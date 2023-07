Kendinizi yeniden sevmeye başlamanın 20 yolu

Günlük hayatta, düşük özgüven ve kendinizi sevme konusunda sıkıntı yaşamak normaldir. Kendi değerinizden şüphe etmenize neden olabilecek pek faktör olsa da kendinizi tam olarak nasıl seveceğinize dair somut bir cevap pek yoktur. Bununla birlikte, kendini sevme sanatını uygulamanıza katkıda bulunacak bazı şeyler vardır.

1. Pişmanlıklarınız ve geçmiş hatalarınızdan kurtulun

Kendinizi gerçekten sevmek için, zihninizi tüketen tüm "keşke"leri bırakmanız gerekir. Geçmişe takılıp kalmak sağlıklı bir alışkanlık değil çünkü ne kadar üzerinde durursanız durun ne kadar düşünürseniz düşünün hiçbir şey değişmez. Kontrolünüzde olan tek şey bugün hangi kararları verdiğiniz. Geçmişe takılıp kalmak, iyi yönlere değil, kusurlara odaklanan olumsuz düşüncelere yol açacaktır. Kendinizi severken, olumsuzluktan olabildiğince kaçınmak önemlidir.

2. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın

Kendinizi nasıl seveceğinizi gerçekten bilmek için, kendinizle ilgili olumsuz konuşmayı bırakmanız gerekir. Bunu yapmanın en kolay yolu kendinizi başkalarıyla kıyaslamamaktır. Notların ve terfilerin neredeyse her zaman yarıştırıldığı olduğu okul ve iş ortamlarında bunu yapmak özellikle zordur. Akıl sağlığınız için, başkaları iyi şeyler başardığında öz şefkat egzersizleri yapın. Ve başkaları için mutlu olmaya çalışın, sizin de zamanınız gelecek. Belki o ortamda değil ama sonunda herkes istediğini elde edebilir.

3. Sizi mutlu eden şeyler yapın

Tutkunuza vakit ayırmak, kendinize olan aşkınızı bulmanın en hızlı yollarından biridir, çünkü kendinizi iyi hissettiğinizde, kendinizi sevmek için daha fazla yeriniz olur. Sinemaya gitmek, gitar çalmak, yani sevdiğiniz şeyleri yapmak genel olarak kendinizin daha mutlu ve daha olumlu bir versiyonunu ortaya çıkaracaktır.

4. Memnuniyeti benimseyin

Geçmişteki pişmanlıklarınız üzerinde durmamakla aynı şekilde, şimdiki zamanda değiştirmek isteyebileceğiniz şeyler üzerinde de durmamak önemlidir. Muhtemelen hayatınızda bu sezon hedeflediğiniz kariyer yoluna ulaşamadığınızı ya da kendinizin beklediğiniz versiyonu olmadığınızı düşünüyorsunuz. Biraz baskı iyidir, ancak bu tür düşünceler, hemen değiştiremeyeceğiniz bir şey için kendinize çok fazla baskı uygular. Kendinizi sevmek, kendinize gereksiz baskı uygulamadan, olduğunuz bu dönemde kim olduğunuzu kucaklamakla gelir. Olmak istediğiniz yerde olmadığınızı kendinize ne kadar çok vurgularsanız, hayatınızdaki her şeyi fazla düşünürsünüz ve bu da yine olumsuzluğa yol açar.

5. Olumlu duyguları arttırın

Gerçek benliğiniz mutlu bir insandır. Kötümserlik ve düşük benlik saygısı, tanıdığımız yıllarca zorbalık, taciz veya toksik insanlardan kaynaklanır. Kendini nasıl seveceğini bilmen gerekiyor. Olumsuz düşünceleri mutlu düşüncelerle değiştirebilirsiniz. İşler planlandığı gibi gitmediğinde kendinize nazikçe konuşun. Yemek yaparken dans etmek veya dışarı çıkmak gibi sizi mutlu eden şeyler yapın. İlham veren sözleri okuyun, kendinize koşulsuz sevgi gösterin ve mutluluğu deneyimlemenize izin verin. Dünyanızı dramadan arındırmak için diğer insanlar için günlük iyilikler yapabilirsiniz. Kötü insanları dışlamak, omuzlarınızdan bir yük olabilir. Komik gelse de kendinize ne kadar önemli olduğunuzu hatırlatmak için gelecekteki halinize bir aşk mektubu yazabilirsiniz.

