Beğenmediğiniz yönlerinizi silmeyi hiç düşlediniz mi? Keşke bunun bir yöntemi olsa diye düşünenlerdenseniz ‘Serbest Bırakma’ tekniğini deneyebilirsiniz. Bazen bir seansla sorunlara veda edebilir, bazen birkaç seans sonrasında hayatınızdaki tüm olumsuzluklardan kurtulabilirsiniz.





Yazı: Nilgün YıldızHerkes farklı bir sorunu olduğundan şikayet ediyor, ama aslında sorunlar düşündüğümüz kadar da karışık değil. Genelde hayatta unutmak ya da başarmak istediğimiz üç şey var; aşk, kariyer ve para! Bu üç başlık genelde hayattaki en büyük isteğiniz ya da en çok kurtulmak istediğiniz şeydir. Yani bunlar; ‘ya hep, ya hiç!’tir. İlişkide, kariyerde ve parada aşk ve nefret arasında incecik bir çizgi vardır. Ve nefret tarafına geçtiyseniz konu ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutmak istersiniz. Eğer, ‘aşkta neden bu kadar mutsuzum, neden kariyerimde yükselemiyorum ya da neden param yok?’ diye hayıflanmaya devam ediyorsanız ‘Serbest Bırakma’ zamanınız geldi demektir. Neden mi bahsediyorum? Aslına bakarsanız geçen aya kadar benim de haberim olmayan bir teknikten yani Regresyon’dan bahsediyorum.Dönüşümsel Yaşam Koçu Zekiye Olgaçay, Regresyon’u şöyle açıklıyor; “Regresyon olarak bilinen Serbest Bırakma, bir tür meditasyonla kişinin bilinçaltına inip, oradaki birtakım olumsuz duyguları ve enerjileri serbest bırakma anlamına geliyor.”