Bazı rüyaları tüm insanlar görür. Örneğin rüyada düşmek, kaçmak, kovalanmak, dişlerin dökülmesi, boğulmak gibi... Bu rüyaların anlamları ne? Sahiden doğa üstü güçler başımıza gelecek şeyleri bize mesaj olarak mı iletiyor yoksa psikolojimiz bize bir şeylerin sinyalini vermek için bu rüyaları mı kullanıyor?

Psikologlar en sık görülen rüyaların psikolojik açıklaması olduğunu söylüyor. İşte en yaygın görülen rüyalar ve anlamları...



EN SIK GÖRÜLEN RÜYALAR NE ANLAMA GELİYOR?

İngiliz psikolog Lee Chembers en çok görülen rüyaların ne anlama geldiğini yorumladı. Bir çoğumuz rüyalarımızda dişlerimizin düştüğünü, vurulduğumuzu, bomboş bir alanda kendimizi görüyor olabiliriz. Ancak tüm bunların bir açıklaması var.

RÜYADA DİŞLERİNİZ DÖKÜLÜYORSA...

Araştırmaya göre, dökülen dişlerle ilgili kabuslar İngilizler arasında en yaygın olanı ve geçen yıl yüzde 50 oranında arttı.



Lee'ye göre bu genellikle psikolojik bir stresin işareti olduğunu ve muhtemelen genel sağlığınıza ve refahınıza bakmanız için bir sinyal olduğunu öne sürüyor.

Psikolog, "Endişeliyseniz, yoğun stres altındaysanız, büyük yaşam değişiklikleri konusunda önemli ölçüde endişeleniyorsanız veya kendi sağlığınızı ihmal ediyorsanız, bu rüya son derece yaygın olabilir" diyor.

RÜYADA VURULMAK...

Araştırmaya göre, geçen yıl bu zamana göre,'rüyada vurulmanızın anlamı nedir' diye arama motorlarında arayan İngilizlerin sayısında yüzde 84 artış oldu. Ve her ay ortalama 390 kişi, vurulmayı içeren kabuslara bir açıklama arıyor.

Lee, bunun potansiyel olarak birkaç temel anlamı olabileceğini söyledi ve şunları söyledi: "Evde vuruluyorsak, bu, çevremizde kendimizi güvende hissetmediğimizi gösterebilir. Arkadan vurulmak ihanetin bir işareti olabilir ve tanıdığımız biri tarafından vurulmak aranızda bazı temel sorunları ortaya çıkarabilir."

RÜYADA HAYALETLER GÖRMEK

Psikolog Lee şunları söylüyor: "Hayaletler genellikle ürkütücü olarak görülür. Genellikle bu tür rüyalar hayatınızda büyük bir şeye başlamak üzereyken görülür ve bu nedenle baskı hissettiğiniz anlamına gelebilir. Aynı zamanda hayaletlerle ilgili rüyalar ölümden korktuğunuzu ya da birine davranış şeklinizden ötürü kendinizi suçlu hissettiğinizi de gösterebilir. Eğer hayaleti tanıyorsanız, muhtemelen o kişiye karşı bazı duygular hissediyor olabilirsiniz. Eğer o kişi hayatta değilse, hala yas tuttuğunuz ve bazı duyguları bastırdığınızı ortaya koyabilir."

RÜYADA KOVALANDIĞINIZI GÖRMEK

Rüyanızda kovalandığınızı görmek, hayatınızdan daha fazla memnun olmak için atacağınız adımlarda hayal kırıklığı yaşayabileceğiniz ve zorluklarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelir. Uzmanlara göre, bu tür bir kabusun arkasındaki anlamını anlamak için sizi kimin ya da neyin kovalandığına odaklanmaktır.



Eğer bir hayvan tarafından kovalandığınızı görüyorsanız, hayatta kontrol altına almakta zorlandığınız içgüdüsel dürtülerin olduğunu gösterir. Eğer bir canavar tarafından takip ediliyorsanız, ustalaşmak için mücadele ettiğiniz bir beceriyi ya da zorluğu gösterir.