6. Kendinizi pozitif insanlarla çevreleyin

Kendinizi çevrelemeyi seçtiğiniz insanlar, kendinizi sevmede çok önemlidir. Kendinizi pozitif enerji yayan insanlarla, sizi cesaretlendiren insanlarla ve hayalperest insanlarla çevreleme değişikliğini yaptığınızda, çok yakında bu özellikler size de bulaşır ve kendinizi daha da çok sevmeye başlarsınız. Gerçekte, kendinizi sevmek, kendiniz hakkında iyi hissetmekten ve bir kişi olarak yeteneklerinize güvenmekten kaynaklanır. Kendinizi sevmenin anahtarının genellikle sadece pozitiflik ve kim olduğunuzu kabul etmek olmasının nedeni budur.

7. Şefkat meditasyonu yapın

Kendinizi nasıl seveceğinizi öğrenmenin hızlı bir yolu olarak, sevgi dolu bir şefkat meditasyonu yoluyla öz sevgiyi uygulayabilirsiniz. Bu meditasyon sırasında, kendinize ve size en yakın olanlara olan sevginizi ifade ederek olumsuz olanları dışarı atıp olumlu duygular yaratabilirsiniz. Her gün sevgi dolu bir nezaket meditasyonu yapmak, zihinsel sağlığınız için iyidir. Kendinizi affetme ve kabul etme pratiği yapabilirsiniz. Her gün 10-20 dakika sevgi dolu bir nezaket meditasyonu yaparak geçirdiğinizde olumlu düşünceler düşünmek daha kolaydır.

8. Sınırları belirleyin

Kendinize duyduğumuz sevgiyi kaybetmenizin nedenlerinden biri de kendinize sınırlar koymayı unutmanız ve insanların üzerinizden geçmesine izin vermenizdir. Bu, kendinizi sevmekle bütünleştirebileceğiniz en önemli şeylerden biridir. Duygularınız aksini söylüyorsa veya tüm enerjinizi tüketiyorsa, hayır demekte sorun yoktur. Arada bir kendinizi ilk sıraya koymak sorun değil. Bencil değilsiniz, sadece kendinize bakıyorsunuz. Sonuçta, kendinizi sevmiyor ve önce kendinize bakmıyorsanız, aynısını başkaları için nasıl yapabilirsiniz?

9. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin

Kendini sevmek, kendini kabul etmekle başlar. Mükemmel değilsiniz, kimse değil. Ancak, tüm hayatınızı kendinizi hırpalayarak geçiremezsiniz. Öz değeriniz, yaptığınız tüm hatalar tarafından belirlenmez. Bu hatalardan nasıl ilerlediğiniz ve onlardan öğrendikten sonra ne yaptığınız fark eder. Kendinizi kabul etmeye ve kendinize şefkat göstermeye başladığınızda, olumlu duygular sizden akacaktır. Başkalarından saygı bekliyorsanız, bunu kendinize göstermekle başlayın. Örnek olun. Aklınızda dolaşan olumsuz düşüncelere inanmayı bırakın. Yeterince iyi olmadığınızı düşünerek kendinizi kandırmayın. Kendinize özen gösterin, bahaneler üretmeyi bırakın ve kendi iyiliğinize odaklanın. Eylemlerinizin sorumluluğunu alın ama sonra kendinizi affedin. Hayatınız boyunca utanç duymanıza gerek yok. Bunu ne kadar çabuk fark ederseniz, mutluluğu o kadar çabuk işleyebilirsiniz.

10. Yılda en az bir defa seyahat edin

Bu, konfor alanınızdan çıkmanın ve yapılacaklar listenizdeki bir şeyi tamamlamanın mükemmel yollarından biridir. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla seyahat edin, seyahat etmek her zaman kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Sadece manzarayı değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda kendi kafanızdan da çıkarsınız. Kendi içsel düşünceleriniz ve sorunlarımnz tarafından tüketilmek kolaydır ve seyahat etmek mükemmel bir kaçıştır. Bununla endişe ettiğiniz her şeyi bir an için unutturur ve böylece kendinizi daha çok seversiniz.

