Othello Sendromu

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Kıskançlığın patolojik boyutu

Kıskançlık, rahatsız edici boyutlarda olmadığı ve ilişkiyi yıpratmadığı sürece kabul edilebilir bir duygu yoğunluğu olsa da, bazen çiftler bu durumlarda ipin ucunu kaçırabiliyor. Kıskançlığın temelinde yaşanan deneyimler, aldatmalar, partnerinizin yalan söylemesi gibi durumlar oldukça etkili. Aşırı kıskançlığın Othello Sendromu’na dönüşmemesi için zamanında önlem almak gerekiyor. Zararsız bazı kıskançlıklar ilişkide aşkı ateşlerken, sendrom haline gelen duygular sadece olasılıklar ve şüpheler üzerine kurulu, rahatsız edici bir cehennemin de kapısını aralayabiliyor.

