Mobbing psikosomatik hastalıklara yol açıyor...





Sistemli yapılan psikolojik saldırı olarak açıklanan mobbing’in kişinin ruh halini olumsuz biçimde etkilediğini belirten Prof.Dr. Nevzat Tarhan, mobbingin uzun süre devam etmesi halinde kişide psikosomatik hastalıkların baş göstereceğini söyledi. Tarhan, mobbinge maruz kalanların işyerinde hata üstüne hata yaptıklarına da dikkat çekti.“İşyerinde psikolojik taciz” olarak da bilinen mobbing, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek olarak açıklanıyor.Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sistemli yapılan psikolojik saldırının çalışanların ruh halini olumsuz biçimde etkilediğini belirterek mobbingin uzun süre devam ederse psiko-somatik hastalıkların başlayacağını belirterek “Mide, kalp, cilt, barsak bozuklukları veya ense-baş-boyun-sırt ağrılarına sık rastlanır. Cinsel tacize kadar varabilecek psikolojik saldırı olayları, insanda ruhsal çöküntü, kendine güvensizlik, kaygı düzeyinin yükselmesi, tartışmalar ve kavgalara neden olur. İçki ve sigara kullanımında artışa neden olur. Mobbinge maruz kalanlar işyerinde hata üstüne hata yaparlar, çalışanlarla sosyal iletişimleri bozulmaya başlar. Bu yanlış tutum, iş verimliliğini artırmak yerine azaltır.” dedi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ikna ve inandırma yöntemini uygulayamayan yöneticilerin mobbing yöntemine başvurduğunu belirterek şunları söyledi:"Mobbing sataşmak ve hücum etmek anlamına gelir. Üst düzey yönetim kademesinde bulunan insanlar, çalışanlarını pasifize etmek, onları baskı altında tutmak için bu yöntemi sıkça kullanırlar. Dedikodular, toplantılarda terslemeler, söz hakkı vermemeler, yetkileri kısıtlamalar, saf dışı bırakmak için geliştirilen sistemli taktikler ile hakimiyet sağlanmaya çalışılır. Yetersiz yöneticiler, böyle yaklaşımlar ile kendi iç dünyalarında ego tatmini sağlarlar. Kendi fikrine güvenmeyen kişiler de çıkarlarını korumak için başka yol bulamadıkları ve bilemediklerinden "mobbing"i bilinçsizce uygularlar.”Mobbingin zaman zaman çocuk yetiştirirken de kullanıldığını belirten Prof.Dr. Tarhan, bu çocukların pasif ve agresif olduklarına dikkat çekerek “Bir işyerinde çalışanların verimini arttırmak veya evde çocukların ders çalışmasını sağlamak için baskı, tehdit, korkutma ve sindirme bir yöntem olarak maalesef sık kullanılır. Bu yöntemi iyi niyetle ve doğru olduğuna inanarak kullananlar, baş edilmesi en zor kişilerdir. Kendi çocukluk dönemlerinde ve yetiştirilme tarzlarında gördükleri bu yöntemi hiç sorgulamayan bu kişiler sonuç aldıklarını zannederler. Mobbing yöntemi ile yetiştirilen çocuklar genellikle pasif ve agresif olurlar. Yani otoritenin istediğinin zıddını yaparak onu sinirlendirip zevk almayı huy hâline getirirler. Konuşturulmadıkları için, böylesine bilinç dışı bir tatmin şeklini savunma olarak geliştirmişlerdir.” diye konuştu.