11. Sağlıklı alışkanlıklar edinin

Zihni (ve yaşamı) olumlu bir açıya yönlendirmenin en iyi yollarından biri, günlük alışkanlıklarınızdır. İyi alışkanlıklarınız, tüm zihniyetinizin ve eylemlerinizin arkasında çok fazla güce sahiptir. Kötü alışkanlıklarınız varsa, bunlar öz saygınızı azaltabilir ve ardından sürekli şüphe duygularına ve her eylemi ikinci kez tahmin etmeye yol açabilir. Aynı zamanda zihnimizi daha güçlü bir kapasiteye sahip olması için eğitebileceğiniz alışkanlıklar da vardır. Örneğin, bir sabah rutini iyi ve sağlıklı bir alışkanlığa örnektir. Bu sadece bağlılığı ve motivasyonu teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda bunu yapmak sizi üretken kılar ve sonunda kendinizi sevmenize neden olur.

12. Beyninize iyi bakın

Kendinizi nasıl seveceğinizi bilmenin anahtarı beyninize iyi bakmaktır. Hayatınızın çoğu aslında şu anda yaşanmıyor, kafanızın içinde yaşanıyor. Öz sevgi, tamamen kafanızın içinde nazik olmakla ilgilidir. Derin karamsarlığa dalmış düşünceleri olumlu düşüncelerle değiştirerek kendinize şefkat gösterin. İhtiyacınız olan zihinsel desteği alarak kendinize olumlu bir yön verebilirsiniz. Mutluluğunuz nasıl düşündüğünüzün sonucudur, başka bir şey değil. Bir duruma nasıl baktığınızı kontrol edebilirsiniz, ancak olayların nasıl geliştiğini her zaman kontrol edemezsiniz. Mutluluğun sadece olumsuz düşüncelerin yerini aldığını fark ettiğinizde, daha iyi ilişkiler keşfedecek ve kaybettiğiniz zaman için kendinizi affedeceksiniz.

13. Günlük tutmaya başlayın

Olumlu kendini onaylama sözleri, kendini sevme etkinliği olarak yapabileceğiniz etkili şeylerden biridir. Günlük tutmaya başlayıp içine kendinizle ilgili tüm yönleri, takdir etmeye meyilli istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. O gün için minnettar olduğun her şey hakkında ya da başardığınız için kendinizle gurur duyduğunuz her şeyle ilgili kendinize kişisel bir mektup yazabilirsiniz. Bu, eksik olduğunuz şeylere odaklanmak yerine hayatınızın olumlu yönlerini aktif bir şekilde analiz etmenizi teşvik ettiği için etkili bir aktivitedir.

Öte yandan, tamamen olumsuz ve endişeli düşüncelerinize ayrılmış başka bir deftere de yer açabilirsiniz. Bu, sahip olabileceğiniz herhangi bir kaygı ve endişe duygusundan kurtulma biçiminizdir. Tüm endişeli düşüncelerinizi kağıda döktüğünüzde, kalbiniz sakinleşebilir ve hepsinin sadece mantıksız korkular olduğunun, gerçek olmadıklarının farkına varmanıza yardımcı olabilir.

14. Eksikliklerinizi ve hatalarınızı kabul edin

Genel olarak, kusurlarınızı kabul ettiğinizin farkına varmak, kendinizi sevmenin anahtarıdır. Bunun nedeni, kendinizi zayıf yönlerinizle suçlamayı bırakıp bunun yerine güçlü yönlerinize odaklanmanızdır. Sahip olduklarımızdan çok sahip olmadıklarımıza odaklanmak normal bir insan tepkisidir, ancak bu kendimizi nasıl algıladığımızı etkileyebilir.

Eksiklerimiz için kendinizi ne kadar çok hırpalarsanız, o kadar hayal kırıklığı yaşarsınız. Hırpalamak da gerçekleri değiştirmek. Şu anda sahip olduğunuz tek şey, belki de güçlü yanlarınızın, toplamda eksik olduğunuz her şeyden daha fazlasını oluşturduğunun farkına varmaktır. Belki de bugün olmanız gereken kişi olmanız için bunun olması gerekiyordu. Belki kusurlarınız ve hatalarınız, kim olduğunuzu ve sizi dünyanın geri kalanından farklı kılan şeyleri içeriyor. Bunu fark ettiğinizde, gerçekte kim olduğunuzu kucaklamaya ve böylece kendinizi sevmeye o kadar yaklaşırsınız.