Lee şunları söylüyor: "Bazılarımız savaşmak yerine kolay yoldan uçmayı seçmek ister. Bu tür rüyalar bir kaçışın göstergesidir."

RÜYADA ATEŞİN İÇİNDE OLMAK

Uzmanlara göre ateşle ilgili rüyalar, tutku, ışık, yıkım ve öfke gibi birçok duyguyu sembolize edebilir. Yangından eğer paniğe kapılmıyorsanız ve yanmıyorsanız, bu sizin bir şeye ya da birilerine karşı yaşadığınız bazı üzücü duyguları gösterebilir. Ama ateş sizi yakıyorsa o zaman çok kızgın olduğunuzu ve öfkenizi bir an önce içinizden atmaya çalıştığınızı gösterir.



Son olarak, düşündüğünüz tehlikeli veya riskli bir etkinliğe karşı bir uyarı da olabilir.

RÜYADA BOĞULMAK

Uzmanlara göre, rüyada boğulduğunuzu görmek, hayatınızda kaybettiğinizi hissettiğiniz bir durum olduğunu gösterir. Suyun altında olmak, normal hayatta iş, ilişki ya da başka bir nedenle yaşadığınız stresi ve bundan dolayı yaşadığınız olumsuzluğu temsil eder. Bunun altından kalkamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz.



Psikologlara göre, İngiltere'de her ay ortalama 1.900 kişi bu kabusu görürken, bu yıl boğulma rüyalarını görenler yüzde 26 oranında arttı.

RÜYADA TOPLUM İÇİNDE ÇIPLAK OLMAK

Lee, "Toplum içinde kendinizi rüyanızda çıplak görmek çok rahatsızlık vericidir ve çoğu zaman hayatta olan bir şeye hazır olmadığınız anlamına gelebilir. Kendinizi hazır hissetmediğiniz durum nedeniyle tedirginlik yaşıyor olabilirsiniz" dedi.



Ayrıca, insanların hakkımızda ne düşündükleri konusunda aşırı endişeli olduğumuzu da gösterebilir. Ama nasıl tepki verdiğimiz gerçekten çok önemli. Utanıyor musun yoksa utanmıyor musun? Yoksa çıplak olunca kendinizi özgür mü hissediyorsunuz?

Bu tür rüyalar bir şey sakladığınızı ya da tutkularınıza ulaşmak için kendinizden emin olmadığınızı da gösterebilir.

RÜYADA KAYBOLMAK

Uzmanlara göre kaybolduğunuzu görmek, gerçek hayatta kafanızın karışık olduğunu ve aldığınız kararlar ve gittiğiniz yol ile ilgili endişelerinizin olduğunun bir işaretidir.



Lee, "Ama aynı zamanda, kendimizi bulmak istediğimizi, iç dünyamızı araştırdığımızı da sembolize edebilir. İş hayatındaki ya da özel yaşamda yaşanılan hayal kırıklıkları da bu rüyaları tetikleyebilir.

ÖLÜM HAKKINDA RÜYA GÖRMEK

Ölüm hakkındaki kabuslar muhtemelen hayatınızda belirsiz bir zamana girdiğinizi veya terk edildiğinizi gösterir. Uzmanlar, "Bunlar korkutucu olsalar da, aynı zamanda uyarıcı niteliği görür ve hayatınızda neler olup bittiğine bir göz atmak için bir fırsattır" dedi.



Genellikle bir ilişki veya iş gibi hayatınızın bir yönünün sona ermesini önerir ve aynı zamanda hayatınızın bir kısmının değişmesini istediğinizi de işaret edebilir.

RÜYADA DÜŞMEK

Birçok insan tarafından görülen en yaygın kabus olan yüksekten düşme rüyaları, Lee'ye göre, gerçek hayatta yaşadığınız endişeleri dile getirir. Normalde hayatta bir duruma çok sıkı tutunmanın ya da değer verdiğiniz bir şeyin kontrolünü kaybettiğinizi hissetmenin bir işareti olarak kabul edilir. Kendinizi bu dönemler bunalmış hissedebilirsiniz. Bu nedenle de yüksek bir yerden düştüğünüzü görebilirsiniz.

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