Mükemmelliyetçilik sigara kadar zararlı!

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Mükemmelliyetçilik ve beraberinde getirdiği stres sigara içmek kadar zararlı

Kanada ’daki Brock Üniversitesi’nden psikolog Danielle Molnar, mükemmelliyetçiliğin obezite ve sigara kullanımı gibi bir hastalık olarak tanınması gerektiğini söylüyor. Tahminen beş kişiden ikisinde mükemmelliyetçi davranışlar bulunuyor ve bu davranışlar IBS, kalp hastalıkları ve uykusuzluğa neden olabiliyor. Hayatınızın tek bir alanında normal olsa da tümüne yayılmaya başlayınca mükemmelliyetçilik, tehlikeli olmaya başlıyor. Üç tip mükemmelliyetçilik var; kendini mükemmel kılmaya çalışmak, etrafını mükemmelleştirmeye çalışmak ve aile ya da patron gibi insanlardan bu konuda baskı gördüğünü düşünmek. Kanada’daki Trinity Western Üniversitesi’nde yapılan, 65 yaş üstündeki 450 kişinin katıldığı, altı yıl süren bir araştırmaya göre, mükemmelliyetçi olarak tanımlananların erken ölme ihtimali yüzde 51 kadar daha yüksek.