Kadınlar birbirine neden yalan söyler?

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Kadınların birbirlerine söylediği beyaz yalanlar ve sebepleri...

Ben asla diyet yapmam’, ‘Evim her zaman pırıl pırıldır’, ‘Yarım saatte iki çeşit yemeği hazır ederim’... Bu liste uzayıp gider. Ne listesi mi? Kadınların birbirine söylediği beyaz yalanlar listesi. Peki neden başvuruyoruz bu yalanlara? Yanıtı bu yazıda…



İncecik vücutları ile gazetelerde, dergilerde boy boy fotoğrafları yayınlanan ve verdikleri röportajlarda “Yemek yemeyi çok seviyorum. Ne bulursam yiyorum. Yapım böyle, kilo almıyorum” diyen mankenler doğru söylemiyor olabilirler mi? Ya da mesleğinde doruklara çıkmış ve aslında hiç de hırslı olmadığını söyleyen kadınlar… Onların hiçbir çaba harcamadan mükemmel olduklarına inanmamak için sebebimiz var; kadınlar birbirlerine bazen beyaz yalanlar söyleyebiliyorlar.



