerine dert etmiyorlar. Bunun için çok düşünmelerine de gerek kalmıyor, otomatikleşmiş şekilde böyle davranıyorlar.



Boş verebilmek ciddi iş

Boş verebilmenin bir beceri olduğunu söylüyor Uzm Psk. Zeynep Zat. “Süpervizorüm Uzman Klinik Psikolog Emre Konuk der ki, bu hayatta boş verebilmenin kendisi ciddi bir beceridir.” Ancak burada boş vermek tanımını sorumsuzluk ile karıştırmamak gerekiyor. Sizin sorumluluğunuzda olmayan davranışları, tepkileri, davranışları, iğneleyici sözleri hemen üzerinize almamak demek. Bunun yerine, “Bir dakika, bu benimle değil, onunla ilgili ve ben bunu umursamayabilirim” diyebilmek; rahatsız olmamak, etkilerinden korunmak, onları taşımamak diye de düşünebilirsiniz. Bu anlayışa gelmek acaba biraz deneyim ve yaş mı gerektiriyor? Uzm. Psk. Zat, bunun sadece pratik gerektirdiğini söylüyor. Bu perspektiften bakmaya başladıkça ‘boş vermek’ keyifli bir alışkanlığa dönüşüyor.



Kabul et, bul ve gül

Baş etme yollarından biri de hata yapmamış gibi yapmak… Ancak bu, mizah kadar işlevsel bir yol değil. Hatta ilişkileri kopma noktasına getirebilen, karşı tarafta olumsuz duygular uyandırabilen bir yöntem. Kişi bunu niye yapıyor? Anlaşılan o ki anne-babadan ya da bakım verenlerden hata yapmanın kabul edilemez olduğunu öğrenmiş ve kendi hatalarını da kabul edemiyor. Oysa hata yaparsanız en kötü ne olur? Bunun üzerine çalışıldığında kişi, ‘ben de insanım aslında’ demeye, kendine gülmeye, hata saklama çabalarını itiraf etmeye başlıyor. Hatasını sahipleniyor, onun yabancı değil, bir bütünün parçası olduğunu kabul ediyor. Hatta bir üst seviyeye geçebilirse kendini ti’ye alıyor. Formül şu: Kabul et, nereden geldiğini bul, onunla bütünleş ve ona gül…