15. Kendiniz için bir şeyler yapın

Kendini sevmeyi öğrenme yolculuğuna çıkarken, kendiniz için güzel şeyler yapmayı düşünün. Kendini sevmek tamamen kendinizi özel hissettirmekle ilgilidir. Sizi mutlu eden şeyleri yaparak olumlu duygular geliştirebilirsiniz. Aynada suratınızı incelemekten komik bir film izlemeye, öz değeriniz hakkında olumlu olumlamalar yazmaya kadar bir çok şey yaparak kendinize şefkat gösterebilir, yaşamak istediğiniz dünyayı inşa edebilirsiniz. Kendinizle olan ilişkiniz en önemlisidir. Neden belirli bir şekilde davrandığınız ve nasıl hissettiğiniz konusunda tam bir bağlamınız var. Sizi aşağı çekmek yerine yukarı çıkaran kelimeler kullanın. Fiziksel sağlığınıza odaklanın ve içinizdeki iyi endorfinleri hissedin.

16. Kendinize bir mola verin

Kendinizi baskı altında hissediyorsanız, hak ettiğiniz o molayı verin, yoksa bu bir tükenmişlikle sonuçlanacaktır. İş çok bunaltıcı ve yorucu hale geldiğinde kendinize gerekli molaları vermelisiniz. Herhangi bir kişinin tekrar çalışmak için ihtiyaç duyduğu motivasyonu elde etmek için yakıt ikmali yapmak ve yeniden şarj olmak için zamana ihtiyacı vardır. Bu, kendinizi sevmek için çok önemlidir çünkü her zaman kendinize karşı çok sert davranırsanız, kendinizi tamamen kabul edemezsiniz.

17. Hayatınızı istediğiniz gibi değiştirin

Hayatınızın getirdiklerinden pek memnun değilseniz, hayatınızda gerekli değişiklikler yapmanızda bir sakınca yoktur. Yaşadığınız hayattan mutlu ve gururlu değilseniz, kendinizi sevemezsiniz. Kimse istemediği bir hayata razı olmayı hak etmez ve siz de etmemelisiniz. Gerekli değişiklikleri yapmak ve istediğiniz hayatı yaşamak için asla geç olmadığını bilmek önemlidir. Bu, kendinizi daha çok sevmenizi sağlayacaktır çünkü bu adım, hayatınızın sorumluluğunu üstlenmeyi ve bir değişiklik yapmayı gerektirir ki bu büyük bir cesaret ister.

18. Öz güveninizi geliştirin

Kendinizi sevmek özgüvenle başlar. Kendinize değerli olduğunuzu hatırlatarak olumlu duyguları tadın. Hayatta hayal ettiğiniz her şeyi başarabileceğinizi bilmenin keyfini çıkarın. Acı çekmeye çok fazla yer vermeyin. Acı, bize doğru yolda olmadığımızı hatırlatır. Ancak doğru yola doğru ilerlemek her zaman mümkündür. Kendinize iyi bakmak ve güven kazanmak, istediğiniz şeyin peşinden gitmenizi sağlayacaktır.

19. Sağlıklı ilişkiler kurun

Başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurduğunuzda kendinizi nasıl seveceğinizi bilebilirsiniz. Aile üyeleri, arkadaşlar ve hatta romantik partnerlerle olan ilişkiniz, saygının, kendini sevmenin önemini ve insanların size nasıl davranması gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Size saygı duymayan veya zararlı insanları hayatınızdan çıkarmaktan korkmayın. Kendiniz için hak ettiğiniz hayatı yaratmalısınız. Zararlı özellikleri öğrenin, böylece kendiniz yaymayın. Saygı ve sevgi dolu bir hayat yaşayarak, size iyi gelen insanları çekeceksiniz.

20. Bir başarı klasörü tutun

Kendinizi sevmenin en kolay yollarından biri, kendin hakkında neyi sevdiğinizi bilmektir. Hayatınızda sahip olduğunuz her şeyin, minnettar olduğunuz şeylerin ve en büyük başarılarınızın bir listesini yapın. Tüm bu harika özelliklerin farkına vardığınızda, kendinizi sevmek daha kolaydır. Çalışan vücudunuzu kutlayın. Geliştirdiğiniz tüm harika ilişkiler için minnettar olun. Gerçekleştirdiğiniz tüm hayalleri tanımlayın. Üstesinden geldiğiniz tüm acıları düşünün. Yıllar boyunca edindiğiniz tüm bilgileri hatırlayın. Aştığınız korkuyu düşünün. Hayatınız boyunca yaptığınız tüm bu harika şeyleri gördüğünüzde, değerli olduğunuzu görmek kolaydır.