Kardeş kıskançlığı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kardeş kıskançlığı, yüzyıllar öncesine dayanıyor… Tarihin tozlu kitaplarında Kabil ile Habil’in hikayesinden başlayan bu hikaye, günümüze kadar geliyor ve hiçbir zaman da bitmeyecek sanki… Ta ki siz durdurana dek!

Yazı: İpek Koşan



Herkesin etrafınızda pervane olduğunu düşünün. Adım atsanız yanınıza koşuyorlar. Sadece sizi sevip tüm ilgi ve enerjilerini size harcıyorlar. Sonra bir gün, başka biri geliyor. Size gösterilen tüm bu özel ilgi ve alaka yön değiştirerek ona kayıyor. Bu durum sonlansın istiyorsunuz, ama kaçabilmeniz mümkün değil. Çünkü bu problem sizinle aynı çatı altında yaşıyor. Üstelik aynı anne-babaya sahipsiniz... Elinizden hiçbir şey gelmediği için bu duruma alışmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü siz kardeşsiniz! Bu duyguları belki daha önce tattınız, belki de hiç yaşamadınız. Sonuç ne olursa olsun çocuğunuzu anlamak için çabalamanız gerektiği bir gerçek. Eğer bu duyguları anlayamaz, hislerini daha da perçinlerseniz ‘kıskançlık’ harekatını başlatabilirsiniz. Kardeş kıskançlığı, anne ve babasının göz bebeği olmaya alışmış bir çocuğun hissettiği doğal bir tepki. Hafif atlatılabilecekken yıllarca devam

edebilen bir rekabete dönüşmesi de mümkün. Korkmayın! Hem doğum öncesi hem de sonrasında yapabileceğiniz bazı şeyler var!



