Sen kendini yok sayarsan eğer, başka kimler yok saymaz ki...

Psikoterapist Çağatay C. Öztürk'ün dördüncü kitabı yaşamdaki öncelik sırasını gözden geçirmeyi arzulayan herkes için…





Kendimize ne kadar haksızlık ettiğimizin farkında mıyız acaba? Sürekli kendimizi ertelemeyi, geçiştirmeyi adet haline getirmedik mi? Hep karşımızdakini düşünerek, önceliği ona vererek yaşamıyor muyuz? Peki, tüm bunların sonunda kendinize “Gerçekten mutlu muyum?”diye sorduğunuzda cevabınızdan memnun musunuz?

Genelde kendimizi karşımızdaki için ne kadar yok sayarsak sayalım, varılan nokta bizi mutlu etmekten çok uzak oluyor. İşte tam bu noktada mutlu olmanın yolu, “Önce Sen”den geçiyor. Bunu yapamayanlar hatta yapmayı bilmeyenler için bir kılavuz görevi gören kitap, okurlarına mutlu olabilmenin yolunu gösteriyor. Dünyayı değil ama dünyanızı değiştirebileceğinizi; aslında yaşamın sıkıcı olmadığını, onu eğlenceli hale getirebileceğinizi; hayatın akışına teslim olmayı, yeri geldiğinde vedalaşmayı kabul etmemiz gerektiğini ve çok daha fazlasını.

