Rüyada ölmek ile ilgili görülen rüyaların başında sevdiklerimizin öldüğü rüyalar gelir. Hepsinin birer anlamı olsa da rüyaları bütünüyle ele alıp yorumlamak gerekir. Genelde annenin ölümü mal kaybına, babanın ölümü kedere, kardeşin ölümü düşmanın ortadan kalkmasına yorulur. Rüyalardaki ölüm aslında kaybetme korkusunun açığa çıkması sebebiyle olabilir. Sevdiklerimizi, işimizi, sağlığımızı…

Rüyalar ruh halimizi etkileyebiliyor. Özellikle kötü rüyalar gördüğümüz gecelerin sabahında güne de kötü bir ruh haliyle başlayabiliyoruz. Böyle zamanlarda gördüğümüz rüyanın manasını çözmeye çalışıp duruyoruz. En sık görülen rüyalardan biri olan ölüm ile ilgili rüyalar merak konusu. Genelde kötü sanılsa da rüyada ölmek sandığınız gibi korkutucu bir anlama gelmez. Rüyada görülenin tersi çıkar diye boşuna dememişler. Peki rüyada ölmek ne anlama gelir?





Rüyada Ölmenin Anlamı?

Rüyada ölmek kişinin ömrünün uzadığına delalet eder. Başka birinin öldüğünü görmeniz de bunu değiştirmez. Her kimin öldüğünü gördüyseniz o kişinin ömrünün uzayacağı söylenir. Rüyanızda kendi mezarınızı görmeniz uzak bir yola gideceğinizi gösterebilir. Kendinizi beyaz kefenin içinde görmeniz de mutlu bir evlilik yapacağınızı gösterir. Rüyada kişinin kendisini çıplak ve ölü olarak görmesi para kaybı yaşanacağına yorulabilir. Ölü bedenini bir yatağın üzerinde gören kişi içinse daha ferah bir döneme geçeceği söylenir. Hasta bir kişi rüyasında öldüğünü görüyorsa bu şifalanacağını müjdeler. Rüyada ölmek iş veya aile hayatınızda yaşadığınız sıkıntıları çözmek üzere bir yola gideceğinizin ya da evleneceğinizin de işareti olabilir. İş hayatındaki hamleler sayesinde çok kazanacak başkalarına da yardım edebilecek duruma gelebilirsiniz. Rüyalar elbette bütünüyle ele alınarak yorumlansa daha doğru olur. Peki rüyada sevdiklerinin öldüğünü görmek ne anlama gelir?





Rüyada Aile Bireylerinin Öldüğünü Görmek

Rüyada ölmek ürkütücü olsa da yakınlarımızın öldüğünü görmek daha sarsıcı olabilir. Rüyada kendi ölümümüz bizi korkutur ama sevdiklerimizin ölümü yüreğimizi sıkıştırır. Rüyada ölmek ile ilgili en merak edilen rüyalar aile bireylerinin ölümü hakkında oluyor. Özellikle annenin ölümünü görmek en sık görülen rüyalardan. Bunun anlamı annenize bağımlı olmaktan kurtulup ayaklarınızın üstünde durma vaktinizin gelmesi diyebiliriz. Ayrıca mal kaybedeceğiniz anlamına da gelebilir. Babanın ölümünü görmek ise üzüntüye ve gözyaşına yorulur. Vefat etmiş olan anne babayı görmek fakirler için hayır yapmanız gerektiği anlamına gelir. Kardeşin öldüğünü görmek düşman ya da rakibinizin önünüzden çekileceğini gösterir. Aynı şekilde rüyada oğlunun öldüğünü görmek de düşmandan kurtulmayı işaret eder. Kızının öldüğünü görmekse üzüntü ve kedere yorulur. Rüyada ölmek ile ilgili rüyalardan en sık görülenlerden biri de eşin ölümünü görmek. Eşini kaybettiğini görmek geçim sıkıntısına düşmek anlamına gelir.





Rüyada Ölmek Psikolojik Olarak Ne Demek?

Ölüm hayatın bir parçası olsa da o bilinmezlik hepimizi korkutur. Sevdiklerimizin ölümünü deneyimlemek zorunda kalmak da korkutucu gelir. Bu kadar korktuğumuz ölümün rüyalarımıza girmesi de garip değil. Tek başına rüyada ölmek bir anlam içermeyebilir. Sadece kaybetme korkunuz açığa çıkmış olabilir. İnsanlardan ve yaşadığınız sıkıntılardan ne kadar etkilendiğinizi gösteren rüyalarınızda gördüğünüz ölüm, aslında kaybetme korkunuzla ilgili. Sevdiklerinizi, sahip olduklarınızı, saygınlığınızı… Rüyaları doğru yorumlamak için pek çok açıdan değerlendirmek gerekir. Çoğu insan rüyalarının sadece bir kısmını hatırladığından bu zor olabilir. Bu yüzden rüyada ölmek sizi korkutmasın. Rüyalarınızı her zaman olumlu yorumlamanız en iyisi. İyi düşünün iyi olsun.

