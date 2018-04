Öfkenize "dur" deyin!

Anne ve baba olmak dünyanın en keyifli, aynı zamanda en zor ve en çok sabır isteyen işi. Ebeveynlik, fazlasıyla zaman alır ve zaman zaman tüketir insanı. Bu kadar yoğun bir işin içinde de ‘öfke’yi kontrol etmek kolay değil pek tabii... Nasıl durdurabilirsiniz kendinizi? Nasıl yükselmez o ses? Nasıl aradaki ilişki ‘güven’e dönüşür? Cevaplar burada!

Her anne öfkelenir ve her anne bu konuda suçluluk hisseder! Ve kimse de bununla nasıl baş edeceğini bilemez. Araştırmalar, anne ve babası öfke gösteren çocukların disipline edilmelerinin daha zor olduğunu gösteriyor. Bu da çocuklarımızı disipline etmek adına gösterdiğimiz öfkeli davranışların, aslında tam tersi etki yaptığının bir kanıtı.



Neden öfkeleniyoruz?

• Çünkü; aslında hiçbirimiz ebeveynlik konusunda eğitimli değiliz. Öfkemiz bilgisizliğimizden. Olaylar karşısında duyduğumuz korkuyu, endişeyi ya da hayal kırıklığını öfke olarak dışa vuruyoruz.

• Çünkü; beklentimiz gerçeklerden çok farklı. Hamile olduğumuzu öğrendiğimiz andan itibaren beklentimiz neşeli bir ev, çocuk kahkahaları, renkli oyuncaklar ve pembe bir dünya. Karşımıza çıkansa; susmadan ağlayan bir bebek, oyuncakların kapladığı bir ev! Sonuç hayal kırıklığı ve öfke.

• Çünkü; çocuğumuzu dünyaya getiren bir aracız. Ama onun sahibi gibi davranıyoruz. Oysa, onun da özgür iradesi olduğunu kabul etmek zorundayız. Her ne kadar doğdukları andan itibaren bize muhtaç olsalar da özgür birer bireyler. İşte bu duymaktan hoşlanmadığımız ama hayal kırıklığı yaratan bir şey anne ve babalar için.