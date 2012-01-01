Ne kadar güvendeyiz?

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Gece-gündüz, sokak-cadde fark etmiyor artık. Bazılarımız sokakta yürürken kalp atışlarını hep daha fazla hissediyor. Hep bir tetikte olma hali... Peki ama neden bu kadar güvensiz olduk?

Yazı: Sinem Gürleyük



Sokak aralarında çocukların özgürce top koşturduğu günler çok eskide kaldı. Özellikle gelir seviyesi yüksek olan bölgelerde süper marketlere yalnız gitme yaşı neredeyse 14’e kadar çıktı. Evlerin her köşesi alarm kutularıyla doldu. Arabalar, cep telefonları hepsi özel sigortalarla garantiye alındı. Okula yürüyen çocuk sayısı konusunda istatistik vermeye bile gerek yok; bir hayli azaldı. Ve bunun gibi daha pek çok örnek verebiliriz. Artık sürekli kabuğumuza çekilip kendimizi daha fazla güvende hissedeceğimiz bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Yüksek duvarlar örüyoruz. Ama neden? Geçmişte de hırsızlar ve katiller yok muydu? Vardı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün polis sorumluluk bölgesinde yaptığı istatistik sonuçları, 2012 yılında 1233 kişinin cinayete kurban gittiğini gösteriyor. 11 bin aracın ise hırsızlarca çalındığı ortaya çıktı. 2728 kapkaç gerçekleştirildi. Halkın yoğun olduğu yerlerde sivil ve farklı görünümlere bürünerek kamufle olan güven timleri ve yıldırım ekipleri 36 binden fazla olaya müdahale etti. Güven timleri ve yıldırım ekipleri, 16.341 kişiyi hırsızlıktan, 1123 kişiyi kapkaçtan, 1282 kişiyi yankesicilikten, 1258 kişiyi gasptan ve 942 kişiyi cinsel tacizden yakaladı. Önceki senelerle kıyaslandığında bu rakamlar tahmin ettiğinizin aksine daha düşük. Yani suç oranları, cinayetler, hırsızlıklar azalıyor ama biz tam tersine kendimizi hep daha güvensiz hissediyoruz. Son günlerde yaşanan Gezi Parkı olaylarıyla bu duyguyu pek çoğumuz daha fazla yaşamaya başladık. Peki, bu güvensizlik duygusunun köklerini nerede aramak lazım? Kimseye ve hiçbir şeye güvenememenin getirdiği öfke ve ümitsizlik hali, herkesi derinden etkiliyor. Birilerine ve bir şeylere güvenememek, kendi başına güvenilir olmayı anlamsız ve işlevsiz kılıyor. Sosyolog Ahmet Erhan Tanyeri, bireylerin içerisinde yaşadıkları toplumsal yapıda, birbirlerine duydukları ve artarak çoğalan güvensizlik duygusunun ötekileşmek, dışsallaştırılmak, ait hissetmemekten kaynaklandığını söylüyor ve ekliyor: “Her toplumsal yapıda ‘güvensizlik hissi’ne giden yolun boyu veya süresi değişkenlik gösterse de, küçük gruplardan başlayan ve hızla bir girdap gibi büyüyen, bazen girdaba katılan bireylerin bile hissedemediği bu dışsallaşma ve yalnız kalma neticesinde bireylerde güvensizlik görülür.”

