Psikoloji Günleri'ne davetlisiniz

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İstanbul 1. Ulusal Psikoloji Günleri’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

19 – 20 Nisan tarihleri arasında Santral İstanbul’da Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde gerçekleşecek olan 1. Ulusal Psikoloji Günleri Murat Paker koordinatörlüğünde ‘Psiko- Politik Açıdan Türk-Kürt Meselesi’ ve Ayten Zara moderatörlüğünde ‘Ve Zulüm Ve Zalim Ve Ölüm: Çocuklarımızı İhmal ve İstismardan Nasıl Koruruz?’ gibi konuları tartışmaya açacak. Sadece oturumlarla sınırlı kalmayacak etkinlikte konser ve workshoplar da gerçekleştirilecek. Etkinliğin hedefinde psikoloji bölümü öğrenci ve mezunlarının yanı sıra psikoloji ile ilgilenen herkes var. Ücretsiz gerçekleşecek olan etkinlikler için önceden rezervasyon yaptırılması gerekiyor. Etkinlik programı ile ilgili detaylı bilgi www.bilgipsikolojigunleri.com adresinden alınabiliyor.