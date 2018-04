Her gün gittiğimiz paralel evrenimiz

Her gün gidip gidip dönüyoruz. Elimizden düşürmediğimiz telefon ya da tabletlerimizle bazen toplu taşımada 10 dakika, bazense evde iki saat boyunca diğer boyuta geçiyor, sonra da gerçek dünyaya dönüyor, o arada da epey bir bocalama yaşıyoruz...

Yazı: Nihal Yuvacan



Hani şu sosyal medyada cevval bir ‘klavye kahramanı’na dönüşen o kız, geçen gün haksız yere bir araba dolusu laf işittiği halde ağzını açıp tek kelime bile edemeyen iş arkadaşınız değil mi? Peki neden bazılarımız gerçek hayatta farklı bir kişilik sergilerken, sosyal medyada farklı kişilere dönüşüyoruz?



Sosyal medya artık hiç kuşkusuz hayatımızın her yerinde. Evde, iş yerinde, sosyal hayatta diğer insanlarla birlikteyken, aynı zamanda cebimize sığan kocaman ve renkli bir başka dünyayı da yanımızda taşıyoruz. Öyle yoğunuz ki, uzun yıllardır gerçek hayatta yüzünü görüp konuşamadığımız çoğu insanla ilişkimizin hala sürüyor olmasını bile neredeyse sosyal medyaya borçluyuz. Buluşamıyoruz ama sosyal medyada birbirimizi takip ediyor ve bu yolla haberleşebiliyoruz. Bir tık kadar uzaktaki her şey adeta zamanın bize yüklediği ağırlıkları birden kaldırıyor ve hayatın daha kolay akmasına yardım ediyor...



Aldığımız like’larla rahatlıyoruz!

Yanlış anlaşılmasın, ‘Nerede o eski bayramlar!’ tadında bir yazı okumuyorsunuz. Ama modern hayatın getirdiği güncel her şeyden haberdar olma isteği, ilişkilerimizi kontrol etme arzusu ve başka insanları izleme merakı, kendimizi öne çıkarma tutkusu ile birleştiğinde aldığımız halleri hiç mi konuşmayalım?! Fark ediyorsunuzdur, zamanla gerçek hayattaki amacından uzaklaşarak, giderek kendine yabancılaşan insanların sayısı artıyor. Sosyal medya üzerinden bazen ne kadar çok klavye kahramanlarına dönüşüyoruz. Söyleyemediğimiz her şeyi daha ustaca ve cesaretle ifade ediyor, hakkımızı bazen boşluğa haykırır gibi arayarak rahatlıyor, aldığımız like’larla gizli gizli, kimseye çaktırmadan rahatlıyoruz. Telefonumuzu açtığımızda Facebook logosu üzerinde duran ‘kırmızı +1’ bize iyi geliyor. Onaylanmak pek tabii ki hoşumuza gidiyor. Hoşumuza gittikçe de sıradaki her +1’i daha tutkuyla beklediğimiz bir kısır döngüye giriyoruz.



‘An’da kalmak mümkün mü?

Telefonumuz artık ayrılmak istemediğimiz sevgilimiz haline geldi. Biz de onun elini bırakmak istemiyoruz, hatta mümkünse ona göz açtırmıyoruz! Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla sonunda buluşabildiğimiz o akşam bile, sohbetin durağanlaştığı ilk anda elimize telefonları almaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Sinemaya mı gittik... 10 dakikalık arada sosyal medyaya girmeyenimiz var mı? Bir şey kaçırdık mı? Oh kaçırmamışız! Artık filmin ikinci yarısına, sigarasını henüz söndürmüş bir tiryakinin huzuru içinde devam edebiliriz! Derken eve dönüşte radyoda bir reklam cıngılı dikkatimizi çekti. Sanki binlerce insan arasından sizi nasıl olduysa bulmuş, gizlice size sesleniyordu: “Aylardır peşinde olduğun kişinin Facebook’ta ilişki durumunu ‘ilişkisi yok’ yaptığı o anı seviyorsan cepte bilmemneye bayılacaksın, beklediğin fırsatlara merhaba!” Reklamlar bile bağımlılığımızı kullanır hale geldi, bu konudan yürüyor... Evet evet, çoğumuz birer bağımlıyız. Bununla yüzleşmenin de tam zamanı.



Gerçekle olan bağlantınız kopabilir

Geçtiğimiz yıl New York’ta gerçekleştirilen Amerikan Psikiyatri Birliği Kongresi’nde; mesleği özel bir çalışma gerektirmedikçe, internetle günde altı saatten daha fazla vakit geçirilmesi ve bu ilginin altı aydan uzun sürmesinin ‘internet bağımlılığı’na işaret ettiği görüşüne varıldı. Bu durumda kendinize bir bakın. Siz de bağımlı olabilir misiniz? Prof. Dr. Bengi Semerci’ye göre, narsist kişilik özelliği gösterenlerin ve düşük benlik saygısı olanların sosyal medyada geçirdikleri zaman çok daha fazla. Üstelik sosyal medyada çok zaman harcayanlar diğer insanların kendisinden daha iyi bir hayatı olduğuna inanıyor. Evet sonuçta, daha çok görülmek, daha çok duyulmak istiyoruz. Biraz da yalnızlığımızdan ileri geliyor bu durum. Prof. Dr. Semerci, daha çok takip edenimizin olmasını istememizin de bir sorun olduğuna parmak basıyor: “Seyircisiz paylaşım olmaz. İzleyenler çoğaldıkça, takip etmeleri için daha fazlasını vermek ister insanlar. Sonuç olarak ego okşanır. ‘Ne kadar çok kişi takip ediyorsa o kadar iyiyim’ duygusu beslenir ve bu da zamanla narsisizme yol açar. Eğer sanal iletişim canlı iletişimin çok üstüne çıktıysa, yanlış yoldasınız demektir. Yaşamı kaçırmak bir yana, gerçekle olan bağlantınız kopabilir. Varlığımız sadece sanal ortamdaysa, varlığımızı sorgulamamız gerekiyor.”