Kaygılarınıza yenilmeyin

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Gelecek kaygısı olmadan yaşamak mı, yoksa hep birkaç adım sonrasını düşünüp, endişeler girdabına çekilmek mi? Her insanda biraz olması normal sayılan kaygı ve endişe hali yaşam konforunu sarsmaya başlayınca tedavi kaçınılmaz oluyor.

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal / Formsante



Herkesin hayatında kaygılandığı durumlar oluyor. Kimi gireceği sınavdan, kimi ekonomik sıkıntılardan, kimi de çocuklarının geleceğinden endişeleniyor. Bunlar normal sayılabiliyor. Ancak bazen de bu hisler yaşamı etkileyecek ve hayat konforunu ciddi oranda sarsacak hale gelir, ki bu da kaygı bozuklukları olarak adlandırılabilir. Kaygı bozukluklarının en önemlileri arasında fobiler, toplumsal kaygı bozukluğu (sosyal fobi), panik bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, madde ya da ilaçların yol açtığı kaygı bozuklukları ile genel tıbbi duruma bağlı olarak fizyolojik hastalıklardan, ikincil gelişen kaygı bozuklukları yer alıyor. Geçmişte obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile post travmatik (travma sonrası) stres bozukluğu da bu grupta yer alıyordu ancak günümüzde ayrı birer hastalık olarak kabul ediliyor. Kamuoyunda kaygı bozukluğu olarak adlandırılan bu rahatsızlıklar grubu tıbbi literatürde “anksiyete bozuklukları” olarak tanımlanıyor. Anksiyete; bunaltı, sıkıntı, endişe ve kaygı sözcükleriyle ifade ediliyor. En yakın tanımın ise “kaygı” olduğunu, o nedenle bu şekilde adlandırıldığını belirten Özel Fransız Lape Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Volkan Girgin, anksiyetenin en doğru tanımının ise “Nereden ve nasıl geleceği belli olmayan, kötü bir şey olacakmış hissi” olduğunu söyleyerek, “Anksiyete tam da tanımı itibarıyla belirsizlik söz konusu olduğu için oluşuyor. Kişiyle ilişkili kötü bir şey olacağı bilinse de bunun kime veya neye olacağı belli değil. O belirsizlik de anksiyetenin ortaya çıkmasına neden oluyor” diyor. Anksiyetenin oluşabilmesi için mutlaka küçük olmayan bir çatışma alanı olması önem taşıyor. Çatışma için de ya çok isteyip bir türlü yapamadığınız ya da hiç istemeyip, zaman zaman veya süreğen şekilde yapmak zorunda kaldığınız şeyler olması gerekiyor. Örneğin, bir kişi iş yerinde mutlu değil ve o işi yapmak istemiyor ama ekonomik nedenlerden dolayı yapıyorsa, bir başkası çok istediği durumu bir türlü gerçekleştiremiyorsa anksiyete yaşamaları neredeyse kesin oluyor. Anksiyete bozuklukları hakkında bilgi aldığımız Dr. Girgin, sorularımızı cevaplamaya geçmeden bu tanımın bir başka açıdan da ele alınabileceğini belirterek, şunları söylüyor: “Çoğu sorunu savunma mekanizmalarıyla hallederiz. Bir sorun olduğunda buna karşı bir ya da birden fazla savunma mekanizması devreye girer ve sorun ya tamamen, ya kısmen çözülür ya da hiç çözülmez! Bunu bir kimyasal reaksiyon gibi düşünmek anlamamızı kolaylaştırabilir. Sorunsavunma mekanizmaları-sonuç: Çözüldü, kısmen çözüldü, sorun. Bu tepkimenin mutlaka bir yan ürünü var, o da stres. İşte bu ‘stres’ aniden, şiddetli veya süreğen olarak ortaya çıkarsa ‘anksiyete’ye dönüşebiliyor.”



“TÜM ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA TEKRARLAMA OLASILIĞI BULUNUYOR. İYİ TEDAVİ EDİLİRSE BU İHTİMAL DÜŞÜYOR. AMA AKSİ HALDE TEKRARLAMASI KAÇINILMAZ OLUYOR. ANKSİYETE OLUŞTURAN ÇATIŞMA ALANLARI ORTADAN KALDIRILAMAZSA, BİR SÜRE SONRA BU SORUN YENİDEN ORTAYA ÇIKABİLİYOR.”



ANKSİYETE BOZUKLUKLARI NASIL BELİRTİ VERİYOR?

Kişiler genellikle endişe, kaygı, tedirginlik, çabuk öfkelenme, kolay yorulma, gerginlik, diş gıcırdatma, uyku sorunu yaşama (dalmada sorun, az uyuma, uykunun bölünmesi, ter içinde ya da bağırarak uyanma), titreme, çarpıntı, bulantı, odaklanma sorunu gibi şikayetlerle başvuruyor. Anksiyetenin fiziksel semptomları olan kaslarda gerginlik, titreme, terleme, çarpıntı, bulantı tedavinin en zorlayıcı kısmını oluşturuyor. Çünkü bizim esas konumuz bedensel belirtiler değil, onlar birer sonuç. Terapistlerin yapması gereken anksiyeteyi ortaya çıkaran şeyi bulup, o çatışmayı ortadan kaldırmak. Ama bedensel belirtileri söndürmeden bu alana geçiş yapmak çok zor. Çatışma alanlarını konuşmaya çalıştığımızda, onlar için öncelikli olan duyduğu çarpıntı, terleme, bulantı oluyor. Söz bir şekilde oraya gelip takıldığı için de öncelikle bu fiziksel semptomların ortadan kaldırılması gerekiyor.



Stresle karıştırılıyor mu?

“Yarın benim için önemli bir sınava gireceğim. Bu sınavı başarabilirsem iyi olanaklar edineceğim.” Gireceği sınavla ilgili bu tür bir stres, kişi için son derece normal karşılanıyor. Ama bu durum ilerleyip, şiddetlenir ve başa çıkılamaz bir hal alırsa performans anksiyetesine dönüşebiliyor. Dr. Volkan Girgin anksiyete ile stresin bu noktada karıştırılabildiğini belirterek, bu durumda kişinin “Ya ben bu sınavı başaramazsam” endişesi içine düştüğünü söylüyor: “Eğer durum buna dönerse o sınavdan başarılı olma olasılığı azalıyor. Ne kadar çok ‘Ben bu işi becerebilecek miyim?’ diye düşünülürse, bununla ilgili mental enerji harcanıyor ve performans anksiyetesiyle birlikte verimlilik azalıyor.”



“KİMSE ‘KENDİMİ SON ZAMANLARDA KÖTÜ HİSSEDİYORUM’ DİYEREK PSİKİYATRİSTE GİTMİYOR. AMA FİZİKSEL BELİRTİLER OLAN ÇARPINTI, MİDE BULANTISI, BAYILMA YAŞAMASI HALİNDE KİŞİ ERTESİ GÜN KARDİYOLOG, DAHİLİYE UZMANI YA DA NÖROLOĞA BAŞVURUYOR.”



